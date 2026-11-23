큰사진보기 ▲이런 가운데 전교조 탄압·과잉수사·경찰권 남용 규탄 충남지역 공동대책위원회는 23일 대전지방 공소청 홍성지청 앞에서 기자회견을 열고 앞서 기소된 전교조 충남지부 임원인 교사 3인에 대해 “전교조 탄압”이라며 “사건을 재판에 넘기지 불기소 처리할 것”을 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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전국교직원노동조합(아래 전교조) 충남지부의 임원들이 공직선거법 위반 및 공무원법 위반 등의 혐의로 재판받을 위기에 처했다. 이에 전교조 교사들과 지역 시민사회가 공소청에 "사건을 불기소 처리하라"며 "교사의 정치 기본권을 보장하라"고 촉구했다.앞서 충남경찰청은 전교조 충남지부 교사 3명에 대해 선거법 위반과 공무원법 위반 등의 혐의로 대전지방 공소청 홍성지청에 송치했다.전교조 탄압·과잉수사·경찰권 남용 규탄 충남지역 공동대책위원회는 23일 대전지방 공소청 홍성지청 앞에서 기자회견을 열고, 앞서 공소청에 송치된 전교조 충남지부 소속 교사 3인 사건에 대해 "전교조 탄압"이라며 "사건을 재판에 넘기지 말고 불기소 처리하라"고 촉구했다.당사자인 오수민 전교조 충남부장은 "이번에 송치된 혐의는 크게 다섯 가지다. 교사 개인이 충남민주진보교육감 추진위에 참여했다는 것, 전교조 조합원에게 추진위 참여를 안내했다는 것, 충남교육감 후보들에게 보낼 교육정책 질의서에 의견을 제시했다는 것, 후보 정책 안내 단체 대화방에 추진위원을 초대한 것, 사전투표 전날 조합원들에게 '너도나도'라는 표현이 담긴 문제를 보냈다는 것"이라고 주장했다.충남도경의 송치결정서에 따르면, 경찰은 지난 5월 말 전교조가 조합원들에게 보낸 문자 메시지도 문제 삼았다. 해당 문자에는 '교육감 후보들이 전교조 심판, 청산 운운하며 갈등과 증오를 부추기는 선거 문자를 받으셨을 겁니다. 참을 수 없습니다. 너도나도 주위 분들과 함께 꼭 투표로 실천합시다!'라는 내용이 담겼다. '너도나도'라는 표현이 특정 후보의 이름을 연상시킨다는 취지로 읽힌다는 것이다.관련해 오 지부장은 "'너도나도'라는 표현이 담긴 문자를 보냈다는 사실만으로 특정 후보 당선을 목적했다는 것을 단정할 수 없다"라며 "단순한 추측으로 '범죄의 의도'를 만들어 내선 안된다"라고 비판했다.이어 "경찰은 이런 행위들이 특정 후보를 당선시키기 위한 선거 운동이라고 판단했다. 우리가 특정 후보를 지지하라고 했나"라고 반문했다. 그러면서 "특정 후보를 당선시키기 위해 다른 후보를 비방하거나 낙선시키려 한 사실이 없다"라며 "선거에 관심을 갖고 의견을 표현하는 것과 특정 후보의 당선을 목적으로 선거운동을 하는 것은 엄연히 구분되어야 한다"라고 말했다.그러면서 "교사도 대한민국의 시민이다. 투표도 하고 사회의 미래도 고민한다. 교육의 문제를 가장 잘 아는 사람이 교사이다. 교사들이 교육정책을 논하거나, 의견을 표현하지 말라고 하는 것이 과연 민주주의인가"라고 반문했다.전승혁 전국교직원노동조합 부위원장도 "참담한 마음으로 이 자리에 섰다. 투표 참여를 독려한 것이 어떻게 범죄가 된다는 것인가. 교사라는 이유로 자신의 생각을 표현하고 민주주의에 참여하는 것조차 처벌받아야 한다는 것인가"라고 반문했다.이어 "지금 국회에서는 교사의 정치 기본권을 보장하기 위한 입법이 논의되고 있다. 한쪽에서는 정치 기본권을 보장하겠다고 하면서도 다른 한쪽에서는 교사들이 행사한 제한적 권리마저 범죄로 몰아가고 있다. 도대체 언제까지 교사에게만 민주주의의 문턱을 높이고 시민의 권리를 포기하라고 강요할 것인가"라고 했다.이용길 전국시국회의 상임공동대표는 "교사의 정치 기본권 보장에 대해 이제는 정부와 국회가 응답해야 한다"라고 말했다.한편, 전교조 탄압·과잉수사·경찰권 남용 규탄 충남 지역 공동대책위원회에는 천안시민사회단체협의회, 홍성YMCA, 서산풀뿌리시민연대, 평등교육실현을위한천안학부모회, 충남환경운동연합, 아산시민연대, 당진참여자치시민연대 등 42개 지역 시민사회단체가 참여했다.