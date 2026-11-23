큰사진보기 ▲'폭발물 설치' 팩스에 경찰이 23일 부산 해운대구 신세계백화점 센텀시티점에 투입돼 내부를 수색하고 있다. ⓒ 부산경찰청 관련사진보기

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신세계백화점을 폭파하겠다는 팩스가 접수돼 부산·광주 등을 포함한 전국에서 수색 소동이 벌어졌다.23일 부산경찰청과 해운대경찰서 등에 따르면, 이날 오전 경찰청 민원실에 신세계백화점에 폭발물을 설치했다는 내용의 팩스가 접수됐다. 구체적인 장소가 특정돼 있지 않아 경찰은 신세계백화점 전국 13개 점포 전체를 대상으로 확인에 나섰다.그러나 실제 폭발물은 발견되지 않았다. 본청의 공조 요청을 받은 해운대경찰서 관계자는 "부산에서는 특공대를 포함해 30여 명이 센텀시티점 본관과 별관 등 전 층을 수색했다. 하지만 별다른 특이점이 없었다"라고 말했다.경찰은 이번 협박 역시 허위일 가능성에 무게를 두고 있다. 앞서 지난해 8월에도 신세계백화점 폭파를 암시하는 글이 온라인에 올라와 시민 대피 소동이 벌어졌다. 연속적으로 발생한 두 사건의 작성자는 각각 중학생과 20대 남성으로 드러났다.이들 가운데 공중협박죄 등의 혐의로 재판에 넘겨진 20대 ㄱ씨는 형사·민사상 책임을 모두 져야 했다. 지난달 1심 재판부는 "죄책이 가볍지 않다"라며 ㄱ씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다. 앞서 ㄱ씨는 국가가 제기한 손해배상 소송에서도 패소해 국고손실금 1256만여 원을 배상했다.