큰사진보기 ▲강대국 중심의 국제질서 속에서 중견국들은 강대국 간 경쟁을 활용하거나 상호 협력을 강화하며 외교적 입지를 넓혀왔다. ⓒ 최경식(AI 생성이미지) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

미국과 중국, 러시아 등 강대국들의 패권 경쟁이 심화되는 가운데 중견국들이 외교적 자율성 확보에 나서고 있다. 특정 강대국에 대한 의존도를 낮추고 협력관계를 다변화하려는 움직임이다.지난 22일(현지시간), <로이터통신>은 캐나다와 일본이 강대국 중심의 국제질서 속에서 새로운 협력관계를 모색하고 있다고 전했다. 캐나다는 아시아 국가들과의 교역 확대에 나섰고, 일본은 핵심 광물 공급망 다변화를 추진하고 있다. 기존 동맹을 유지하면서도 외교·경제적 선택지를 넓히려는 전략이다.이러한 움직임은 강대국 중심의 국제질서 속에서 중견국들이 독자적인 영향력을 확보하려는 시도로 볼 수 있다. 역사적으로도 중견국들은 강대국 간 경쟁을 활용하거나 상호 협력을 강화하며 외교적 입지를 넓혀왔다. 이들의 외교전략이 어떻게 발전해 왔는지 살펴보면, 오늘날 국제질서의 변화와 한국 외교의 과제를 이해하는 데 중요한 시사점을 얻을 수 있다.제2차 세계대전 이후 국제사회는 미국과 소련을 중심으로 양분됐다. 양국은 군사동맹과 경제원조를 통해 영향력을 확대했고, 신생 독립국들은 어느 진영에 설 것인지 선택을 요구받았다. 그러나 모든 국가가 강대국의 편에 서기를 원했던 것은 아니다. 식민지배에서 벗어난 아시아와 아프리카 국가들은 독립을 유지하면서 경제발전을 추진하는 데 관심을 기울였다. 이들에게 중요한 것은 이념적 대결보다 주권과 자율성의 확보였다.이러한 흐름이 구체화된 계기가 1955년 인도네시아에서 열린 반둥회의였다. 인도네시아의 수카르노, 인도의 네루, 이집트의 나세르 등은 아시아·아프리카 국가들의 협력을 강조했다. 회의에서는 식민주의 반대와 국가 주권 존중, 평화공존 등의 원칙이 제시됐다.반둥회의의 정신은 1961년 유고슬라비아 베오그라드에서 출범한 비동맹운동으로 이어졌다. 유고슬라비아의 티토, 인도의 네루, 이집트의 나세르 등이 주도한 이 운동은 미국과 소련 어느 쪽에도 종속되지 않는 외교노선을 추구했다.비동맹운동은 단순한 중립 선언에 그치지 않았다. 참여국들은 유엔 등 국제무대에서 공동의 목소리를 내며 탈식민화와 경제적 불평등 문제를 제기했다. 개별 국가의 영향력은 제한적이었지만 집단적인 외교활동을 통해 국제적 존재감을 높일 수 있었다.다만 비동맹운동이 일관된 결속력을 유지한 것은 아니었다. 회원국 간 이해관계가 달랐고 일부 국가는 실제로 특정 강대국과 긴밀한 관계를 맺었다. 정치적 독립을 선언하더라도 경제와 안보에서 강대국의 영향력을 완전히 벗어나기는 어려웠던 것이다.냉전이 끝난 뒤 중견국 외교는 새로운 방향으로 발전했다. 과거에는 군사적 진영 선택을 피하는 것이 주요 과제였다면, 세계화가 진전되면서 무역과 기술, 금융을 통한 영향력 확보가 중요해졌다. 특히 1990년대 이후 국제경제의 상호의존성이 심화되면서 국가들은 특정 시장이나 공급망에 지나치게 의존할 경우 외부 충격에 취약해질 수 있다는 사실을 인식하게 됐다. 경제협력의 확대가 성장의 기회를 제공하는 동시에 새로운 종속관계를 형성할 수 있다는 의미였다.이 과정에서 중견국들은 지역협력체와 다자협정을 활용하기 시작했다. 아세안은 역내 국가들의 협력을 바탕으로 강대국들과의 협상에서 집단적인 영향력을 확보하려 했다. 호주와 캐나다 등도 다자주의와 국제규범을 통해 외교적 활동 범위를 넓혀왔다.최근 캐나다와 일본의 행보 역시 이러한 흐름의 연장선에 있다. 다만 냉전기의 비동맹운동과는 성격이 다르다. 미국과의 동맹을 포기하거나 중국과의 관계를 단절하려는 것이 아니라, 기존 관계를 유지하면서 대안적인 협력망을 구축하려는 것이다.특히 반도체와 핵심 광물, 에너지 등 전략산업의 중요성이 커지면서 중견국 간 협력은 더욱 실질적인 성격을 띠고 있다. 개별 국가가 확보하기 어려운 자원과 기술을 공동으로 조달하고 공급망의 안정성을 높이는 방식이다. 결국 과거의 비동맹운동이 정치적 자율성을 추구했다면, 오늘날 중견국 외교는 경제안보와 전략적 선택권의 확대에 무게를 두고 있다고 볼 수 있다.이러한 변화는 한국에도 중요한 시사점을 제공한다. 한국은 안보 측면에서 미국과의 동맹을 핵심 기반으로 삼고 있지만, 경제적으로는 중국을 비롯한 여러 국가와 긴밀하게 연결돼 있다. 미중 갈등이 심화될수록 외교적 선택의 부담이 커질 수밖에 없는 구조다.그렇다고 강대국 사이에서 단순히 균형을 유지하는 것만으로 충분한 것은 아니다. 안보와 경제의 상호의존성이 깊어진 상황에서는 특정 국가와의 관계 변화가 산업 전반에 영향을 미칠 수 있기 때문이다.따라서 한국 역시 기존 동맹을 안정적으로 유지하면서 협력 대상을 확대할 필요가 있다. 아세안과 유럽, 캐나다, 호주 등과의 관계를 강화하고 반도체·핵심 광물·에너지 분야에서 공급망을 다변화하는 것이 중요한 과제로 꼽힌다.이 과정에서 한국이 보유한 산업 경쟁력과 기술력은 외교적 자산이 될 수 있다. 단순히 강대국의 정책 변화에 대응하는 수준을 넘어 다른 중견국들과 공동의 이해관계를 형성한다면 국제사회에서 협상력을 높일 여지가 있다.물론 중견국 간 연대가 강대국의 영향력을 대체하기는 어렵다. 국가마다 안보환경과 경제적 이해관계가 다르기 때문에 협력의 범위에도 한계가 존재한다. 과거 비동맹운동이 겪었던 내부 갈등은 이러한 현실을 보여준다.그럼에도 역사적 경험은 한 가지 사실을 시사한다. 강대국의 경쟁이 치열해질수록 상대적으로 힘이 약한 국가들은 외교적 선택지를 넓히기 위해 노력해 왔다는 점이다. 오늘날 한국에 필요한 것도 무조건적인 진영 선택이나 현실과 동떨어진 독자노선이 아닐 것이다.기존 동맹을 토대로 국익에 부합하는 협력관계를 다층적으로 구축하는 일이다. 강대국의 결정에 수동적으로 대응하는 국가에 머물 것인지, 중견국 간 협력을 통해 국제질서 형성에 참여할 것인지가 한국 외교의 중요한 과제로 떠오르고 있다.