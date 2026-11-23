큰사진보기 ▲김덕주 시의원이 23일 당진시 송산지구 경제자유구역 지정의 필요성을 발표하고 있다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲23일 김연경 시의원이 응급의료 현장의 응급처치 기준 및 법적 근거 마련을 촉구하고 있다. ⓒ 당진시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 당진시의회가 미래 성장동력 확보와 시민 생명 안전망 강화를 위한 핵심 현안에 대해 잇따라 건의안을 채택하며 지역발전을 위한 대정부 목소리를 높이고 있다.당진시의회는 23일 열린 제132회 정례회 제1차 본회의에서 김덕주 의원이 대표 발의한 '당진시 송산지구 경제자유구역 지정 건의안'과 김연경 의원이 대표 발의한 '응급의료 현장의 응급처치 기준 및 법적 근거 마련 촉구 건의안'을 각각 최종 채택했다.지역 산업의 구조적 전환과 의료 현장의 제도적 사각지대 해소라는 두 축의 현안을 정면으로 다루며 의회 차원의 적극적인 정책 대응에 나선 것이다.먼저 시의회는 충남 유일의 미지정 상태인 경제자유구역 지정을 촉구하며 지역 미래 먹거리 확보에 힘을 실었다.건의안을 대표 발의한 김덕주 의원은 "세계적으로 첨단산업 투자유치 경쟁이 치열해지면서 탄소중립과 산업구조 전환에 대응할 전략적 산업거점 확보가 중요해지고 있다"며 "전국 9개 경제자유구역이 운영 중이지만 국가 제조업과 수출의 핵심 거점인 충남만 지정되지 않은 상태"라고 지적했다.이어 "당진은 탄탄한 철강·에너지 기반과 당진항 및 광역 교통망을 갖추고 있어 저탄소 전환과 수소융복합산업 육성에 최적의 입지"라며 "경제자유구역의 제도적 지원이 더해지면 글로벌 기업 투자유치와 미래 신산업 육성의 핵심 거점으로 도약할 수 있을 것"이라고 강조했다.이에 시의회는 당진 송산지구 경제자유구역 조속 지정, 철강산업 저탄소 전환 및 수소융복합산업 연계 육성을 위한 제도적·정책적 지원을 정부에 건의했다.이와 함께 시의회는 지역 응급의료 현장의 고질적인 법적 불확실성을 해소하고 시민의 생명권을 지키기 위한 제도 개선에도 목소리를 냈다.김연경 의원은 초응급 상황에서 응급실 간호사의 신속한 초기 대응이 필수적임을 짚으며 "의사의 즉각적인 지시를 받기 어려운 상황에서 처치 범위와 절차, 법적 책임 기준이 명확하지 않아 의료 현장이 법적 사각지대에 놓여 있다"고 밝혔다. 특히 "처치가 늦어지면 환자가 위험하고, 즉시 대응하면 의료진이 법적 불안에 내몰리는 모순이 이어지고 있다"며 현장의 어려움을 대변했다.시의회는 건의안을 통해 초응급 상황 시 응급처치 범위·수행 요건을 명확히 하는 '응급의료에 관한 법률' 개정, 국가 차원의 응급처치 표준 지침 및 교육·훈련 체계 마련, 정해진 절차에 따른 응급처치 중 중대한 과실이 없는 경우 합리적인 법적 보호장치 마련 등을 정부와 국회에 요구했다.당진시의회는 이날 채택한 '송산지구 경제자유구역 지정 건의안'을 대통령실과 산업통상부, 충청남도 등에 전달하고, '응급의료 현장 법적 근거 마련 촉구 건의안'을 대통령실과 국회, 보건복지부, 전국 지자체 및 지방의회 등에 송부해 실질적인 정책 반영을 끌어낼 계획이다.