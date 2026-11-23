큰사진보기 ▲미사를 진행하는 김대건 신부 ⓒ 생태환경위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미사를 진행하는 모습 ⓒ 생태환경위원회 관련사진보기

지난 11월 20일, 보문산 난개발 중단을 촉구하는 67번째 거리미사를 봉헌했다. 이날 미사는 김대건 천주교대전교구 생태환경위원회 위원장이이 이끌었다. 시민 30여 명이 보문산의 자연과 생명을 지키기 위한 마음을 모았다. 보문산 개발사업이 행정적으로 중단되고 조정되는 상황에서 시민들이 거리미사를 이어가고 있다. 사업은 멈췄지만 보문산 개발계획이 완전히 정리되는 것은 아니기 때문이다.보문산을 둘러싼 논란은 오랜 시간 이어져 왔다. 대전시는 이장우 전 시장 재임 시절 보문산을 체류형 관광지로 조성한다는 명분으로 이른바 '보물산 프로젝트'를 추진했다. 케이블카와 전망타워를 비롯해 워터파크, 숙박시설 등 대규모 관광시설을 도입하는 구상이었다. 시민의 휴식 공간인 보문산을 관광객을 유치하기 위한 대규모 시설 중심의 공간으로 바꾸겠다는 계획이었다.당초 민간투자 방식으로 추진하겠다던 사업은 투자자를 찾는 데 어려움을 겪었다. 대전시는 민간사업자 공모를 진행했지만 사업 추진으로 이어지지 못했고, 결국 공공개발 방식으로 전환하는 계획까지 발표했다. 민간에서 사업성을 확보하지 못한 사업을 공공의 재정과 부채를 활용해 추진 하게 되면서, 도덕적 해이를 가진 사업이라는 비판을 거세가 받았다.특히 보문산은 대전 도심에 남아 있는 중요한 자연 녹지축이자 시민들이 오랫동안 이용해 온 도시공원이다. 숲은 시민들에게 휴식과 여가의 공간을 제공하는 동시에 다양한 야생동물에게 살아갈 터전을 내어준다. 하늘다람쥐와 담비, 삵 등 야생동물의 서식과 이동에 중요한 공간이기도 하다. 케이블카와 고층 전망타워 등 대규모 시설을 설치하는 과정에서 발생할 수 있는 산림 훼손과 서식지 교란은 불보듯 뻔한 일이며, 결코 추진해서는 안되는 사업이다.보문산난개발반대시민대책위원회와 환경단체들이 지속해서 개발 중단을 요구해 온 것도 이 때문이다. 우리는 보문산에 더 많은 시설을 세우고 더 많은 관광객을 불러들이는 것이 반드시 좋은 미래라고 생각하지 않는다. 오히려 지금 보문산에 필요한 것은 더 많은 자연과 더 많은 생명, 그리고 시민들이 오래도록 간직할 수 있는 추억이다.지방정부의 책임자가 허태정 시장으로 바뀌면서 이장우 전 시장 시절 추진됐던 보문산 개발사업은 중단과 재검토의 국면을 맞았다. 허태정 시장은 보물산 프로젝트의 전면 중단 의사를 밝혔다. 대전시는 2026년 7월 재정혁신 방안에서 보문산 전망타워 등 관련 사업을 일몰 대상으로 발표했다. 다행스러운 일이고 환영할 일이다.그럼에도 시민들의 요구는 사업 일부의 중단이나 예산 조정에 머물러 있지 않다. 보문산을 시설 중심의 관광개발 대상으로 삼았던 기존 계획을 분명하게 정리하고, 앞으로 보문산을 어떻게 보전하고 가꿀 것인지 새로운 방향을 마련해야 한다는 것이다. 사업 추진 과정에서 만들어진 계획과 행정절차, 관련 사업의 연계성도 투명하게 정리할 필요가 있다.이날 미사를 마친 뒤 이경호 대전환경운동연합 사무처장은 참석자들에게 보문산 개발사업의 현재 상황과 앞으로의 과제를 설명했다. 이경호 사무처장은 보문산 개발사업이 현재 멈춰 있는 상황이지만, 보문산의 완전한 보전을 위한 후속 절차가 충분히 진행되고 있는지 살펴봐야 한다고 강조했다. 또한 보문산 개발과 관련한 행정의 입장을 직접 확인하기 위해 대전시 문화체육국과의 면담을 요청했으며, 현재 관련 논의를 진행하고 있다고 설명했다.보문산을 둘러싼 개발 구상이 어떻게 정리되는지, 남아 있는 사업과 관련 계획은 어떻게 처리되는지, 앞으로 보문산의 생태적 가치를 지키기 위한 정책은 무엇인지 계속 확인해야 한다.67번째 거리미사는 이러한 시민들의 마음을 모으는 자리였다. 매번 같은 장소에서 같은 요구를 반복하는 일이 결코 쉽지는 않다. 그러나 보문산을 지키겠다는 약속을 쉽게 내려놓을 수 없기에 시민들은 다시 모였다. 30여 명의 시민은 미사를 통해 보문산에 기대어 살아가는 생명들을 기억하고, 이 땅의 자연을 지키는 일이 우리 세대가 해야 할 책임임을 함께 되새겼다.도시공원은 관광객 숫자로 가치를 평가하는 공간이 아니다. 시민들의 일상에 자연을 돌려주고, 다음 세대에게 온전한 숲을 물려줘야 한다. 보문산에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 더 많은 자연이며, 더 많은 시설이 아니라 시민들의 소중한 추억이다.이제 대전시가 해야 할 일은 분명하다. 보문산 개발사업의 남은 과제를 투명하게 정리하고, 보문산을 생태적으로 보전하기 위한 구체적인 정책과 실행계획을 마련해야 한다. 보문산 개발 중단을 넘어 완전한 백지화를 통해 보전해야 한다. 보문산을 사랑하는 시민들의 염원이 실현되길 바라본다.