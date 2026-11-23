<주간함양>은 경상남도 지역신문발전위원회 지원을 받아 올해 ‘장벽을 허무는 문턱 없는 도시 배리어프리’ 기획취재를 총 6회에 걸쳐 보도했다. 함양군의 현실을 진단한 첫 보도 이후 서울, 순천, 진주, 일본 오키나와현까지 국내외 타 지역 사례를 통해 배리어프리 환경을 만들고 정책을 운영하고 있는지 살펴봤다.



이 기획취재에 대한 후속보도로 이번 호에서는 기자가 직접 휠체어를 타고 함양을 돌아보는 시간을 가졌다. 함양에서 출발한 문제의식으로 타 지역의 사례를 살펴봤고, 다시 함양으로 시선을 돌렸다. 휠체어에 앉아서 바라본 함양은 그동안 보지 못했던 또 다른 세상이었다.

큰사진보기 ▲‘열린관광지’로 지정된 상림공원 역시 휠체어가 다니기에 어려운 구간이 곳곳에 위치해 있다. 휠체어 체험을 하던 중 경사로에서 뒤로 벌러덩 넘어졌다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

"직접 한 번 타 보지 뭐."

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큰사진보기 ▲상림 앞 도로의 횡단보도를 건너면 곧장 경사로가 나타난다. 자칫 차가 다니는 도로로 휠체어가 굴러갈 수 있는 환경이다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲군청사 정문과 후문에 위치한 경사로의 모습. 경사로 끝에 주차가 되어 있어 경사로를 내려오다 차에 부딪힐 수 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 에도 실렸습니다.

가볍게 시작한 기획이었다. 조금 불편할 거라 생각은 했다. 그러나 고작 한 시간 남짓 휠체어 체험을 하고 나니 '수능추위'도 잊을 만큼 몸에서 열이 났다.매일 아침 걸어서 출근하면서 산줄기가 펼쳐진 함양의 풍경에 감탄하곤 했는데, 그럴 여력이 없었다. 불과 몇 미터마다 경사가 나타났고, 눈에 보이지도 않는 1~2cm 단차와 요철에 휠체어 바퀴가 걸릴 때마다 한숨을 쉬었다.그러다가 괜스레 우울한 마음마저 들었다. 점점 나이 들어가는 부모님, 쌍둥이를 유아차에 태우고 다녔던 언니, 다리가 부러져 한동안 목발을 짚고 다녔던 친구 등 한낱 체험이 아닌 실제 나와 내 가족의 이야기일 수 있구나 생각했다.상림 입구에 위치한 관광안내소에서 휠체어를 빌렸다. 신분증을 제출하고 대여장부에 간단한 인적사항을 적었다. 생각보다 많은 이들이 휠체어와 유아차를 대여하고 있었다. 구혜령 함양군 문화관광해설사는 "주말이면 휠체어 대여를 원하는 분들이 꽤 많이 찾아온다"며 "한국관광공사의 '열린관광지'로 지정된 상림은 상당한 예산을 들여 무장애 시설을 설치해 휠체어 타기에 편할 것"이라고 말했다.비교적 배리어프리 환경이 잘 갖춰져 있다는 상림도 이동약자에겐 불편하긴 매한가지였다. 아스콘포장이나 보도블록이 깨진 자리가 곳곳에 요철을 만들었고, 걸을 땐 거의 느낄 수 없을 정도의 작은 굴곡도 휠체어 방향을 틀어버렸다. 물론 휠체어 사용이 익숙지 않기 때문일 수도 있다. 요즘엔 전동휠체어를 타는 사람도 많으니 크게 문제 되지 않을지도 모른다.하지만 휠체어가 익숙한 사람만 휠체어를 타는 건 아니다. 일시적인 부상으로 걷지 못하는 사람도 있고, 비용 때문에 전동휠체어를 구입하지 못하는 사람도 존재한다. 아이를 태운 유아차를 끄는 사람도 있다.상림 초입 이끼원 인근에 위치한 장애인화장실로 향했다. 분명 휠체어가 갈 수 있도록 만든 길인데, 경사를 오르다 무게중심을 잃고 뒤로 발라당 넘어졌다. 건장한 청년이었으니 망정이지 힘이 약한 사람이나 노인이었다면 다쳤을지도 모른다.보기 좋게 아치형으로 만든 다리는 그 경사가 너무 심해 지나갈 엄두를 못 냈다. 우레탄 보행로와 나무데크 사이에는 운치 있게 박석이 깔려 있었는데, 이 또한 휠체어를 탄 사람에겐 장애물로 여겨졌다.완연한 가을빛으로 물든 아름다운 상림은 없었다. 휠체어를 구르느라 팔과 어깨에 안간힘을 준 탓에 관광을 온 게 아니라 한바탕 운동을 한 기분이 들었다.상림 숲에서 벗어난 뒤 산삼주제관 앞을 지나 문화예술회관으로 향했다. 양쪽 유리문 중 한 곳이 열리지 않는 고정문이었다. 한쪽 문만 열고 들어가기엔 휠체어가 겨우 들어갈 정도의 폭이라 불편했다. 그렇게 두 개의 문을 지나야 내부에 들어갈 수 있었다.문화예술회관 옆문으로 이어진 길을 따라 종합복지관으로 가니, 역시 복지관은 조금 달랐다. 보도블록과 건물 진입로 사이에 2cm 정도의 작은 단차가 있었는데, 나무조각으로 메워 놔 휠체어로 진입하기에 훨씬 편했다. 유리문 폭도 조금 더 넓었다.거리로 향했다. 상림부터 군청까지 휠체어로 이동했다. 상림을 벗어나자마자 상림이 왜 '열린관광지'인지 여실히 느껴졌다. 도로와 보도블록의 단차가 훨씬 컸다. 폭 1m 조금 넘는 인도에는 가로수가 심겨져 있고, 그 가운데에 점자블록이 깔려 있어 휠체어 장애인이 이용하기에 불편한 길이었다.일본 오키나와 취재에서 배리어프리투어센터 나카마 마사코 센터장은 "점자블록의 크기나 설치 위치 등을 세심하게 설계해 시각장애인과 휠체어 이용자 모두가 편리하게 이동할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"고 말한 바 있다. 진정한 배리어프리 환경을 만들려면 시각장애인과 휠체어 이용자 모두를 고려해 도시를 디자인해야 하는 것이다.인도 곳곳에 위치한 맨홀뚜껑, 가로수 뿌리가 자라 불룩하게 튀어나온 인도, 푹 꺼진 보도블록, 공사장의 펜스 등 모든 것이 장애물이었다. 전동휠체어를 타는 노인들이 왜 위험을 무릅쓰고 인도가 아닌 도로로 다니는지 십분 이해가 됐다.군청사 후문 진입은 그나마 철제 난간이 설치돼 있어 팔 힘으로 휠체어를 끌 수 있었지만, 노인·장애인을 위한 부서인 사회복지과·노인복지과 앞 입구에도 단차가 있어 휠체어 진입이 쉽지 않았다.민원실 앞을 지나 군청사 정문으로 나오니 휠체어로 내려갈 수 있도록 경사로가 설치돼 있었다. 그런데 경사로 끝에 주차구역이 아님에도 차가 주차돼 있어 자칫 속도 조절을 못하면 차와 부딪힐 수도 있었다.군청 앞 거리는 비교적 인도가 넓고 잘 정돈돼 있어 휠체어가 지나기에 불편하지 않았다. 다만 점자블록이 구간마다 끊겨 있어 시각장애인들이 걱정됐다.그렇게 거리를 지나 다시 상림으로 돌아왔다. 횡단보도를 건너 상림으로 들어가는 길이 마지막 고비였다. 뒤쪽으로 차가 지나다니는데, 상림 입구는 경사로여서 팔에 힘이 풀리면 휠체어가 뒤로 굴러갈 것만 같았다. 1시간여 그 짧은 시간 동안 휠체어에 앉아서 바라본 함양은 온통 장애물이었다. 걸을 때는 전혀 보이지 않던 낯선 풍경이었다.함양의 고령화율 41.4%, 등록된 장애인 인구는 3400여 명. 인구의 절반 가까이 노인이고, 이들 가운데는 전동휠체어 등 보조기구 없이는 걷기 힘든 이들도 상당할 것이다. 또 10명 중 1명은 장애가 있는 사람들인데, 함양은 결코 누구에게나 열린 도시는 아니라는 생각이 들었다.일본 오키나와현이 배리어프리 관광을 선언한 뒤 가족 단위 관광객이 늘고 지역경제 활성화에 도움이 됐다고 밝힌 것처럼, 서울의 사단법인 무의가 지역 곳곳에 경사로를 설치한 뒤 한 이용자가 "도시로부터 환대받는 느낌을 받았다"고 말한 것처럼, 시선을 조금만 달리하면 이곳에 사는 사람도 편하고 더 많은 사람이 함양을 찾지 않을까.배리어프리(Barrier-free), 장애물이 없는 도시 환경은 거창한 시설에서 시작되는 것이 아닐지도 모른다. 휠체어 바퀴를 가로막는 작은 턱 하나를 없애는 일, 누군가에게는 그 작은 변화가 세상으로 나아가는 길이 될 수 있다.