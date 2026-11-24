큰사진보기 ▲조희대 대법원장이 지난 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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법원행정처 소속 간부

법원행정처에 연락관 파견을 요청한 계엄상황실 소속 군인

계엄상황실로부터 연락받은 법원행정처 비상계획 담당 행정관

큰사진보기 ▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 지난 22일 국회 당 대표실에서 기자간담회에서 열었다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

더불어민주당이 첫 번째 탄핵사유로 제시한 것처럼 조희대 대법원장은 12.3 내란 당일 비상계엄에 협조적이었을까?민주당 조희대 탄핵소추추진단 단장을 맡고 있는 양부남 의원은 지난 20일 대법원장 탄핵 당론 확정 후 기자들과 만나 "2024년 12월 3일 밤 대법원장이 회의에 참석했을 때 '사법부는 비상계엄 하에서 계엄사령관에 속한다. 앞으로 사법부의 지휘·감독은 비상계엄의 매뉴얼에 따라 대비한다'는 보도가 있었다"고 말했다.그러면서 "(이 보도는 사법부가) 비상계엄이 적법하다는 것을 기정사실화하고, 순응·협력하겠다는 의사 표시로 보여진다"며 "내란특검과 종합특검에서 (조 대법원장을) 무혐의 처분했지만, 수사 미진이 많이 있어서 저희들이 더 보강해 탄핵 사유로 넣으려 한다"고 설명했다.하지만 <오마이뉴스>가 내란특검(특별검사 조은석)의 조 대법원장 불기소 결정문을 입수해 살펴본 결과, 특검은 "피의사실을 인정할 뚜렷한 증거가 없다"라고 결론을 내렸다.특검은 지난해 12월 14일 조 대법원장을 불기소 처분하기까지 법원행정처 공식 답변과 법원행정처 소속 간부와 행정관, 법원행정처에 연락관 파견을 요청한 계엄상황실 소속 군인 등을 조사했다. 조 대법원장과 천대엽 당시 법원행정처장(대법관)은 내란중요임무종사 등의 혐의로 특검에 고발된 바 있다.불기소 결정문에 따르면 특검은 "피의자 조희대와 천대엽이 2024년 12월 4일 (전날) 비상계엄이 선포되자 출근해 일부 법원행정처 간부들과 함께 법원행정처 차장실에 모인 사실은 인정된다"고 했다.법원행정처는 특검에 "조 대법원장(00시 40분)과 천 당시 행정처장(00시 50분) 등 간부들이 자발적 순차로 법원행정처에 모여 TV 등을 통해 상황을 확인하는 자리가 있었던 것은 사실이나 대법원장 지시 또는 소집으로 모인 것은 아니다"라고 소명했다.이어 "이 자리에서 대법원장은 비상계엄 위헌성을 지적해 법원행정처장을 비롯한 참석자들도 이에 동조하는 의견을 표시했다"며 "대법원장 지시에 따라 계엄사령부 연락관 파견 요구를 거절했다"고 주장했다. 또 "적법한 비상계엄이 아님을 알면서 계엄사령관 사법사무 관장을 기정사실화하고 후속조치를 마련하는 등 논의나 대처가 없었다"고 밝혔다.특검은 이 회의에 참석한등을 조사한 후 "피의자들의 내란중요임무종사 등 범죄 혐의에 대한 증거를 확인하기 어렵다"고 결론을 냈다.특검은 "법원행정처 사법정보화실장, 기획총괄심의관 등은 인터넷 등을 통해 비상계엄 선포 사실을 확인하고 다른 간부들과 '일단 출근하자'는 이야기를 나눠 2024년 12월 3일 23시 30분경 차장실로 갔다"며 "이후 순차대로 대법원장과 법원행정처장이 도착했고, 그 자리에서 대법원장이 '비상계엄이 위헌적'이라는 취지로 말했다고 진술했다"고 했다.이어 "법원행정처 안전관리관이 찾아와 '계엄사에서 연락관 파견을 요청한다'고 보고하자, 대법원장이 '파견하지 말라'고 지시했으며, 비상계엄이 적법함을 전제로 후속 조치 등을 검토·논의한 사실이 없다는 취지로 진술했다"고 덧붙였다.특검은 "계엄상황실에서 근무했던 육군 법무관 등도 '29개 정부 부처 연락관 소집을 위해 연락을 돌리라'는 계엄과장 지시에 따라 각 정부 부처에 전화해 연락관 파견을 요청했으나, 상황실로 파견 나온 연락관은 없는 것으로 알고 있다는 취지로 진술했다"고 밝혔다.결국 특검이 관련자 진술을 종합해 낸 결론에 따르면 민주당이 문제 삼는 12.3 내란의 밤 회의는 조 대법원장 지시로 소집된 회의가 아니었다. 비상계엄 선포를 인지한 뒤 대법원장 등 간부들이 순차적·자발적으로 모였고, 그 자리에서 대법원장은 윤석열의 비상계엄 선포 위헌성을 지적하며 계엄사의 연락관 파견 요청을 거부했다는 게 특검의 판단이다.민주당은 국회가 비상계엄 해제를 의결하기 전인 4일 0시 46분 <조선일보>에 보도된 대법원 관계자들의 발언을 조 대법원장 탄핵 근거로 삼고 있다. 당시 "비상계엄에 따라 사법권의 지휘와 감독은 계엄사령관에게 옮겨간다", "계엄사령관 지시와 비상계엄 매뉴얼에 따라 향후 대응을 마련할 것"이라는 대법원 관계자 발언이 보도됐다는 것이다.그러나 특검은 "언론사에 해당 기사 보도 경위를 확인한 결과, 담당 기자가 당시 법원행정처 공보실 담당자에게 내일 재판 진행 여부 등에 대해 문의하고 공보실 담당자가 계엄법 관련 조항을 설명하는 과정에서 기사가 작성된 것으로 확인된다"고 밝혔다. 기사 속 발언이 조 대법원장과 무관하다는 취지다.특검은 "비상계엄 당일 법원행정처 간부 등이 모인 자리에서 일부 참석자들이 비상계엄 상황에서의 재판 진행에 대한 관계 법령 등을 검토하거나 의견을 주고받은 것으로 보이긴 한다"면서도 "이 논의는 피의자들(조희대, 천대엽)이 참석하기 이전에 이뤄진 것으로 보인다"고 판단했다.특검은 "언론보도는 2024년 12월 4일 00시 33분 및 00시 46경 보도된 것인 반면, 대법원장은 00시 40분, 법원행정처장은 00시 50분 대법원 청사에 나온 것이 확인된다"며 "피의자들이 주재한 자리에서 언론보도와 같은 논의가 진행됐다고 인정하기 어렵다"고 부연했다.특검은 민주당이 조 대법원장 탄핵 근거로 삼고 있는 <조선일보> 기사 속 대법원 관계자 진술을 비롯한 다양한 인물의 진술과 정황 증거로 판단했을 때 조 대법원장 내란중요임무종사 혐의를 입증하기 어렵다는 결론을 낸 셈이다.