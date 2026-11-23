큰사진보기 ▲2026년 11월 6일 강북노동자복지관에서 인터뷰하고 있는 정의헌 ⓒ 문세경 관련사진보기

"오늘도 국회 앞에서 동료들과 함께 1인 시위하고 왔어요."

큰사진보기 ▲11월 5일, 국회앞에서 1인 시위하고 있는 정의헌 ⓒ 정의헌 관련사진보기

"처음에는 '전국아파트경비노동자지원사업단'이라는 이름을 썼어요. 그런데, 경비뿐만이 아니라 아파트에서 일하는 사람들 모두를 대상으로 하고 있기 때문에 '경비'를 빼고 '전국아파트노동자사업단'으로 바꿨어요. 저는 공동대표를 맡고 있어요. 작년(2025년) 10월 하순 부터 올해 2월 말까지 출근 시간과 점심 시간에 피케팅을 했고, 올해도 11월부터 서울 아파트 노동자연대 동지들과 함께 1시간씩 돌아가면서 1인 시위를 하고 있어요."

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"용역업체는 노동자를 관리한다는 명목으로 업체가 바뀔 때마다 기존 경비 노동자를 해고하고 새로 뽑아요. 수많은 노동자가 해고당하고 재계약을 못하는 상황이 발생해요. 문제가 계속 되니까 정부가 비정규직 문제를 중요한 국정과제로 발표한 거죠. 저희의 요구는 용역업체가 교체 되더라도 기존 노동자들의 고용을 승계하도록 근로기준법 23조를 개정(2항 신설)하라는 거예요."

"'같은 처지에 있는 사람들이 손잡고 싸우면 작은 희망이라도 보이지 않을까?'하면서 부산 지역 일반노조를 만들었어요. IMF때라 쫓겨난 사람들이 막 모여들기 시작했어요. 그러다 보니 노동조합에 활력이 생겼어요. 전국 각지에서 저희의 활동을 봤어요. 당시에는 지역에서 싸움이 생기면 민주노총 본부가 챙겼어요. 그런데 저희가 하는 걸 보고 곳곳에서 일반 노조를 만든 거예요. 여기저기서 이 '꽃', 저 '꽃'이 막 피어났어요(웃음)."

"예전에는 일반노조 연맹이 없었어요. '일반'이라는 개념 자체가 없었죠. 그렇지만 노동자라면 누구나 조합원이 될 수 있는 노조를 지향했기 때문에 여기까지 온 거죠. 많은 어려움이 있었고, 생각만큼 안 될 때도 있지만 저는 일반 노조를 처음 만든 사람으로서 책임이 있어요. 긍지도 있고. 우리 노조는 평생 가는 시스템이에요. 현재 제가 맡은 분과는 전국 민주일반노조 공동주택 분과 조직위원장이에요. 제 나이대의 노동자들을 조직해 보라는 과제를 받았어요."

"매일 새벽 4시 30분에 일어나서 108배를 합니다. 간절한 마음으로 기도와 함께요(웃음)."

큰사진보기 ▲26.7.29. 서대문구에서 주최한 이동노동자에게 생수나눔 하는 캠페인 참가. 맨 왼쪽이 정의헌. ⓒ 정의헌 관련사진보기

"집안 내력이 술·담배는 안 하는 쪽이었어요. 체질에도 안 맞았고. 평생 운동 쪽 일을 했지만 트라우마는 없어요. 무슨 일이든 최선을 다한다는 생각으로 했어요. 잘 되면 고마운 일이고, 안 되면 어쩔 수 없다는 생각으로. 그런데 제가 눈물이 많은 사람인가 봐요. 집회장에서 연사들의 절절한 연설을 들으면 나도 모르게 눈물이 흘러요. 부산에서 의장으로 모시고 함께 활동했던 한진중공업 해고노동자 김진숙 동지가 연설할 때는 매번 울면서 들었어요. 내성적이긴 해도 사람들 만나서 얘기하는 걸 억수로 좋아해요(웃음)."

"아직 활동이 끝난 것도 아닌데 무슨 자서전을 씁니까? 저는 여전히 할 일이 많아요. 두 가지(노조 활동, 자서전 집필) 일은 동시에 못합니다(웃음)."

"우리나라는 아직까지 기업별 노조가 대세에요. 사업장 단위로 교섭하면 그걸로 끝이죠. 20~30년 동안 민주노조 운동을 했던 동지들이 퇴직하면 전부 집으로 갑니다. 이걸 막기 위해서 퇴직자 노조가 필요한 거예요, 이탈리아처럼. 민주노총 총연맹에서 추진해서 산별로 자리 잡게 만들고 지역본부가 중심이 돼서 사업을 하면 되는데 아직 이걸 못하고 있어요. 그래서 세대별 노조인 '노후희망유니온'을 만든 거예요. 곧 '이음나눔유니온'하고 합쳐서 퇴직자 노조의 규모를 키워야 합니다. "

"지금 72세니까 딱 3년 후인 75세쯤이면 (활동을)정리해야 하지 않을까 싶어요. 어디 놀러 다니는 것도 건강해야 다닐 수 있다고 하잖아요. 살아오면서 인연 맺었던 분들을 찾아뵙고 싶어요. 그때 그렇게 떠나서 어떻게 살고 계시는지 궁금하기도 하고요. 가보고 싶었지만 못 가본 곳도 가고, 선물 받았는데 못 읽은 책도 읽고요. 별거 없지요?(웃음)"

"정의헌 선배는 나의 롤모델이야."

큰사진보기 ▲2023년 10월에 아내를 따라서 동유럽을 여행하던 중에. ⓒ 정의헌 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 브런치에도 실립니다.

지난 6일, 정의헌 조합원(72)이 인터뷰 장소인 강북노동자복지관 1층 공유오피스로 헐레벌떡 뛰어 들어오면서 말했다.정의헌 선배를 처음 본 것은 2024년도에 '이음나눔유니온'에서 조합원 대상으로 가족사진 찍어주는 이벤트를 할 때였다. 연세가 있어 보이는 한분이 부인과 촬영 장소에 오셨다. 간단히 목례만 드렸다. 그때 정의헌의 첫인상은 '아우라가 범상치 않았'던 걸로 기억한다. 말 걸어 볼 엄두를 못 냈다.그 후로 볼 기회가 없었다. 정식으로 인사를 나눈 것은 올해 7월, 상계동 보람아파트 경비 노동자 집단 해고 문제로 현장을 찾았을 때다. 아파트 정문 앞에서 빨간 조끼를 입고 커다란 피켓을 들고 꼿꼿이 서 있는 정의헌을 보았다. 마치 내 앞에 커다란 동상이 서 있는 것 같았다. 정의헌을 꼭 인터뷰 해야겠다고 마음먹은 날이다.2025년 6월에 정권이 교체되었고, 2025년 8월 13일에 국정 개혁을 발표했다. 9월 16일에는 123개의 개혁안을 최종 확정했다. 그 중 제93번은 '차별과 배제 없는 일터'이고, 제94번은 '노동존중 실현과 노동기본권 보장'이다. 이 과제와 관련된 정책에는 용역 업체 변경 시 고용승계를 의무화 하고, 지속적으로 필요한 업무는 정규직 고용을 원칙으로 한다는 내용이 담겼다.아파트 경비 노동자들은 간접 고용이며 비정규직으로 채용돼 일한다. 경비노동자는 용역업체 소속이고 업체는 아파트 입주민 대책위와 짧게는 1년, 길면 3년 정도 일을 받아서 한다. 용역업체가 바뀌면 기존 경비노동자들은 고용승계를 보장받지 못하고 일자리를 잃는다. 이 불합리한 과정을 바로잡기 위해 정의헌과 전국아파트노동자사업단 경비노동자들이 돌아가면서 매일 아침 1인 시위를 하고 있는 것이다.정의헌은 2012년 12월, 민주노총 수석부위원장직을 마쳤다. 수석부위원장을 맡기 전에는 부산 지역 일반 노동조합 위원장을 했다. 당시만해도 민주노조 운동은 기업별 노동조합을 중심으로 움직였다. IMF가 터지고 많은 노동자가 해고 되어도 하소연 할 곳이 없자 민주노총을 찾았다. 정의헌은 이 상황을 보면서 '이래서는 다 죽겠다, 이분들과 함께 노조를 만들 방법이 없을까?'하는 고민에 빠진다. 고민 끝에 만든 것이 부산 지역 일반노동조합이다.전노협(전국노동조합협의회) 시절을 거쳐 87년 노동자 대투쟁을 조직하고, 민주노총을 만들고, IMF를 겪었다. 격동의 시기에 해고된 노동자를 두고 볼 수 없어서 부산지역 최초로 민주 일반 노조를 만든 정의헌. 올해로 칠순을 넘긴 지 두 해째다. 그렇지만 여전히 '조합원'이라는 타이틀을 달고 있다.첫인상도 남달랐지만 이렇게 무거운 과제를 떠안으면 얼마나 부담이 클까? 건강이 염려되어 그의 건강 유지 비결을 물었다.정의헌이 108배를 시작한 것은 이유가 있다. 2016년 11월에 이소선 어머니 5주기 추모공연장에서 공연이 끝날 즈음 정신을 잃고 쓰러졌다. 이마가 깨지고 의식을 잃자, 주변에 있던 사람들이 119를 불렀고 여의도 성모병원으로 갔다. 검진 결과는 '원인미상'이었다. 정의헌은 서울에서 혼자 자취생활하며 제대로 못 챙겨 먹어서 그런가 보다 했다. 당시 '노후희망유니온'(2014년에 창립한 노인을 대상으로 한 세대별 노조) 수석부위원장직을 맡고 있을 때라 아픈 것을 주변에 알리지 않았다.두 번째는 2017년, '노후희망유니온' 상임위원장을 맡을 때였다. 첫 집행위 도중 또 쓰러졌다. 두 차례나 쓰러졌다는 소문이 퍼지면서 더 이상 건강 문제를 숨길 수는 없었다. 2017년 초부터 2019년 초반까지 활동을 중단했다.쉼의 시간에 불교철학 공부를 하기로 마음먹었다. 부산에 있는 아내가 법륜스님 영상을 보내줬다. 정토불교대학 신입생 모집 안내를 보고 등록해 불교대학 1년, 경전대학 1년을 다니며 공부했다. 그 때 정토회 회원가입을 하고 108배를 시작했다. 내년이면 108배를 한 지 10년째가 된다.어릴 때 시골에서 땔감으로 쓸 나무를 줍고 꼴을 베고 밭일을 하면서 독립심을 키웠다. 평범한 중·고교 시절을 보냈고 대학물을 먹으면서 사회에 눈을 떴다. 정의헌의 삶을 바꾼 계기는 크게 두 가지다. 하나는 누가 쓴 글인지도 모르고 <어느 청년 노동자의 삶과 죽음>이라는 책을 읽은 것이고, 다른 하나는 대학시절에 어느 대선배가 "어떤 일이 있어도 이 땅에 또다시 전쟁이 일어나서는 안된다. 아무리 힘들어도 노동자 민중에 대한 억압과 착취로 유지되는 사회를 바꾸는 일을 포기해서는 안된다"라고 했던 말을 평생 가슴에 두고 산 것이다. 이 두 가지가 정의헌을 여기까지 오게 만들었다.그의 이야기를 듣다 보니 문득 '자서전' 한 권 쓰면 딱 좋겠다는 생각이 들었다. 그래서 넌지시 물었다.정의헌이 2014년에 '노후희망유니온'을 만든 계기는 노동조합 조합원들이 퇴직하면 노동조합도 같이 없어진다는 걸 깨닫고 나서다. '이러다가는 큰일 나겠다', 싶어서 퇴직자노조를 만들기로 했다.그때 참고로 한 것이 이탈리아의 퇴직자 노조다. 이탈리아에는 3개의 퇴직자 노조가 있다. 이탈리아 노동 총연맹 CGIL(연금 수급자와 고령자의 권익을 대변하는 대규모 조직), 이탈리아 노동자연맹 CISL(연금·의료·복지와 지역사회 고령자 권익을 다룸), 이탈리아 노동연합 UIL(연금과 사회보장, 보건의료, 주거 및 고령자 정책을 다룸)이다. 노동자들이 퇴직하면 노동조합과 관계가 끊어지는 문제를 해결하기 위해 퇴직자들을 별도의 조직으로 묶고, 퇴직 이후에도 노동조합의 보호와 대표성을 유지하도록 하는 게 목표다. 그 결과 퇴직자노조는 노동조합 전체에서 상당한 비중을 차지하며 주요 노동조합 총 조합원 중 퇴직자 비율은 약 절반에 이른다.정의헌의 '꿈'은 우리나라도 이탈리아 퇴직자 노조처럼 퇴직 후에도 노동조합으로 모이는 것이다. 때문에 그의 '진짜 퇴직'은 언제가 될지 아무도 모른다. (활동에서 퇴직하는)그날이 오면 무엇을 하고 싶냐고 묻자, 의외로 소박한 답을 했다.인터뷰를 마치고 함께 식사 하자고 했으나, "집에 혼자 있는 고양이가 배고파해서 밥 주러 가야한다"면서 총총히 가셨다.정의헌을 인터뷰한다고 했더니 민주일반노조에서 활동하고 있는 친구가 한 말이 납득이 갔다.