참여연대가 보건복지부의 '기초생활보장 종합계획'을 두고 "기존 약속의 이행을 다시 미루고 핵심 과제를 '검토'로 남겨 둔 계획"이라며 빈곤 심화에 대응하기에는 크게 부족하다고 비판했다.
참여연대 사회복지위원회는 23일 오후 복지부가 제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029)을 발표하자, 곧바로 논평을 통해 "정부 스스로 진단한 빈곤의 심화에 대응하기에는 크게 부족하다"면서 부양의무자 기준 완전 폐지와 기준중위소득 현실화 등 근본적인 제도 개선을 촉구했다.
복지부는 이날 향후 3년간 기초생활보장제도 정책 방향을 담은 종합계획을 발표했다. 생계급여 선정기준을 기준중위소득의 35%까지 인상하고, 주거급여 선정기준을 50%까지 상향하는 한편 중증장애인 가구의 생계·의료급여 부양의무자 기준을 전면 폐지하는 내용 등이 담겼다. 긴급복지 우선지원과 자산형성 지원 확대, 탈수급 지원금 지급 등도 추진 과제로 제시했다(관련 기사 : 중증장애인 부양의무자 기준 없앤다... 생계급여도 35%까지 확대 https://omn.kr/2kmx7
).
우선 참여연대는 생계급여 선정기준 35% 인상 시점이 지나치게 늦춰졌다고 지적했다. 윤석열 정부가 제3차 종합계획(2024~2026)에서 35%까지 인상하겠다고 약속했지만 32%까지만 올렸고, 이재명 정부는 이를 2030년까지 달성하는 것으로 미뤘다는 것이다.
특히 이번 계획의 마지막 해인 2029년에도 선정기준은 34%에 그치며, 35% 달성은 계획 기간 밖인 2030년으로 넘어갔다. 참여연대는 "2024년에 정한 32%가 4년간 동결되는 것"이라며 주거급여 선정기준 50% 상향 역시 달성 시점조차 제시되지 않았다고 비판했다.
기준중위소득 산정방식의 개선이 빠진 점도 문제로 꼽았다. 기준중위소득과 가계금융복지조사 중위소득 간 격차가 2018년 12.49%에서 2023년 29.62%로 확대됐지만, 정부 계획에는 이를 해소할 방안이 없다는 것이다. 참여연대는 "기준선 자체가 낮게 설정되어 있기에 '기준중위소득의 35%'는 실제 중위소득의 35%에 크게 미달한다"고 지적했다.
부양의무자 기준과 재산 기준 개선도 미흡하다고 평가했다. 정부는 2027년 하반기부터 중증장애인 가구의 생계·의료급여 부양의무자 기준을 폐지해 2만 가구를 추가 보호하겠다고 밝혔지만, 참여연대는 최근 3년간 빈곤층이 69만 명 증가한 현실에 비춰 보호 규모가 지나치게 작다고 주장했다.
'75세 이상 노인 가구'의 생계급여와 의료·돌봄 필요가 큰 가구의 의료급여 부양의무자 기준은 여전히 검토 과제로 남았다는 점도 지적했다. 생계에 필요한 자동차나 거주 주택 때문에 수급에서 탈락하는 문제와 관련해서도 자동차 기준 개선은 2028년, 주거용 재산의 소득환산율 완화는 2028~2029년 검토 과제로 제시됐을 뿐 구체적인 개선 폭은 없다고 비판했다.
의료급여 개편 방향에 대해서도 우려를 나타냈다. 건강검진 항목 확대와 요양병원 간병비 지원은 긍정적으로 평가하면서도 외래진료 이용이 연 180일을 넘으면 선택의료급여기관을 지정하고, 300일을 초과하면 본인부담을 차등 적용하는 방안은 의료 이용을 위축시킬 수 있다고 주장했다.
참여연대는 자립이행 특례와 중장년 수급자 근로소득공제 확대, 청년 생계급여 분리 지급, 탈수급 지원금 등도 모두 검토 과제로 남았다고 지적했다. 아울러 이번 종합계획에 구체적인 소요 재정이 제시되지 않았고, 보도자료에만 '검토'라는 표현이 스무 차례 가까이 등장한다고 비판했다.
참여연대는 "기초생활보장제도는 사회구성원 모두가 인간다운 생활을 누릴 수 있도록 하는 최후의 사회안전망"이라며 "정부는 '단계적'과 '검토'라는 표현으로 결정을 유예하지 말고 구체적인 이행계획과 재정 투입 방안을 제시해야 한다"고 촉구했다. 이어 중앙생활보장위원회 회의 자료와 속기록 공개, 기초생활보장 수급 당사자의 정책 결정 과정 참여도 보장해야 한다고 강조했다.