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"봄날 아래, 잊혀진 체온

소식은 언제나 늦게 걸어왔다.

망각의 링거를 매달아 한 방울씩 시간을 떨어뜨리는 방.

막내 재순이가 시집을 간다 하고 첫째 재순이는 졸업을 했다 한다.

나 없이 나를 스쳐 가는 이름들.

나는 아직 그 애들을 아가라 부르는..."



- 제4회 맥파문학상 우수상 수상작, 시 <봄날 아래, 잊혀진 체온> 중에서

큰사진보기 ▲계간지 맥파문학 표지제4회 맥파문학상 수상작이 수록된 계간 《맥파문학》 ⓒ 송현준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲맥파문학 시상식 겸 가을 잔치남양주 맥파문학상 시상식 사진 ⓒ 송현준 관련사진보기

병실의 시간은 바깥세상과 조금 다르게 흐른다. 벽시계의 초침은 앞으로 나아가지만, 침상에 누운 사람의 기억은 자꾸만 오래전으로 돌아간다. 이미 지나간 이름을 부르고, 오래전에 떠나보낸 사람을 기다린다. 그런 모습을 떠올리며 한 편의 시를 썼다.시 속의 첫째 재순이와 막내 재순이는 각자의 삶을 살아가는 자식들이다. 졸업을 하고 시집을 가고, 어느새 어머니의 품을 떠났다. 하지만 기억이 흐려진 어머니에게 자식들은 여전히 어린 시절의 모습으로 남아 있다. 그래서 오래전에 장성한 자식들을 아직도 아가라고 부른다.기억이라는 것은 참 야속하다. 어제 먹은 밥은 기억하지 못하면서 수십 년 전 자식의 이름은 놓지 못한다. 자식들은 이미 어른이 되어 자기 삶을 살아가지만, 어머니의 시간은 아이들이 품 안에서 젖을 찾던 시절에 머물러 있다.'망각의 링거를 매달아 한 방울씩 시간을 떨어뜨리는 방.' 시를 쓰면서 가장 오래 붙잡고 있었던 구절이다. 시간이 흐르는 동안 기억은 하나씩 사라지지만, 그 안에서 끝내 남아 있는 것이 무엇인지 생각했다. 어머니가 자식에게 건네는 호칭 하나에는 오랜 세월이 담겨 있었다.이 시를 쓸 때 특별한 목적이 있었던 것은 아니다. 기억을 잃어가는 어머니와 그 곁에 남겨진 가족의 모습을 생각했다. 자식의 이름을 잊어가면서도 여전히 아가라고 부르는 마음을 시에 담고 싶었다.그렇게 쓴 시가 제4회 맥파문학상 우수상을 받았다. 글을 쓰는 사람에게 자신의 작품이 다른 사람에게 읽히고 인정받는 일은 고마운 경험이다. 특히 오래 붙잡고 있던 작품이 누군가의 마음에 닿았다는 사실은 쉽게 지나칠 수 없었다.시상식을 위해 남양주로 향하던 날의 기억도 남아 있다. 상을 받고 돌아온 뒤로 시간이 꽤 흘렀다. 시상식의 설렘은 일상 속에 조금씩 잦아들었지만, 책상 한쪽에 놓인 문집을 볼 때면 그날의 작품을 다시 펼쳐 보게 된다.상을 받고 돌아오는 길에도 시 속의 어머니가 마음에 남았다. 졸업한 첫째와 시집간 막내를 여전히 아가라 부르는 사람. 세월은 자식들을 먼 곳까지 데려갔지만, 어머니의 기억 속에서는 아직 그 이름들이 어린 목소리로 불리고 있었다. 상장은 시간이 지나면 빛이 바래겠지만, 그 목소리만큼은 오래도록 잊히지 않을 것 같았다.세상의 병실과 요양원, 오래된 안방에는 오늘도 저마다의 시간이 흐르고 있을 것이다. 기억이 흐릿해져 자식의 이름을 제대로 부르지 못하는 순간에도 밥은 먹었는지, 어디 아픈 곳은 없는지 걱정하는 마음은 남아 있을지 모른다.책상 한쪽에 놓인 문집을 바라본다. 시를 쓸 때 떠올렸던 어머니의 모습과 작품 속에 남겨둔 이름들이 생각난다. 시간이 지나면 시를 썼던 날의 감정도 조금씩 달라지겠지만, 그때 붙잡았던 마음까지 사라지지는 않을 것 같다.오늘도 누군가는 오래전의 이름을 부르고 있을 것이다. 그 이름이 더는 기억나지 않는 순간에도, 아가라는 호칭만은 입가에 남아 있을지 모른다.