큰사진보기 ▲단풍이 채 가시지 않은 산능선 위로 하얀 눈발이 내려앉아 늦가을과 초겨울이 공존하는 풍경 ⓒ 최호림 관련사진보기

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▲매콤한 양념에 순대와 떡, 어묵이 푸짐하게 어우러진 고창 읍내의 분식집 최호림 관련영상보기

큰사진보기 ▲분식집 매장 유리창에 중소벤처기업부가 인증한 '백년가게' 현판이 붙어있다 ⓒ 최호림 관련사진보기

▲주말 오후, 반값 여행지인 고창의 한 주유소의 자동세차장 안에서 최호림 관련영상보기

지난 21일, '반값여행(정부와 지방자치단체가 지역 관광 활성화를 위해 추진하는 사업)'으로 적립된 금액을 사용하기 위해 아내와 함께 다시 고창을 찾았다.고창으로 향하는 길에는 마침 눈발이 흩날리고 있었다. 산세는 온통 붉고 노란빛으로 물들어 있었다. 아직 가을의 풍경이 남아 있지만, 계절의 끝자락에 찾아온 눈은 어느새 겨울이 성큼 다가왔음을 알리고 있었다. 그 위로 하얀 눈발이 내려앉는 풍경은 그 자체로 충분히 운치가 있었다.도착하니 어느덧 점심 무렵이었다. 늦은 아침을 먹고 출발한 탓인지 점심은 간단히 해결하고 싶어 마침 눈에 띈 분식집으로 걸음을 옮겼다. '반값여행'의 묘미를 살려 평소 같으면 맛있고 비싼 음식을 찾았겠지만, 오늘만큼은 분식의 대표 메뉴인 떡볶이와 오징어튀김, 그리고 어묵탕을 주문했다.창밖으로 쌀쌀한 겨울바람이 불고 눈발이 흩날리는 날, 오랜만에 작은 분식집에서 따뜻한 어묵 국물을 떠먹고 있으니 마치 어린 시절 학교 앞에서 친구들과 분식을 먹던 때로 돌아간 듯했다. 때마침 아이들이 우르르 들어왔다. 돈가스 꼬치와 튀김, 라면을 주문해 먹는 모습을 보니 그 시절의 추억이 더욱 선명해졌다.그런데 식사를 마치고 계산하려는데, 이건 해도 해도 너무한 게 아닌가 싶었다. 아무리 시골 분식집이라지만 세 가지 메뉴를 먹고도 1만 5천 원이 채 되지 않았기 때문이다. 이렇게 저렴한 가격인데도 학생들에게 별도 할인까지 해줬다. 요즘처럼 외식 물가가 만만치 않은 시기에 참 고마운 일이었다.놀라움은 거기서 끝나지 않았다. 분식집 문을 나서며 무심코 입구를 바라봤는데, 그곳에 '백년가게' 현판이 붙어 있었다. 여행을 다니며 여러 지역의 다양한 식당을 찾아다녔지만, 분식집 입구에서 백년가게 현판을 마주한 건 처음이었다. 아시는 분은 아시겠지만, '백년가게'란 30년 이상 꾸준히 고객들의 사랑을 받으며 명맥을 이어온 우수 점포를 정부가 공식적으로 인증하는 제도다.그래서 백년가게라고 하면 사람들은 전통과 역사를 간직한 유명 음식점이나 맛집 영상에 자주 등장하는 노포를 떠올리곤 한다. 그런데 동네의 작은 분식집 입구에서 그 현판을 마주하니 왠지 모르게 더 특별하게 다가왔다. 아마도 부담 없는 가격에 음식을 내어주고 학생들에게는 할인까지 해주는 넉넉한 인심이 그 비결 중 하나가 아닐까 싶었다. 그런 생각이 들자 '이러니 백년가게 현판을 달 만하구나' 싶어 절로 고개가 끄덕여졌다.배도 부르고 기분 좋게 차를 타고 골목을 빠져나온 지 얼마쯤 지났을까. 길 건너에는 전혀 예상치 못한 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다. 맞은편에는 백년가게 현판을 단 소박한 분식집과는 대조적으로 통유리로 된 세련된 빵집이 자리하고 있었다.대로 하나를 사이에 두고 서로 다른 시대의 풍경이 마주하고 있는 듯했다. 한쪽에는 오랜 세월의 흔적이 남아 있고, 다른 한쪽에는 세련된 현대적 분위기가 자리 잡고 있었다. 마치 과거와 현재가 한 공간에서 조용히 교차하는 모습이었다. 방금 그렇게 먹고도 나는 결국 거부할 수 없는 빵집의 중력에 이끌려 카페 주차장으로 빨려 들어갔다.이 빵집에는 고창의 특산물인 복분자를 활용한 빵을 비롯해 다양한 종류의 빵이 진열되어 있었다. 우리 부부는 몇 가지를 골라 접시에 담고 자리를 잡았다. 실내는 단순히 세련된 카페라기보다 몇 해 전 중국 상하이 중심부에서 마주했던 애플스토어가 떠올랐다. 그만큼 공간을 구성한 감각이 남달랐다. 통유리 너머로 바깥 풍경이 시원하게 펼쳐져 실내에 앉아 있으면서도 탁 트인 개방감이 느껴졌다.스무 살 무렵 고창에 사는 친구들을 만나러 왔던 시절이 떠올랐다. 당시 전주에서 완행버스를 타고 출발해 고창읍 시외버스터미널에 도착했을 때는 이미 밤이 깊어 대중교통이 끊긴 뒤였다. 그래서 어쩔 수 없이 마중 나온 친구들과 함께 경운기를 얻어 타고 비포장도로를 덜컹거리며 달려야 했다. 지금 생각해 보면 마치 인천 월미도의 디스코팡팡을 타는 것처럼 온몸이 주체할 수 없이 이리저리 흔들리던 여정이었다.그런 추억을 간직한 채 다시 찾은 고창. 십 년이면 강산도 변한다는데, 어느덧 강산이 세 번이나 바뀌는 세월이 흘렀다. 그 시절의 고창을 기억하는 사람으로서 지금의 달라진 읍내 풍경이 전혀 낯설지만은 않다. 그만큼 많은 시간이 흘렀다는 사실을 새삼 실감하게 된다.커피와 빵을 즐기며 여유롭게 시간을 보내고 있는데, 아내가 복권이라도 당첨된 사람처럼 얼굴이 환하게 밝아졌다. 무슨 일이냐고 물었다. 혹시 급락하던 반도체 주가라도 반등한 건가 싶었다. 하지만 아내의 입에서 나온 대답은 예상 밖이었다.고창에서는 반값여행 리워드로 주유소 결제까지 가능하다는 거였다. 지금까지 적지 않은 반값여행 대상 지역을 다녀봤지만, 이런 경우는 처음이었다.물론 고창의 착페이 가맹점에서만 사용할 수 있고, 착페이 실물카드를 소지하거나 스마트폰으로 결제하려면 전용 앱을 설치해야 한다는 조건이 있다. 하지만 주유는 물론 세차까지 반값여행 리워드로 결제할 수 있다는 사실은 꽤 매력적이었다.사실 고창은 합천 등 다른 반값여행 참여 지역에 비해 반값 여행 관련 홍보가 상대적으로 부족해서인지, 정작 현지 소상공인 가운데도 반값여행 제도 자체를 모르는 경우가 적지 않았다. 그러다 보니 리워드를 사용하려 할 때마다 다소 불편을 겪기도 했다. 그런데 사람이란 참 간사하다. 그토록 우리 부부가 불만하고 아쉬워했던 불편도 주유소에서 리워드를 사용할 수 있다는 사실을 하나에 그 정도쯤은 감수할 만하다는 생각으로 바뀌었다.하지만 이는 반드시 개선되어야 할 문제다. 가맹점 안내와 홍보를 강화하고 리워드 사용처를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했으면한다. 그래야 반값여행을 처음 와보는 여행객은 한결 편하게 고창을 즐길 수 있고, 지역 소상공인에게도 실질적인 도움이 될 것이다. 그렇게 된다면 지금보다 더 많은 여행객이 고창을 찾게 되지 않을까이번 주말도 반값여행 덕분에 즐거웠다. 특별할 것 없는 평범하고 소소한 여행이었지만, 우리 부부의 만족도는 무척이나 컸다. 오래된 분식집에서는 어린 시절의 추억을 만났고, 세련된 빵집에서는 달라진 고창의 현재를 보았다. 그리고 뜻밖에도 주유소에서 주유는 물론 세차까지 하고 돌아왔다.누군가는 이 글을 읽고 작은 일에도 참 많이 감동하는 부부라고 말할지 모르겠다. 하지만 사소하더라도 예상하지 못했던 혜택을 누릴 수 있다는 것 자체가 행복 아닐까. 꼭 거액의 복권에 당첨되거나 대단한 행운이 찾아와야만 행복한 것은 아니다. 어쩌면 일상에서, 특히 낯선 지역을 찾아 떠나는 여행의 진정한 묘미는 이처럼 뜻밖의 작은 혜택 하나에도 기분 좋아지는 순간에 있는지도 모른다.날씨가 점점 추워지는 것을 보니 아내와 함께 올 한 해 얼마나 더 여행을 떠날 수 있을지 모르겠다. 그래서인지 지난 주말을 이토록 즐겁고 행복하게 보낼 수 있었다는 사실이 더욱 고맙게 느껴진다. 여행이란 어쩌면 어디를 가느냐보다 누구와 함께하느냐, 그리고 그곳에서 어떤 소소한 행복을 발견하느냐가 더 중요한 일인지도 모르겠다.