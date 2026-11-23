큰사진보기 ▲더불어민주당 울산시당 허희정 대변인(울산시의원)이 23일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고최근 국민의힘 정치인들이 지방선거와 관련해 잇따라 송치된 것에 대해 사과를 요구했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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더불어민주당 울산시당이 23일, 최근 국민의힘 정치인들이 지방선거와 관련해 잇따라 송치된 것에 대해 사과를 요구했다.국민의힘에선 최근 김두겸 전 시장이 '금섬회'에서 마이크를 이용해 발언한 것과 관련해 공직선거법 위반 혐의로 공소청에 송치됐다. 앞서 임현철 남구청장은 약 196억 원 채무 누락 혐의로, 김영길 중구청장은 사전선거운동과 허위사실 공표 혐의로 공소청에 송치됐고, 이 과정에서 중구 선관위 직원의 공무상 비밀누설 혐의로 사무실이 압수수색을 당하는 사태까지 벌어졌다.여기에 천기옥 동구청장도 성당에서 신도들에게 지지를 호소한 혐의로 송치되는 등 전임 시장부터 현직 구청장 3명까지 줄줄이 공소청에 넘겨졌다.이에 민주당 울산시당 허희정 대변인은 이날 시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "국민의힘은 김상욱 울산시장에 대한 끊임없는 정치공세와 시정 흔들기에 매달려 왔다"며 "그러나 정작 김두겸 전 시장과 자당 소속 구청장들이 잇따라 공소청에 송치되는 부끄러운 결과를 받아들었다"고 지적했다.이어 "더 심각한 것은 잇따른 사법 리스크가 고스란히 구정 불안과 울산시민의 피해로 돌아오고 있다는 점"이라고 덧붙였다.반면 민주당 울산시당은 "지금은 세계 네 번째이자 대한민국 사상 첫 수출 1조 달러 달성의 성과가 울산시민의 삶과 골목상권까지 확산되어야 할 중차대한 시기"라며 "이재명 대통령과 김상욱 시장, 김태선 울산시당위원장이 하나로 뭉쳐 총력을 기울이는 이때, 국민의힘은 연이은 선거법 위반 송치와 소모적 공세로 지역 정치의 신뢰를 무너뜨리고 울산의 도약에 찬물을 끼얹고 있다"고 지적했다.이에 민주당 울산시당은 ▲공소청에 송치된 김두겸 전 시장과 임현철·김영길·천기옥 구청장은 변명과 책임 전가를 멈추고, 울산시민께 사실관계를 소상하게 밝히는 책임 있는 입장을 내놓을 것▲국민의힘은 이재명 정부와 김상욱 울산시정에 대한 소모적인 정치공세를 멈추고, 연이은 공소청 송치와 무책임한 공천에 대해 울산시민 앞에 즉각 사죄할 것을 요구했다.아울러 ▲공소청과 수사당국은 이들의 선거법 위반 혐의, 그리고 중구 선관위 비밀누설 의혹에 대해 신속하고 엄정하게 수사·기소하여 유권자를 기만한 선거 범죄 혐의에 단호한 법적 책임을 물을 것을 요구했다.민주당 울산시당은 "울산시민은 사법 리스크와 발목잡기로 얼룩진 정치보다 울산의 확실한 미래와 민생의 온기를 원한다"며 "공소청의 기소 여부와 이어질 사법 절차를 엄중히 주시하며, 시민과 함께 법과 원칙을 바로 세우고 울산의 미래와 민생을 지켜내는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.