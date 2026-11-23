큰사진보기 ▲청와대는 23일 장관 후보자를 지명했다. 왼쪽부터 외교부 임웅순-통일부 홍익표-행안부 한준호-문체부 강유정. 국정원장으로는 강금실 전 법무부장관으로 내정했다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

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이재명 대통령이 23일 외교·통일·안보 라인 중심의 중폭 개각을 단행했다. 이번 인사는 상당수가 이 대통령과 함께 호흡을 맞춰본 이들로, 대통령의 국정장악력을 한층 높여 성과를 내겠다는 의지가 담긴 것으로 풀이된다.임광현 대통령비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 국정원장 후보자로 강금실 전 법무부 장관, 외교부 장관 후보자로 임웅순 현 청와대 국가안보실 2차장, 통일부 장관 후보자로 홍익표 전 정무수석, 행정안전부 장관 후보자로 한준호 더불어민주당 의원, 문체부 장관 후보자로 강유정 청와대 수석대변인이 지명됐다고 발표했다. 지난 8월말 '이재명 정부 2기 내각' 첫 인사를 단행한 데 이어 세 번째 인선이다.가장 눈에 띄는 인사는 국정원장이다. 임 실장은 "강금실 후보자는 개혁적 판사 출신으로 여성 최초 법무부 장관을 역임하며 검찰개혁을 이끌었고, 외교부 여성인권대사 등을 통해 국제 무대에서 다양하게 활동한 강단 있고 합리적인 법조인"이라며 "권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국정원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에 결단력 있게 풀어나갈 적임자"라고 강조했다.현재 청와대 외교·안보 정책의 실무를 주도해온 임웅순 후보자는 외무고시 22회 출신으로 외교부 한반도평화교섭본부 북핵외교기획부단장과 주미국공사, 주캐나다 특명전권대사 등을 지낸 정통 외교관료 출신이다. 임 실장은 그가 "철통 같은 한미 동맹을 기반으로 한미 간 협력을 더욱 강화하고 안보, 통상, 산업, 첨단기술 등 전반적으로 외교의 지평을 넓혀 국익 중심 실용 외교의 성과를 극대화해나갈 적임자"라고 밝혔다.홍익표 통일부 장관 후보자는 대외정책연구원, 통일부 장관 정책보좌관으로 일했고 더불어민주당 국회의원으로 국회 외교통일위원회, 당 원내대표는 물론 청와대 정무수석 등을 두루 경험한 인물이다. 임 실장은 "남북 간 긴장 완화와 신뢰 구축의 중대한 전환점에서 한반도 평화공존시대를 만들어나가기 위한 다양하고도 실질적인 조치를 주도할 적임자"라고 설명했다.임 실장은 또 "한준호 행정안전부 후보자는 언론인 출신 재선 국회의원으로 국토, 교통, AI(인공지능) 등 다양한 분야에서 두루 쌓았으며 국정철학에 대한 이해와 실행력을 갖춘 차세대 리더"라고 소개했다. 강유정 문체부 장관 후보자는 "문화예술에 대한 깊은 이해와 참신한 시각으로 기초예술의 뿌리를 더욱 튼튼히 하고 문체부 업무 전반에서 국민의 체감도를 더욱 높이는 한편 K-컬쳐로 세계를 선도하는 문화강국을 이끌 적임자"라고 했다.이번 인사는 '친명계 전진 배치'라는 점에서도 눈길을 끈다. 강금실 후보자의 경우 2021년 이재명 대통령의 대선 경선 캠프 후원회장, 2025년 대선 총괄선대위원장을 맡았고, 한준호 후보자는 2022년 대선 당시 이 대통령의 수행실장을 역임하는 등 오랜 '친명계'다. 청와대 출신 강유정·임웅순·홍익표 후보자 또한 '이재명의 사람'이다. 즉 대통령이 '믿고 맡길 사람'을 전진배치함으로써 국정 동력을 확보하겠다는 의지가 드러나는 인사인 셈이다.임광현 실장도 "이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데에 중점을 뒀다"고 설명했다. 또 "격동하는 국제 질서 속에서 실용외교의 성과를 극대화하고, 한반도 평화 공존의 길을 주도적으로 열어가는 한편 국민의 안전을 든든히 지키며 지방주도 성장, 문화강국 도약 등 국민이 체감하는 대전환을 신속히 추진해나갈 것"이라고 덧붙였다.