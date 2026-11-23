"징계의 본질을 회피하려는 지적들로 보인다."
국민의힘 지도부가 중앙윤리위원회의 이른바 '조작 징계' 의혹을 거듭 일축했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회의 직후 기자들과 만나, 황경성 윤리위원의 추가 폭로 예고에 대한 대응을 묻자, 한동훈 의원 징계의 계기가 된 '당원게시판 사건'을 거론하며 선을 그었다.
박 수석대변인은 "현재 경찰에서 수사를 진행하고 있는 상황이기 때문에 경찰 수사 결과를 당당하게 지켜보면 좋겠다"라며 "그로 인해 당의 동력이 떨어질 만큼 평가할 사안은 아니다"라고 선을 그었다.
앞서 황경성 국민의힘 중앙윤리위원은 지난 17일 최규동 전 윤리위원과 윤민우 중앙윤리위원장이 주고받은 문자메시지 등을 공개했다(관련 기사: 배현진 소명 중 "1년" 징계 수위 문자 전달... '조작징계' 증거 공개 https://omn.kr/2kk62)
. 배현진 의원에 대한 당원권 정지 1년 징계 과정에 외부 인사가 개입했으며, 장동혁 대표의 의사가 전달됐다는 주장이다. 황 위원은 한동훈·진종오·조경태 의원 관련 자료와 장 대표의 개입을 입증할 추가 증거도 공개하겠다고 예고한 상황이다.
김재원 "별 의미 없는 주장" - 박형수 "외부 소통 부적절"
당내에서는 의혹에 대응하는 태도에 다소 차이가 나타났다. 김재원 최고위원은 황 위원의 주장을 강하게 평가절하한 반면, 박형수 의원은 실제 외부 개입이 있었다면 정치적 책임을 물을 여지가 있다고 인정했다.
김재원 최고위원은 이날 오전 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 "황경성 윤리위원은 계속적으로 조작 징계라고 했는데, 조작이라는 내용은 전혀 듣지 못했다"라며 "결정적으로 장동혁 대표가 어떻게 관여한 것인지에 대한 내용조차 없다"라고 주장했다.
황 위원이 공개한 문자메시지만으로는 장 대표의 개입 여부를 판단할 수 없다는 것이다. 김 최고위원은 황 위원이 최고위원회의에 출석해 직접 소명하지 않고 있다는 점도 문제 삼았다. 그는 "적어도 당의 윤리위원이라면 최고위에 와서 당당하게 설명하고 자료를 내놓으면 될 텐데, 저렇게 숨어서 일방적인 주장만 하는 것에 대해 당이 휘말려 이야기할 단계는 아니다"라고 비판했다.
이어 장 대표의 리더십에 문제가 있는지 판단하려면 "장동혁 대표의 의사 전달 과정이 명백히 드러나야 하고, 윤리위원들이 그 의사 전달에 의해 움직였다는 내용도 드러나야 한다"라고 강조했다. 지금까지 나온 자료만으로는 "사실인지 아닌지조차 판단할 수 없는 단계"라며 "별 의미 없는 주장이 아닌가 생각한다"라고 덧붙였다.
반면, 국회 법제사법위원회 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원은 같은 날 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 외부 인사의 개입 자체는 부적절한 행위라고 지적했다.
박 의원은 "외부와 소통한 것은 적절하지 못한 행위라고 보지만, 위원들이 독립적으로 위원회에 들어가서 결정에 참여했다면 그 결정 자체에 법률상 하자가 있다고 보기는 어렵다"라고 말했다. 다만 "조작했다는 수위가 어느 정도 되느냐에 따라서 정치적 책임의 유무는 있을 수 있다"라며 지도부의 책임 가능성을 열어뒀다. 징계의 법적 효력과 정치적 책임은 별개라는 취지다.
그러면서도 지금은 당내 문제를 논의할 시기가 아니라는 뜻을 내비쳤다. 박 의원은 "최소한 지금 11월, 12월 정도는 조희대 대법원장 탄핵 또는 공소 취소 특검법의 부당성을 온 국민에게 알리고 있는 기간인 만큼 당내에서 다른 얘기가 나오면 안 된다"라고 주장했다. 한동훈 의원의 복당 문제 역시 지금 논의할 상황이 아니라며 신중론을 폈다.
윤상현 "사법부 독립 비판하려면 우리 당부터 공정해야"
반면 윤상현 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 장동혁 대표에게 독립적인 진상조사를 재차 촉구했다. 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판하려면 국민의힘부터 절차적 정당성을 확보해야 한다는 지적이다.
윤 의원은 "당내 징계를 심의·의결하는 독립기구인 중앙윤리위원회를 둘러싸고 '조작 징계', '하명 징계' 의혹이 제기되고 있다"라며 "현직 윤리위원이 실명으로 자료를 공개하고 추가 폭로까지 예고한 만큼 단순한 계파 갈등으로 치부하기는 어렵다"라고 꼬집었다.
이어 "의혹이 제기됐다면 사실관계를 확인하고 당원과 국민이 납득할 수 있도록 설명하는 것이 지도부의 책임"이라며 장 대표에게 "이번 사안을 당의 신뢰를 회복하는 계기로 삼아달라"라고 요구했다.
특히 "지도부로부터 독립된 객관적인 조사를 통해 사실관계를 밝히고, 절차상 문제가 확인된다면 바로잡아야 한다"라며 중앙윤리위원회의 독립성과 공정성을 강화할 방안도 함께 마련해야 한다고 강조했다.
또한 "우리가 이재명 정권의 사법부 압박과 법치주의 훼손을 비판하려면 우리 당부터 절차적 정당성과 공정성에 더욱 엄격해야 한다"라며 "그래야 대여투쟁에도 국민의 신뢰와 힘이 실릴 수 있다"라고 목소리를 높였다. 윤 의원은 지난 13일에도 계파를 초월한 인사와 외부 전문가 등이 참여하는 독립적 진상조사위원회 구성을 요구했으며, 지난 15일 국회 기자회견에서도 같은 주장을 반복한 바 있다(관련 기사: 윤상현 "독립 진상조사위 꾸려야"... 국힘 '조작 징계' 내홍 격화 https://omn.kr/2kis8)
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