큰사진보기 ▲홍성군이 상위법령 개정에 맞춰 마련해야 할 필수 자치법규를 제때 정비하지 못한 것으로 드러났다. 미개선 사례는 모두 10건으로, 일부는 8년 넘게 방치됐고 법 시행 이후 관련 조례가 마련되지 않은 사례도 확인됐다. 이에 홍성군의회에서는 홍성군 자치법규 미개선 현황을 지적하며 조속한 정비를 촉구했다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

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홍성군이 상위법령 개정에 맞춰 마련해야 할 필수 자치법규를 제때 정비하지 못한 것으로 드러났다.미개선 사례는 모두 10건으로, 일부는 8년 넘게 방치됐고 법 시행 이후 관련 조례가 마련되지 않은 사례도 확인됐다.문병오 홍성군의원은 23일 열린 제325회 홍성군의회 제2차 정례회 기획감사담당관 소관 군정업무보고에서 홍성군 자치법규 미개선 현황을 제시하며 조속한 정비를 촉구했다.자료에 따르면 건축법 시행령과 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 등과 관련한 필수 자치법규 10건이 아직 개선되지 않았다.온천법 시행령 제22조에 따른 수수료 관련 규정은 5년 4개월 넘게, '동·서·남해안 및 내륙권 발전 특별법' 제39조의 과태료 관련 규정은 8년 11개월 넘게 미정비 상태로 남아 있다.특히 건강가정기본법 시행령 제3조(건강가정지원센터의 조직 등)에 대해서는 9년 11개월 넘게 방치되고 있다.또한 청소년보호법 관련 조례는 법령 시행 후 8년 10개월이 지났지만 제정되지 않은 것으로 지적됐다.문 의원은 "개선되지 않은 조례가 8~9년씩 쌓여 있다는 것은 심각한 문제"라며 "담당 직원 교육과 정기 점검 등 지속적으로 살필 제도적 장치가 필요하다. 그 부담은 결국 군민에게 돌아간다"고 강조했다.규제개혁을 위한 군민 참여 통로가 잘 보이지 않는다는 지적도 나왔다.홍성군의 불합리한 규제 발굴 실적은 규제개혁신문고 건의 14건, 자체 발굴 11건 등 모두 25건이지만, 문 의원은 군청 홈페이지에서 규제를 신고할 접수 양식을 찾기 어렵다고 지적했다.규제신고센터 운영을 규정한 조례가 있어도 군민이 실제로 어디에 어떻게 건의해야 하는지 알기 어렵다는 것이다.문 의원은 "불합리한 규제가 있어도 군민이 공유하고 건의할 방법이 보이지 않는다"며 "내년 홈페이지를 대대적으로 개편할 때 누구나 쉽게 규제를 제안할 수 있도록 신고 창구를 마련해야 한다"고 주문했다.권영란 기획감사담당관은 필수 자치법규 미개선 현황을 세부적으로 파악하지 못한 점을 인정하고 "올해 부족했던 부분을 돌아보고 자치법규 전반을 살펴 내년에는 더 세심하게 추진하겠다"고 답했다.김은미 의원은 조례의 사후 관리와 평가가 형식에 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 김 의원은 "조례는 만드는 것보다 제대로 활용하는 것이 중요하다"며 "사후 입법평가가 평가와 조례 개정, 예산 반영으로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다"고 말했다.권 담당관은 "사후평가의 당초 취지를 살려 방향을 잘 잡고 세심하게 추진하겠다"고 밝혔다.