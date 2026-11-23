큰사진보기 ▲김종훈 대표가 23일 국회 본청 진보당 회의실?에서 열린 제18차 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 진보당 관련사진보기

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김종훈 진보당 대표가 23일 "법관들이 행동으로 나서야 했던 때는 12.3이었다"고 일침을 가했다.앞서 지난 22일 저녁 전국법관대표회의 강동원 의장이 법원 내부게시판에 '사법부 독립 침해에 대한 유감'이라는 글을 올린 데 대한 반박이다. 김종훈 대표는 이날 국회 본청 진보당 회의실에서 열린 제18차 최고위원회의 모두발언을 통해 이처럼 지적했다.앞서 강 의장은 "사법부 독립 침해에 대해 어디까지 인내해야 할지 혼란스럽다"라고 했다. 이에 대해서도 김종훈 대표는 "천만에요"라고 반박했다.김종훈 대표는 "인내해 온 것도 국민이고, 혼란스러운 것도 국민"이라며 "한덕수의 명백한 내란 가담 행위에 대해, 사법부가 법 기술을 부려가며 일부 무죄를 줘야 하는 이유가 무엇인지 국민은 도통 이해할 수가 없다"고 지적했다.김종훈 대표는 또 "'침묵으로 방관해서는 안 된다. 행동으로 나서야 하지 않겠느냐'는 강 의장의 글은 더욱 유감스럽다"며 "법관들이 정말 행동으로 나서야 했을 때가 언제였나, 윤석열의 내란으로 헌정 질서가 무너지고 있을 때, 계엄군이 국회에 들이닥칠 때 행동했어야 했다"라고 밝혔다.김 대표는 "사법부의 침묵 속에서도, 위헌이니 위법이니 법관들이 판단해 주지 않아도 국민은 이미 알고 행동했다"며 "그때 국민의 생명을 지키기 위해 헌정 질서를 수호하기 위해 나선 법관들이 얼마나 있었나"고 반문했다.김 대표는 또 강의장이 "앞으로 법관은 판결문을 쓰면서 정치권의 반응부터 살피게 될지도 모른다"라는 한 것에 대해 "백번 양보해 계엄 당시의 행보를 논외로 한다 해도, 그동안 법관들이 정말로 정치적인 이유를 신경 쓰지 않고 판결해 왔는지 양심에 손부터 얹으시기를 바란다"고 반박했다.그러면서 "사법부의 독립과 삼권분립은, 권력 견제를 통해 국민의 뜻을 올곧게 반영하기 위한 민주주의 제도"라며 "사법부가 국민 뜻과 동떨어진 자신들만의 섬에서 살아도 된다는 허가증 같은 것이 아니다. 기계적 중립이 아니라 국민의 편을 들어야 하는 것이 사법부의 존재 이유"라고 강조했다.한편 김 대표는 이날 국민의힘에도 경고했다. 김 대표는 "내란을 옹호하고, 내란 범죄자들을 비호하지 말라"며 "본인들이 내란 가담 세력이라는 것을 이렇게 누차 강조하지 말라"고 충고했다.이어 '이제 곧 국민이 내란을 막아냈던 12.3 2주년이 다가온다. 국민들은 내란의 밤에 무슨 일이 있었고, 누가 무엇을 했으며, 누가 침묵했는지 정확히 기억하고 있다"며 "사법부도, 국민의힘도국민 무서운줄 알아야 한다"고 밝혔다.