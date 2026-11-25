큰사진보기 ▲회암사지박물관에서 회암사지를 바라보고 찍은 전경 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲양주시립회암사지박물관양주회암사지 세계문화유산 등재를 위한 베이스캠프다. 등재를 위한 온라인 참여를 받고 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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- 회암사지 유적이 세계유산 등재 신청 후보로 선정된 의미를 짚는다면?

큰사진보기 ▲양주 회암사지 세계유산 등재가치양주 회암사지 세계유산 등재를 위한 홍보 팜플릿 ⓒ 서광식 관련사진보기

- 지금까지 세계유산 등재를 위해 양주시와 박물관이 기울여온 노력을 들려주신다면?

- 앞으로의 절차는 어떻게 됩니까?

큰사진보기 ▲회암사지 건축모형회암사지를 복원한 모습 ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲회암사지회암사지 전망대에서 바라본 회암사 터 ⓒ 서광식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 2023년 기준 우리나라 세계유산 목록은 종묘 등 17건 잠정목록은 양주회암사지 등 14건이다.

2029년 양주 회암사지 유적을 세계문화유산으로 등재하기 위한 막바지 스퍼트가 한창이다. 23일 국가유산청은 국가유산위원회가 양주 회암사 터를 신청 후보로 선정했다고 밝혔다. 신청명은 '회암사지: 14세기 동아시아 선종사원의 전형적 고고유적.' 다만 등재 신청이 아니고 등재 신청을 하기 위한 후보로 선정했다는 것이니 아직 갈 길이 멀다.당일 바로 회암사지박물관에 전화를 걸었다. 세계문화유산 등재를 위해 양주시와 회암사지박물관 등이 기울여온 정성과 그간의 노력 등을 물어볼 생각이었다. 지난 24일 <양주시립회암사지박물관>을 직접 찾아갔다.양주시와 박물관에는 회암사지의 세계문화유산 등재 신청을 담당하는 팀이 별도로 꾸려져 있었다. 세계유산추진팀 김종임 학예연구사에게 물었다."유네스코는 인류가 보존해야 할 각종 문화 자연 기록을 유산으로 지정하여 보호합니다. 양주 회암사지는 고고유적 단독유산으로서는 대한민국 최초로 2022년 1월 세계유산(문화유산 분야) 잠정목록으로 선정됐습니다.회암사지는 14세기 동아시아에 만개했던 불교 선종 문화의 번영과 확산을 증명하는 탁월한 물적 증거입니다. 불교 선종의 수행 전통, 사원의 공간 구성 체계가 구체적으로 드러나 있습니다. 폐사지로는 처음으로 세계유산에 등재될 자격을 지니게 된 점도 특기할 만하지요.""양주시는 지난 2015년부터 세계유산 전문가 자문과 박물관 자체연구 진행을 시작으로 세계유산 등재 추진계획을 수립하고 학술대회를 개최하는 등 치밀한 준비를 거듭해 왔습니다. 그 결과 2022년 양주 회암사지가 세계유산 잠정목록에 등재되는 성과를 거뒀습니다. 이를 계기로 경기도와 양주시의 업무협약을 체결하고, 양주시 자체로는 세계문화유산추진 티에프(TF)팀이 꾸려졌습니다.""2025년 국가유산청 문화유산위원회에서 예비평가 대상으로 선정돼 유네스코에 세계유산 예비평가 신청서를 제출했습니다. 이에 대해 지난달 '등재기준을 충족할 가능성 높음'이라는 예비결과 통보를 받았습니다. 이제 등재신청 후보에서 대상으로 선정(2027년 예상)되는데 집중하고, 2028년 등재신청서를 제출할 계획으로 있습니다. 유네스코 세계유산센터 서류 완성도 검사와 자문기구 현지실사와 패널회의 등 제반 절차가 순조롭게 진행되면 오는 2029년 등재 결정이 날 것으로 기대합니다."양주시와 박물관은 양주 회암사지의 유네스코 세계유산 등재를 위해서 10년 이상의 시간을 들여 학술연구, 보존관리, 전시교육, 홍보, 축제 등 다양한 사업을 펼쳐왔다. 양주시는 등재 결정이 날 때까지 시의 모든 역량을 모아간다는 계획이다. 다만 양주시만으로는 부족하다. 회암사지에 대한 국민의 관심을 높이고 문화유산 등재에 대한 공감대도 넓혀야 한다.지금 <양주시립회암사지박물관> 누리집에서는 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재를 위한 온라인 서명운동을 펼치고 있다. 24일 현재 참여자수는 3846명. 턱없이 적은 숫자다. 더 많은 이들의 참여가 절실해 보인다. 나도 한 사람으로 동참했다.2012년 문을 연 <양주시립회암사지박물관> 1층에는 회암사의 규모를 볼 수 있는 회암사 대가람을 복원한 모형이 자리잡고 있다. 회암사는 현재 터만 남아있지만 복원 모형만 보더라도 당시 규모가 대단했음을 짐작할 수 있다.창건시기는 명확하지 않다. 기록은 12세기부터 존재했다고 알려준다. 최대 3천 명이 머물렀던 대사찰. 3만 여 평방미터(㎡)의 대지 위에 대웅전을 비롯한 전각과 승려들의 주거공간인 동.서운집 등 82동의 건물이 들어찼다. 고려말 전국 사찰의 총본산이자 조선 최대의 왕실사찰로 조선의 숭유억불의 분위기 속에서도 위상을 잃지 않았다.특히 태종과 원경왕후를 모신 원찰(죽은 이의 명복을 빌기 위해 건립 중창한 사찰을 의미)로 효령대군에게 있어 각별한 사찰이다. 회암사지 동편 언덕에 1464년 효령대군(이보)가 세운 진신사리탑이 서 있다.사적 제128호 양주 회암사지 유적은 1964년 6월 10일 지정된 이후 1997년 시굴조사를 시작으로 2026년 15차 발굴조사를 거쳤다. 그 과정에서 1만 1838점의 많은 유물이 출토됐다. 다만 오랜 세월 방치된 탓에 많은 유물이 본래의 모습을 잃은 채 발굴된 것은 아쉽다.회암사에 대한 기록은 <조선왕조실록> <동국여지승람> 등 아홉 종류의 문헌에 보인다. 고려 말의 문신 목은 이색의 <천보산회암사수조기>가 특별하다. 262칸에 달하는 회암사의 전경을 그림을 그리듯 글로 남겼다.지금 <양주시립회암사지박물관> 기획전시실에서는 올해말까지 특별전시 '영락없는 영락장식'이 열리고 있다. '영락'은 본래 구슬이나 보석으로 만든 장신구를 가리킨다. 불교에서는 보살을 장엄하는 대표적인 장엄구로 수행과 공덕 신성함 등을 표현한다. 회암사지에서 출토된 영락을 모티브로 한 현대 작가들의 영락 작품을 만날 수 있다.갑자기 추워진 날씨에 차가운 겨울 바람만 가득한 회암사지를 돌아보며 그 엣날 융성했던 회암사의 저녁 예불소리가 들려오는 듯했다. 회암사지가 유네스코 세계문화유산으로 등재돼 이 무형의 대가람에 감격의 종소리가 울려퍼지게 될 날을 기다린다.