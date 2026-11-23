큰사진보기 ▲서울시 미디어재단 TBS가 오는 12월 1일 2년 2개월 만에 정규방송을 재개한다. TBS는 "이번 정규방송 재개에 오미희, 강석우, 배미향 등 베테랑 DJ들의 뜻깊은 동참이 있었다"며 "방송이 정상화되는 날까지 출연료 없이 재능기부로 프로그램을 진행하기로 했다"고 설명했다. ⓒ TBS 관련사진보기

"잊지 않고 주파수를 지켜주시고, 다시 방송이 살아나기를 응원해주신 시민 여러분 덕분에 제작비 0원에도 이런 편성표를 만들 수 있게 됐다." (한용길 TBS 대표이사)

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큰사진보기 ▲위법적 TBS 출연기관 해제 진상규명 국민감사청구운동 개시언론장악저지공동행동 주최로 2025년 6월 30일 오후 서울시청 앞에서 '위법적 TBS 출연기관 해제 진상규명 국민감사청구운동 및 TBS해체 공범 경영진 퇴진 촉구 기자회견'이 진행되는 동안 TBS 기자가 취재를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

TBS FM(95.1MHz) 정규방송 재개에 따른 시간표 오전 4시 <이가희의 라디오를 켜라>

오전 6시 <굿모닝 TBS와 함께 송정애입니다>

오전 8시 <유정현의 아침을 여는 클래식>

오전 10시 <함춘호의 포크송>

오후 12시 <한낮의 설렘 양수경입니다>

오후 1시 <이민준의 머니특별시>

오후 2시 <최일구의 허리케인 라디오>

오후 4시 <오미희의 행복 느낌>

오후 6시 <음악의 정원에서 강석우입니다>

오후 8시 <배미향의 추억의 팝스>

오후 10시 <달콤한 밤 김상아입니다>

오전 12시 <김형준의 골든팝스>

서울특별시 미디어재단 TBS(아래 TBS)가 오는 12월 1일 정규방송을 재개한다. 서울시 출연기관 해제 이후 2년 2개월 만이다.오미희, 강석우, 배미향, 양수경 등 베테랑 DJ들이 이번 정규방송에 합류해 TBS FM(95.1MHz)의 주요 시간대를 책임진다. 특히 이들은 TBS가 정상화되는 날까지 출연료 없이 재능기부로 프로그램 진행에 나서기로 뜻을 모았다고 한다.한용길 TBS 대표이사는 23일 오후 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서 "현재 재단의 모든 계좌가 압류되어 출연료를 정상적으로 지급하기 어려운 절박한 사정을 솔직하게 말씀드리고 도움을 청했다"고 밝혔다.그는 "참 감사하게도 한 시대를 풍미했던 베테랑 진행자분들께서 'TBS는 서울시민의 오랜 벗이자 소중한 공적 자산인데, 이대로 목소리가 멈춰서는 안 된다' '출연료보다 방송이 다시 숨 쉬는 것이 먼저'라며 흔쾌히 재능기부 형태의 동참 의사를 밝혀주셨다"고 전했다. 그는 이를 "단순한 프로그램 진행을 넘어, 위기에 처한 공영방송을 함께 살려내겠다는 방송인으로서의 연대와 사명감"이라고 의미를 부여했다.오는 26일 서울시·서울시의회·방송미디어통신위원회·TBS는 'TBS 정상화 협의체' 첫 회의를 열고 본격적인 논의에 나선다. 그러나 논의를 시작하는 것일 뿐, 명확한 정상화에는 시간이 얼마나 걸릴 지 알 수 없다.정상화에 앞서 정규방송을 본격적으로 재개하는 것이다. 한 대표이사는 "재정과 제도의 정상화 논의도 물론 중요하지만, 방송사는 무엇보다 '방송'으로 존재 이유를 증명해야 한다"라며 "유관기관과의 협의나 예산 복원만을 마냥 기다리기보다, 우리가 가진 역량을 총동원해 시민 곁으로 먼저 돌아가는 것이 진정한 정상화의 출발점이라고 판단해 결단하게 됐다"라고 설명했다.이어 협의체 테이블에 앉기 전에 정규방송을 먼저 가동하는 것은 "TBS는 여전히 살아 움직이는 필수 공영 미디어이며, 공정성과 신뢰를 회복해 시민의 품으로 돌아갈 준비가 돼 있다는 강력한 의지의 표현"이라며 "스스로 자생의 불씨를 지필 때 서울시와 시의회, 그리고 시민사회도 정상화 논의에 더욱 진정성 있게 화답해 주실 것이라 믿는다"고 말했다.그는 "늦어도 12월, 즉 연내에는 TBS 정상화의 실질적인 해법과 큰 틀의 결론을 도출해야 한다"는 점을 강조했다. 그는 "출연 기관 재지정을 중심으로 풀어야 할 과제들이 가볍지는 않지만, 이 사안은 결코 해를 넘겨가며 장기간 표류시킬 수 있는 문제가 아니"라고 호소했다. 그러면서 "구성원들의 생계가 벼랑 끝에 내몰려 있고, 시민들의 공적 자산인 방송의 정상 가동 역시 더 이상 늦출 수 없는 '골든타임'에 와 있다"고 말했다.한 대표이사는 지금까지 TBS를 기다려준 시민들을 향해서도 "정규방송 재개는 완성된 결과물이 아니라, 신뢰받는 공영방송으로 거듭나기 위한 겸허한 첫걸음"이라며 "어디에도 치우치지 않는 공정한 방송, 시민의 일상에 실질적인 도움이 되는 유익한 방송으로 그동안의 기다림에 반드시 보답하겠다"고 밝혔다.