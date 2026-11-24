"흑두루미다!"

큰사진보기 ▲금강에 찾아오는 새 ⓒ 명인영 관련사진보기

큰사진보기 ▲탐조를 하는 모습 ⓒ 명인영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲탐조를 하는 모습 ⓒ 명인영 관련사진보기

세 마리의 새가 불쑥 모습을 드러냈다. 두루미라는 말에 참가자들은 깜짝 놀라 일제히 하늘을 살폈다. 혹시 재두루미는 아닐까 자세히 살폈지만, 분명 흑두루미였다. 세 마리가 함께 움직이는 모습은 영락없는 한 가족이었다. 15년부터 장남평야에 매년 찾아오는 장남이와 세종이가 새끼를 데리고 온 것이다. 매년 찾아오는 흑두루미는 장남평야와 금강의 합강리를 오가며 매년 겨울을 보낸다.지난 21일, 대평동 도서관 탐조 프로그램에서 벌어진 일이다. 합강의 겨울은 예상하지 못한 만남으로 가득했다. 탐조에서는 흑두루미 가족뿐 아니라 수많은 겨울 철새와 맹금류가 만들어내는 생생한 자연을 만날 수 있었다.가장 압도적인 순간은 약 700마리의 큰기러기가 한꺼번에 날아오를 때였다. 평화롭게 머물던 큰기러기 무리가 갑자기 일제히 날갯짓을 시작했다. 흰꼬리수리가 나타났기 때문이다. 순식간에 하늘은 큰기러기들의 날갯짓으로 가득 찼다. 주변에 있던 황오리들도 함께 날아올랐다. 눈앞에서 펼쳐진 거대한 새들의 비행에 참가자들은 잠시 말을 잃었다. 수백 마리의 새들이 서로 부딪히지 않고 방향을 바꾸며 하늘을 가로지르는 모습은 그야말로 장관이었다.새들에게는 생존을 건 긴박한 순간이었을 게다. 맹금류의 위협을 피해 필사적으로 날아오르는 기러기와 황오리들. 하지만 그 치열한 생명의 움직임은 우리에게 쉽게 잊히지 않을 풍경을 선물했다. 이런 장면을 겨울이면 거의 매일 만날 수 있는 곳이 바로 합강이다. 도시 한복판에서 이런 광경을 볼 수 있다는 것 자체가 축복이다. 새들에게는 먹이를 찾고 쉬어가는 삶의 터전이지만, 사람들에게는 자연의 생생한 이야기를 만날 수 있는 특별한 공간이다.탐조에 참여한 한 참가자는 "이렇게 좋은 곳인지 몰랐다"고 말했다. 또 다른 참가자는 "평화롭고 안정적인 공간이라고 느껴진다"고 소감을 전했다. 이날 부모님과 함께 온 다섯 가족은 어느새 새들의 세계에 흠뻑 빠져들었다. 참가자들은 시간이 흐르면서 새들의 움직임 하나하나에 시선이 따라갔다. 하늘을 나는 새가 무엇인지 궁금해하고, 물가에 앉은 새들의 모습을 살펴보며 자연스럽게 탐조의 즐거움을 알아갔다.그리고 탐조의 마지막 순간, 또 하나의 특별한 손님이 등장했다. 바로 매! 송골매였다. 송골매는 나타나자마자 쏜살같이 하늘을 가로질러 사라졌다. 제대로 모습을 살펴볼 틈도 없이 눈앞에서 사라진 짧은 순간이었다. 아쉬움이 컸지만, 그 빠른 움직임만으로도 송골매가 왜 하늘의 사냥꾼으로 불리는지 실감할 수 있었다.정해진 탐조 시간은 끝났지만 참가자들은 자리를 뜨지 않았다. 조금만 더 새들을 보고 싶다는 마음에 탐조는 자연스럽게 이어졌다. 흑두루미 가족의 등장부터 큰기러기들의 집단 비행, 그리고 송골매의 짧고 강렬한 출현까지. 이날 합강은 참가자들에게 좀처럼 잊기 어려운 장면들을 선물했다.다섯 가족이 만난 합강의 풍경이 오래도록 기억되기를 바란다. 그리고 언젠가 다시 이곳을 찾았을 때, 그때 만났던 흑두루미 가족과 수백 마리 큰기러기의 비행을 다시 만날 수 있기를 기대한다. 새들이 찾아오는 곳, 합강습지 그곳은 우리가 함께 지켜야 할 소중한 자연이었다.