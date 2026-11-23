큰사진보기 ▲최교진 전 교육부 장관이 지난 11월 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 AI 첨단기술을 악용한 부정행위에 대한 대책을 묻는 의원들의 질의가 이어지자 난감한 표정을 짓고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 지난 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 8일 앞으로 다가온 지난 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수 중 스마트안경이 문제지 위에 놓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

최교진 전 교육부 장관이 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 부정행위 대책 혼선에 "책임을 통감한다"면서 물러났지만 수험생들의 분노는 가라앉지 않고 있다. 수험생 단체들은 '부정행위자 성적 처리 기준 공개'와 '피해 구제' 등 후속 조치를 요구하고 있다. 일부 단체는 법적 대응과 12월 주말 집회까지 예고한 상태다.'2027 수능 대책 요구 연대'(아래 수대연) 조성만 대표(서울 문일고 1학년)는 23일 <오마이뉴스>와 통화에서 최 전 장관 사퇴에 대해 "사건이 생겼으면 해결하고 떠나는 게 기본 예의"라며 "책임감 없이 학생들을 버리는 행위"라고 비판했다.후임 장관이 가장 먼저 해결해야 할 과제에 대해서 "대학 입학이든, 최종 합격 발표든, 수능 성적 발표든 일정을 연기해 수능에서 발생한 부정행위를 전수조사하는 것"이라고 봤다. 이어 "수능 성적 발표를 연기해 달라는 가처분 신청도 예정하고 있다"라고 설명했다.조 대표는 "온라인에선 (수능 부정행위에) 성공했다고 글을 쓰고 '신고당할 것 같으니 10분 뒤에 삭제하겠다'는 식의 글이 많이 올라온다"라고도 주장했다. 수대연은 해당 게시물들의 진위 확인을 위해 작성자들을 접촉하며 양심선언을 자체 수집하고 있다.수대연은 서명운동 참여자 약 3000명의 서명을 모은 서한을 이날 중으로 교육부에 전달할 예정이다. 수대연 홈페이지에 공개된 서한에는 부정행위자 성적 처리 방식과 등급 컷, 표준점수 조정 기준 등 일곱 가지 질의와 26일까지 회신해 달라는 요청이 담겼다. 교육부에서 온 연락은 아직 없다고 했다.집회는 12월 중순에서 하순 사이에 열 계획으로, 주말 참여 신청(23일 오전 기준 23명)에 이어 수요 조사를 한 번 더 진행해 날짜를 정한다. 그 전에는 교육부 항의 방문과 '교육 3주체' 공동 기자회견을 준비한다. 서울에서 시작해 전국으로 넓힐 계획이며, 충청권에서는 '대전청소년모임 한밭'과 공동 주최를 논의하고 있다.9월 수시 원서 접수 먹통 사태 뒤 꾸려진 '수시 원서 접수 공정성 확보를 위한 수험생 연대'(아래 수험생연대) 유영준 대표(서울 송파구 소재 고교 3학년)는 같은 날 통화에서 "수시 사태 해결책도, AI(인공지능) 부정행위 대응책도 명확하지 않다"며 "추후 이런 일이 또 있을 때 어떻게 대응할지 매뉴얼을 정확히 수립해야 한다"라고 짚었다.이어 "고사장마다 관리 감독이 다 달라 (부정행위를 해놓고) 안 걸린 수험생도 분명 있을 것"이라며 "끝까지 추적해 찾아내야 기존 수험생들의 권익을 보호할 수 있다"고 강조했다. 단체 차원의 집단행동에 대해선 "당장 구체적인 계획은 없다"면서도 "검토 중"이라고 답했다.유 대표는 후임 장관의 자질과 관련해 "책임을 회피하지 않고 수험생들의 불안감을 해소하는 태도"를 꼽았다. 그러면서 "이번 장관의 가장 큰 문제점은 무능함이었다"며 "그런 점을 극복한 분이 후임이어야 한다"고 말했다.수험생연대는 지난 22일 배포한 보도자료에서도 "장관의 사퇴가 곧 수시 원서 접수 사태의 책임까지 끝내는 것은 아니"라고 강조한 바 있다.한편 교육부 집계에 따르면 지난 20일 기준 수능 전자기기 관련 부정 행위자는 111명이다. 이 가운데 5명은 시험 중 기기를 실제로 사용하다 적발됐다. 교육부는 이의신청까지 포함한 처리를 12월 11일 성적 발표 전에 끝내겠다는 입장이다.최 전 장관은 지난 22일 입장문을 내고 "수능이 마무리된 만큼 책임을 통감하고 사의를 표명한다"고 밝혔고, 이재명 대통령은 약 1시간 만에 그의 사의를 수락했다.