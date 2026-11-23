큰사진보기 ▲논산시의회 제277회 제2차 정례회가 23일 본회의장에서 진행되고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이건창 의장이 제277회 제2차 정례회 개회사에서 철저한 내년도 예산안 심사와 내실 있는 행정사무감사를 당부하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲국중숙 의원 5분 자유발언에서 장애아동의 돌봄 공백 해소를 위한 전문돌봄지원체계 마련을 촉구하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김재광 의원이 5분 자유발언을 통해 실손의료보험 청구전산화 서비스 '실손24'의 지역 내 참여 확대를 촉구하고 있다. ⓒ 논산시의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

충남 논산시의회(의장 이건창)가 23일 오전 10시 제277회 제2차 정례회를 개회하고 다음 달 18일까지 26일간의 의사일정을 시작했다.이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사와 제2회 추가경정예산안, 2027년도 예산안 및 기금운용계획안을 비롯해 조례안 29건(의원발의 12건)과 일반안건 3건 등 총 32건의 안건을 심사·처리한다.회기 첫날 열린 제1차 본회의에서는 회기 결정과 관계 공무원 출석요구, 예산결산특별위원회 구성 등의 안건을 처리했으며, 이어진 제1차 예결특위에서는 위원장에 이상구 의원, 부위원장에 박민규 의원을 각각 선임했다.시의회는 오는 11월 24일부터 12월 2일까지 9일간 '2026 행정사무감사'에 돌입해 시정 전반을 점검하고 발전적인 대안을 제시할 예정이다. 특히 감사 마지막 날인 2일에는 광석면·취암동·연무읍·가야곡면 등에서 현장 출장감사를 실시해 민생 현장의 목소리를 직접 듣고 행정 집행의 적정성을 꼼꼼히 살필 계획이다.이어 12월 3일 열리는 제2차 본회의에서는 논산시장의 시정연설과 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 제안설명이 진행되며, 4일에는 각 상임위원회별로 조례안과 일반안건에 대한 본격적인 심사가 이뤄진다.이건창 의장(나선거구, 더불어민주당)은 개회사를 통해 "오는 12월 18일까지 26일간 이어지는 이번 회기는 다가오는 2027년 논산의 미래를 든든하게 설계하는 중차대한 일정"이라며 철저한 예산안 심사와 내실 있는 행정사무감사를 당부했다.이 의장은 엄중한 재정 여건 속에서 편성된 내년도 예산안과 관련해 "단 한 푼의 예산도 헛되이 낭비되는 일이 없도록, 시민의 소중한 혈세가 지역경제 활성화와 주민 복리 증진이라는 실질적 가치로 직결되는지 날카롭고 세심한 눈으로 살펴봐 달라"고 강조했다.아울러 행정사무감사에 대해서는 "단순한 지적을 넘어 시정이 올바른 방향으로 나아갈 수 있는 건설적인 대안 제시의 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다. 이어 "다가올 2027년에도 시민과 함께 '바른 의정, 실천하는 민생의회' 구현에 모든 역량을 집중하겠다"며 "언제나 시민의 가장 가까운 곳에서 현장의 목소리를 경청하며 실천하는 민생의회로 보답하겠다"고 덧붙였다.이날 열린 1차 본회의에서는 3명의 의원들이 5분 자유발언을 통해 지역 민생 현안 해결과 실질적인 정책 개선을 촉구했다. 국중숙·김재광·최정숙 의원은 각각 장애아동 전문돌봄지원체계 마련, 실손의료보험 청구전산화 서비스 '실손24' 참여 확대, 탑정호 주변 버드나무 관리대책 수립 등을 집행부에 제안했다.먼저 국중숙 의원(비례대표, 더불어민주당)은 장애아동의 돌봄 공백을 해소하기 위한 전문돌봄지원체계 마련을 촉구했다. 국 의원은 논산시 등록 장애아동 247명 중 약 76%인 188명이 지속적이고 세심한 지원이 필요한 지적·자폐성 장애아동이라며 "다양한 돌봄지원사업이 운영되고 있다는 사실과 장애아동이 필요한 돌봄을 충분히 받고 있다는 것은 서로 다른 문제"라고 지적했다. 이어 일반 아동돌봄시설은 전문인력과 돌봄환경을 충분히 갖추기 어려워 방과후와 방학 중 돌봄 공백으로 이어질 우려가 크다고 강조했다.이에 국 의원은 초등학령기 장애아동 가정의 실제 돌봄 수요 조사를 바탕으로 논산시가 직접 운영하는 장애아동 전용 공공돌봄시설을 마련하고, 특화 돌봄시설에 전문인력 인건비와 맞춤형 프로그램 운영비 등 실효성 있는 추가 지원을 검토할 것을 제안했다.국 의원은 "진정한 돌봄의 형평성은 모든 아동에게 똑같은 지원을 제공하는 것이 아니라 각 아동에게 필요한 돌봄을 충분히 제공하는 데서 완성된다"며 "장애아동의 돌봄을 개별 가정이나 시설의 노력에만 맡기지 말고 논산시가 직접 책임지는 기반을 마련해 달라"고 당부했다.김재광 의원(가선거구, 국민의힘)은 시민들의 보험금 청구 불편을 줄이기 위한 실손의료보험 청구전산화 서비스 '실손24'의 지역 내 참여 확대를 촉구했다. 김 의원은 2026년 9월 말 기준 전국 요양기관의 실손24 연계율이 47.7%에 그쳐 여전히 절반이 넘는 의료기관에서 서비스 이용이 어렵다고 지적하며 "제도의 취지는 100점일지 몰라도, 시민이 체감하는 현실은 아직 그에 미치지 못하고 있다"고 꼬집었다.이에 김 의원은 집행부에 관내 병원·의원·약국의 실손24 참여 현황 및 미참여 사유 전수 파악, 관계기관 협력을 통한 미참여 의료기관 독려 및 기술 지원, 시 홈페이지 등을 활용한 시민 홍보 강화를 제안했다.김 의원은 "좋은 제도를 만드는 것만큼 중요한 것은 그 제도가 현장에서 제대로 작동하도록 만드는 일"이라며 "시민들이 보험금 청구 때문에 시간과 비용을 낭비하지 않도록 논산시가 실손24의 지역 내 참여 확대와 이용 활성화에 앞장서 달라"고 당부했다.끝으로 최정숙 의원(가선거구, 국민의힘)은 탑정호 주변과 마을·농경지 인근에 자생하는 버드나무로 인한 주민 불편을 해소하기 위해 적극적인 관리대책 마련을 촉구했다. 최 의원은 봄철 버드나무 암그루에서 날리는 솜털이 보행과 농작업에 지장을 주고 결막염이나 호흡기 증상까지 유발한다며 "탑정호 주변 산책로와 마을 인근에서 이러한 불편이 반복된다면, 단순한 계절적 현상으로 치부할 것이 아니라 주민의 생활환경과 지역 여건을 고려해 해결해야 한다"고 지적했다.이에 최 의원은 버드나무 분포와 주민 피해 실태에 대한 객관적 조사, 생태적 가치가 높은 수목은 보전하되 피해 지역 중심의 선별적 정비 및 대체 수종 식재 검토, 일회성 민원 처리를 넘어선 중장기적 수목 관리계획 수립을 제안했다.최 의원은 "자연환경을 보전하는 일과 시민의 생활권을 보호하는 일은 결코 대립하는 가치가 아니다"라며 "탑정호의 아름다운 경관은 보전하면서도 주민들이 일상에서 겪는 불편을 줄일 수 있도록 실질적인 후속 조치를 마련해 달라"고 당부했다.