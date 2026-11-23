큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 16일 전남광주통합특별시의회 본회의장에서 '2027년도 예산안' 시정연설을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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6·3 지방선거 더불어민주당 경선 과정에서 가짜 득표율 카드 뉴스 유포와 강기정·신정훈 후보의 단일화 여론조사 역선택 관여 의혹으로 고발됐던 민형배 전남광주통합특별시장에 대해 경찰이 무혐의 처분했다.카드 뉴스 제작 등에 관여한 경선 캠프 자원봉사자 2명과 민 시장에게 유리하도록 특정 후보 지지를 유도한 자원봉사자 1명은 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 송치했다.광주경찰청은 공직선거법 위반 혐의로 입건한 민 시장을 '혐의없음' 등으로 불송치했다고 23일 밝혔다.민 시장은 지난 3월 20일 민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 직후 페이스북 등 사회관계망서비스를 통해 마치 33.4%의 압도적인 경선 득표율로 경선을 통과한 듯한 카드 뉴스를 유포한 혐의로 고발됐다.경선 득표율이 아닌, 언론사 여론조사 지표를 '예비경선 통과 감사합니다' '압도적 지지'라는 문구와 함께 카드 뉴스에 담아, 실제 경선 1위를 한 것처럼 조작해 배포했다는 의혹을 받았다.경찰은 민 시장이 카드 뉴스 제작과 유포에 관여했거나, 지시를 내린 정황이 확인되지 않아 불송치 처분했다고 설명했다.또한 같은 이유로 강기정·신정훈 예비후보 간 단일화 여론조사 과정에서 역선택을 조직적으로 유도한 혐의로 고발된 사건에 대해서도 불송치 처분했다.두 후보의 단일화 여론조사가 시작된 지난 3월 28일 민 시장의 선거를 돕던 인물이 '민형배 의원 시장 만들기' 카카오톡 단체 채팅방에 '오늘과 내일만 신정훈 꼭 지지 부탁드리겠습니다', '전화 받으시면 캡처 사진 부탁드리겠습니다'라는 글을 올려 단일화에 조직적으로 개입했다는 의혹을 받았다.경찰 관계자는 "민 시장이 직접 지시하거나 관여한 사실은 확인되지 않아 가짜 득표율 카드뉴스를 제작·유포하거나 역선택을 유도한 자원봉사자 3명만 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 넘겼다"며 "구체적인 수사 내용은 공개하기 어렵다"고 말했다.