큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 2027년도 예산안 설명하는 백승주 균형발전부시장. 2026. 11. 11 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲본예산 보도자료전남광주통합특별시가 지난 11일 배포한 2027년도 본예산 보도자료 중 일부. 농어촌 기본소득 사업비로 4330억 원을 반영했다고 명시돼 있다. 2026. 11. 11 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

큰사진보기 ▲류기준(더불어민주당·화순2) 전남광주통합특별시의회 농수산위원장. 2026. 11. 4 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

전남광주통합특별시의회 농수산위원회는 2027년도 본예산에 반영된 농어촌 기본소득 사업비와 관련해 백승주 균형발전부시장의 상임위 출석을 요구했다고 23일 밝혔다.농수산위가 백 부시장의 출석을 요구한 것은 시가 편성했다고 발표한 내년도 농어촌 기본소득 사업비와 민형배 시장이 시의회 시정연설에서 밝힌 편성액이 달랐기 때문이다.앞서 시는 지난 11일 내년도 예산안을 의회에 송부하면서 농어촌 기본소득 사업비로 4330억 원을 편성했다고 발표했다. 당시 시가 배포한 보도자료 역시 4330억 원으로 표기돼 있다.그러나 닷새 뒤인 16일 민형배 시장은 내년도 예산안에 대한 시정연설에서 본예산 편성액을 3388억 원으로 보고했다.실제 예산서에 반영된 금액도 3388억 원으로, 시가 발표한 금액과 실제 편성액 사이에 942억 원의 차이가 난 것이다.농수산위 확인 결과, 차액 942억 원은 본예산에 편성되지 않은 하반기 자체 확대 9개 군의 시비 추계액으로 파악됐다.농수산위는 본예산 편성액과 향후 추가로 확보해야 할 재원을 구분하지 않고 발표한 것은 시민에게 심각한 예산 혼선을 초래하고 행정의 신뢰를 훼손하는 중대한 사안이라고 판단했다.이에 농수산위는 관계 법령에 따라 내년도 본예산 편성 내용을 직접 발표한 백 부시장과 전한성 재정기획본부장에게 오는 25일 상임위 출석을 요구했다.시의회 한 관계자는 "집행부가 농어촌 기본소득 예산을 부풀리거나 사실상 허위로 발표한 것"이라며 "현재까지도 많은 시민들은 내년도 농어촌 기본소득 본예산이 4330억 원으로 알고 계신다. 목적은 알 수 없으나 집행부가 혼선을 유발한 것"이라고 지적했다.농수산위는 백 부시장 등을 출석시켜 미편성 예산을 이미 반영한 것처럼 발표한 구체적인 경위와 하반기 자체 확대 9개 군에 필요한 추가 재원 942억 원의 확보 방안 등을 확인할 계획이다.류기준 농수산위원장은 "예산 발표는 시정 신뢰와 직결되는 만큼 한 치의 오차도 있어선 안 된다"며 "집행부의 책임 있는 해명을 요구하며, 재원 확보 대책 등을 철저히 검증해 농어촌 기본소득 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.