큰사진보기 ▲가수 박창근 공연 ⓒ 그니안 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲가수 박창근 공연 홍보 포스터 ⓒ 그니안 관련사진보기

싱어송라이터 박창근 연말 공연 '박창근장르2026 - GOOD TO SEE YOU'가 오는 12월 30일과 31일 경기도 구리 아트홀 코스모스 대극장에서 열린다.소속사 '그니안'에 따르면, 가수 박창근은 이번 공연에서 자신만의 감성으로 재해석 한 다양한 노래를 선보인다. 그가 대중에게 알려지기 시작한 지난 2021년, 그 시절의 기억과 설렘, 그가 간직한 추억을 반가운 노래를 통해 다시 꺼내는 자리이기도 하다.관련해 소속사 관계자는 23일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "2021년 한 소절의 노래를 통해 대중에게 알려진 뒤 5년이란 세월이 흘렀다"며 "이번 공연에 그가 간직한 추억과 설렘이 담긴 '그날들'과 '미련', '다시 사랑한다면' 등을 무대에 올릴 예정"이라고 밝혔다.가수 박창근은 지난 1999년 정규 1집 'Anti Mythos'를 발매하며 데뷔했다. 2021년 TV조선 내일은 국민 가수'에서 우승하며 대중에게 이름을 알린 뒤 꾸준히 음반 발매를 하고 있다. 매년 전국투어 콘서트를 개최했고, 관객과 가까운 거리에서 음악으로 소통하는 소극장 공연도 꾸준히 하고 있다.지난해에는 정규 8집 '시집25'를 발표한 데 이어 올해 9월에는 자작곡 '혼자가 싫은 날'을 내놓았다.가수 박창근은 포크 음악을 기반으로 꾸준히 자신만의 음악 세계를 구축해 온 싱어송 라이터로 알려졌다. 자작곡뿐만 아니라 대중에게 이미 친숙한 노래를 새로운 감성을 더해 불러 박수받았다. 익숙한 노래도 그의 목소리와 해석을 거치면 또 다른 이야기가 된다는 점이 박창근 노래의 매력으로 평가된다.가수 박창근은 전북 정읍시와 (사)난치병아동돕기운동본부 '희망세움터'홍보대사로 활동하고 있다.