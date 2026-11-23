수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲제13회 SYDFF 패션쇼 현장. ⓒ 수원청개구리기자단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제13회 SYDFF 패션쇼 현장. ⓒ 수원시청소년청년재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 구담은(이의초4), 석하영(영덕초4), 김정윤(수일초5) 기자가 작성했습니다.

지난 11월 7일 토요일, 수원 권선청소년청년센터가 화려한 런웨이와 시민들의 웃음소리로 가득 찼다. 지역 청소년들이 직접 디자인하고 제작한 의상을 입고 무대에 오르는 '제13회 SYDFF 패션쇼'가 열렸기 때문이다.누구나 무료로 즐길 수 있었던 이날 행사는 오후 2시 30분 전시와 체험 부스 운영으로 문을 열었다. 센터 1층에는 패치 패션 키링 만들기, 목각 인형 색칠하기, 팔찌 만들기, 뽑기 등 다채로운 체험 공간과 포토존이 마련되어 방문객들의 발길을 붙잡았다.오후 3시 30분부터는 3층 런웨이 무대에서 본격적인 막이 올랐다. 퓨전국악팀 '별하'의 <아름다운 나라> 축하 공연을 시작으로 ▲스테이지 1(고전과 낭만) ▲마술쇼 ▲스테이지 2(저항과 거리) ▲초등학생 댄스 공연 ▲스테이지 3(미래)까지 다채로운 무대가 이어지며 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.행사 시작 전부터 부스를 누비며 축제를 즐기는 시민들을 만나 생생한 소감을 들어봤다. 센터 인근에 거주하며 평소 도서관 이용과 댄스 행사 등으로 센터를 자주 찾는다는 관람객 오유라(36) 씨는 "친구의 추천으로 패션쇼를 보러 오게 됐다"며 기대감을 드러냈다.학교 가정통신문을 보고 자녀와 함께 방문한 정지윤(40대) 씨는 "패치 키링과 목각 인형 만들기를 마치고 팔찌 만들기를 기다리고 있다"고 말했고, 함께 온 아이는 "체험이 정말 재미있다"며 환하게 웃었다.7세 어린이 관람객들의 반응도 뜨거웠다. 발레를 배우고 있다는 황선유(7) 양은 "홍보물을 보고 부모님과 함께 찾아왔는데 무척 재미있다"고 소감을 밝혔고, 이소민(7) 양 역시 "평소 접해보지 못했던 새로운 체험을 해볼 수 있어서 신기하다"며 즐거워했다.축제가 원활하게 진행될 수 있었던 데는 곳곳에서 구슬땀을 흘린 20대 청년 자원봉사자들의 활약이 컸다. 이들은 '1365 자원봉사포털' 등 봉사활동 사이트를 통해 이번 행사를 알게 되어 발 벗고 나섰다.목각 인형 색칠하기 부스를 맡은 김정빈(20)·문서정(20)씨는 "대학교 때문에 타지에서 수원으로 오게 되었는데, 주변에 좋은 지역 행사가 많다고 들어 참여하게 됐다"고 계기를 전했다.사진 부스 앞에서 진행요원으로 활동한 김선미(22)씨는 "많은 시민이 부스를 즐겁게 이용하는 모습을 보니 나도 직접 체험에 참여해보고 싶을 정도"라고 말했고, 뽑기 기계를 담당한 송민정(26)씨 역시 "봉사를 통해 다양한 경험을 할 수 있어 뜻깊다"고 전했다.청소년 디자이너와 모델들의 열정, 시민들의 호응, 그리고 청년 봉사자들의 따뜻한 손길이 어우러진 이번 패션쇼는 오후 4시 40분경 전 출연진이 무대에 오르는 커튼콜과 단체 사진 촬영을 끝으로 성황리에 마무리되었다.