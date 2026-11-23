"특수교사세요? 그럼 수화 할 줄 아세요?"

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큰사진보기 ▲이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠 ⓒ 달 출판사 관련사진보기

"스님이 저 산 너머 약수에 눈을 닦으면 다시 눈을 뜰 것이라고 했다는 거야!"

엄마는 의기양양하게 말했다.

나는 오래되어 썩은 듯한 그 이야기를 믿지 않았다.

관광지에서 마주친 한국인 할머니들이 우리에게 건넨 말은 이렇다.

"앞도 못 보면서 여길 힘들게 뭐 하러 왔누!"





극복이라는 말처럼 오만한 단어가 있을까?

장애를 극복하고, 가난을 극복하고, 불합리한 사회를 극복했다는 말을 들을 때마다 생각한다.



나는 영원히 내 장애를 극복하지 못할 것이라고.

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

특수교사라고 하면 사람들은 으레 '장애 전문가'를 떠올린다. 특수교육을 전공하고 장애가 있는 학생들을 매일 만나기 때문이다. 장애를 접할 기회가 많지 않은 사람들 입장에서는 자연스러운 생각일지도 모른다.그러나 이런 기대와는 달리 특수교사가 모든 장애를 완벽하게 아는 것은 아니다. 나 역시 수화를 할 줄 모르고 청각장애, 시각장애가 있는 학생은 가르쳐본 적이 없다. (정확히는 중도중복장애가 아닌 시각, 청각장애를 주된 장애로 가지고 있는 학생들을 뜻한다.) 주로 발달장애 특수학교에서 근무해왔던 나로서는 감각장애가 있는 학생들을 만날 기회가 거의 없었다.연차가 쌓일수록 깨닫는 것은 그동안 미처 알지 못했을 뿐, '장애'는 또 하나의 거대한 세계라는 사실이다. '장애가 있는 아이를 가르치는 것'과 '장애가 있는 삶을 이해하는 것'은 전혀 다른 문제다. 당사자가 갖고 있는 장애에 따라 삶의 방식이 다르고 세상을 바라보는 관점 또한 고유하다. 그만큼 다양한 삶을 어떻게 학교라는 한정된 공간과 시간 속에서 온전히 이해할 수 있을까.특수교사가 방대한 장애의 세계를 다 알 것이라는 기대는 그만큼 우리 사회에 장애에 대한 이야기가 부족하다는 방증일 것이다. 그리고 <이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지>는 그런 현실 속에서 우리가 지금까지 장애가 있는 사람들의 고유한 삶을 그저 '장애인'이라는 글자로 뭉뚱그려 온 것은 아닌지 질문을 던진다.책은 조승리 작가가 15살 때 망막색소변성증 진단을 받은 때부터 이야기가 시작된다. 10년 뒤면 모든 시력을 잃는다는 의사의 말에 저자는 이전과는 달라질 삶을 준비한다. 시각장애인 학교로 진학하고 안마사 자격증도 취득한다. 지금은 마사지 가게서 일하고 글을 쓰면서 장애에 어느 정도 익숙해졌지만 이러한 일상이 자리 잡기까지 거쳐야 했던 과정은 순탄치 않았다. 책 제목에서처럼 말이다.갑작스러운 장애도 괴로웠지만 저자를 더욱 힘들게 한 것은 장애를 거부하는 엄마의 태도였다. 엄마는 딸의 시력을 되찾기 위해 흙탕물을 만병통치약으로 믿기도 하고 산속 깊은 절에 있는 수상한 스님에게 '괴상한 치료'까지 받게 한다. 갖은 노력에도 시력이 돌아오지 않자 결국 엄마는 장애를 받아들이지만 저자는 그런 엄마에게서 상처받는다.책의 1부는 안마사 일터에서의 에피소드, 2부는 시력을 잃어가며 겪었던 혼란, 3부는 주체적으로 인생을 살아가는 유쾌한 이야기들로 구성되어 있다. 각 에피소드에는 사회가 '장애인'에게 요구하는 전형적인 '장애인다운 모습'은 찾기 힘들다. 대신 '시각장애가 있는 사람'으로서 자신만의 방식으로 살고자 했던 저자의 주체적인 태도를 곳곳에서 엿볼 수 있다. 가이드 없이 시각장애가 있는 친구들 셋과 해외여행을 다녀오고, 탱고 학원에 등록해 춤도 추는 것처럼 말이다. 저자의 시선으로 이야기를 따라가다 보면 자연스레 장애가 있는 삶도 우리와 다르지 않음을 깨닫게 된다. 또한 장애를 향한 차별이 얼마나 말도 안 되는지 새삼 깨닫게 된다.<이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지>는 '장애를 이유로 차별하면 안 된다'는 당연한 상식이 우리 사회에서 얼마나 받아들여지고 있는지 되묻게 한다. 왜 장애가 있으면 해외여행을 가고 싶다는 마음이 민폐가 되는지, 무언가를 배우고 싶어도 누군가의 배려나 도움이 없으면 안 되는지를 말이다. '장애가 있는 사람도 존엄하다'고 하지만 '장애인'이라는 정체성을 앞두고 혼란스러웠던 저자의 고백 앞에서 장애를 그저 개인의 불행 정도로만 덮어도 되는 것일까?비장애인들은 '장애도 하나의 개성이다', '장애도 다양성'이라고 쉽게 말한다. 그러나 정작, 당사자들에게는 쉽게 받아들이기 어려운 말들이다. 장애로 인해 겪는 불편함과 어려움이 분명히 존재하기 때문이다.그래서인지 저자가 장애를 대하는 태도는 인상 깊다. 장애를 마냥 긍정하기도, 그렇다고 부정할 수도 없는 현실 속에서 저자는 오히려 장애를 잊고 때로는 체념하기를 택한다.이 대목에서 혹자는 '장애가 있으니 어쩔수 없지' 라고 생각할지도 모르겠다. 하지만 책을 읽다 보면 문득 이런 생각이 든다. '장애가 있다고 해서 순탄치 않은 걸까? 장애가 없으면 덜 지랄맞은 삶일까? 결국 모두의 삶은 각자 힘듦이 있지 않은가?''이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지' 시각장애가 있는 저자가 하는 말이지만 사실 우리 모두의 이야기이기도 하다. 순탄하지 않은 삶은 없고 대개 지랄맞는 힘든 삶이다. 책 속에서 저자가 겪는 기쁨과 슬픔, 상처와 위로, 계속해서 살고 싶다는 마음은 모든 삶의 공통된 모습이다.결국 저자의 삶도 우리의 삶도 각자의 고유함이 존재하는 삶이다. 장애가 있다는 이유로 특별한 감동이나 극복의 서사를 기대할 필요는 없다. 그저 한 사람이 살아온 시간을 있는 그대로 바라보면 되는 것 아닐까. <이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지>는 우리에게 그런 시선을 제안한다.