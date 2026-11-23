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AI가 수능 문제를 몇 분만에 풀어 만점을 받고, AI를 이용한 시험 부정행위가 사회적 이슈로 떠오른 가운데 수학계를 뒤흔드는 소식이 날아들었다. 167년 동안 풀리지 않은 수학의 최고 난제, 리만 가설을 생성형 AI와 함께 증명했다는 주장이 나온 것이다.주인공은 앤트로픽의 수학자 레벤트 알푀게다. 하버드에서 수학을 공부하고 프린스턴에서 정수론으로 박사 학위를 받은 그는 클로드(Claude)와 협업해 증명을 완성했다고 밝혔다. 나아가 증명의 모든 단계를 컴퓨터가 기계적으로 검사하는 언어 '린(Lean)'으로 옮겨 공개했다. 증명에 오류가 없는지를 가리는 수학자들의 검증은 이제부터지만, 그 소식만으로도 학계를 술렁이기에 충분하다.리만 가설은 1859년 독일 수학자 베른하르트 리만이 제기한 문제다. 리만제타함수의 자명하지 않은 영점, 즉 함숫값이 0이 되는 복소수들이 모두 실수부가 1/2인 직선 위에 놓여 있다는 것이다. 이 난해한 문제가 수학자들을 사로잡은 까닭은 '소수(prime number)'에 있다. 1과 자기 자신으로만 나누어 떨어지는 소수는 무질서하고 불규칙하게 흩어져 있는 것처럼 보이지만, 그 출현 패턴은 리만제타함수의 영점과 긴밀하게 맞물려 있다. 리만 가설이 증명된다면, 소수 분포를 설명할 이론적 토대를 얻게 된다.AI는 어떻게 이 문제에 다가설 수 있었을까. 리만 가설은 소수를 다루는 정수론에서 출발했지만, 그 안에는 복소해석학을 비롯한 수학의 여러 분야가 교차한다. 인간 수학자는 한 분야의 대가가 되는 데도 평생을 바치지만, AI는 여러 분야의 정리와 기법을 한꺼번에 펼쳐 놓고 서로 연결하는 데 강점을 보인다. 수학적 지식의 경계를 넘나들며 인간이 미처 잇지 못한 길을 AI가 찾아낼 가능성이 있는 것이다.리만 가설은 오랫동안 수학계의 숙원이었다. 1900년 다비트 힐베르트는 20세기 수학이 풀어야 할 23개의 문제 가운데 하나로 리만 가설을 꼽았고, "만약 내가 천 년 동안 잠들어 있다가 깨어난다면 가장 먼저 '리만 가설이 증명되었습니까?'라고 묻겠다"는 에피소드가 전해질 만큼 이 문제에 깊이 매료되어 있었다. 2000년 미국 클레이수학연구소는 이를 100만 달러의 상금이 걸린 7개의 밀레니엄 문제 가운데 하나로 선정했다.영국의 수학자 고드프리 하디는 이 난제를 특유의 유머로 대했다. 덴마크에서 영국으로 돌아가는 배에 오르기 전, 그는 동료에게 '리만 가설을 증명했다'는 엽서를 보냈다. 배가 침몰해 목숨을 잃는다면 세기의 난제를 풀고 떠난 영웅으로 남을 터이니, 무신론자였던 하디에게 신이 그런 영예를 허락할 리 없다는 일종의 항해 보험이었다. 반면 영화 '뷰티플 마인드'의 실제 주인공 존 내시에게 이 문제는 비극이었다. 1959년 리만 가설에 관한 강연에서 조현병의 초기 증상이 드러났고, 그의 정신세계는 깊은 암흑 속에 빠지게 되었다.이토록 오랜 세월 수많은 수학자의 집념과 좌절이 쌓인 문제에 AI가 먼저 닿았다면, 인간 수학자의 자리는 어디에 있는가. 필즈상 수상자 테렌스 타오는 수학의 난제를 '등대'에 비유했다. 항해사에게 등대는 닻을 내릴 종착지가 아니라, 어두운 바다에서 나아갈 방향을 비춰 주는 길잡이다. 리만 가설이라는 등대도 그러했다.수학자들은 그 불빛에 의지해 항해하는 동안 새로운 바닷길을 열었고, 암초를 피하는 방법을 익혔으며, 미지의 섬들을 발견했다. 1896년 아다마르와 발레푸생이 증명한 소수 정리도 그 여정에서 얻은 성과다. 큰 수로 갈수록 소수가 얼마나 드물게 나타나는지를 설명하는 이 정리는 리만제타함수연구를 바탕으로 탄생했다.설령 AI가 오래된 등대 하나에 먼저 닿았다 해도, 인류의 항해는 끝나지 않는다. 난제가 풀리는 순간은 끝이 아니라 더 먼 바다를 비추는 새로운 출발점이 된다. 인간 수학자들은 그 빛에 기대어 아직 아무도 가보지 않은 바다에 다음 등대를 세울 것이다. 답을 찾는 능력에서는 AI가 인간을 앞지르기도 하는 시대, 질문을 던지고 그 답에서 어떤 의미를 길어 올릴지는 여전히 인간의 몫이다.