큰사진보기 ▲햇살안의 공유플랫폼 전경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 농특산물 공동판매장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민이 만든 뜨개 소품 판매 및 당근코너가 마련돼 있다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공유주방 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲공유회의실 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲안의면 도시재생 사업의 일환으로 발간한 책자 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

오랫동안 비어 있던 안의면의 낡은 점포가 주민 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로 탈바꿈했다. 안의면 도시재생사업의 일환으로 조성된 '햇살안의 공유플랫폼'이 지난 8월 20일 문을 열고 운영 중이다.햇살안의 공유플랫폼은 장기간 비어 있던 낡은 점포를 리모델링해 조성한 주민 공동이용시설로, 공동판매장과 공유주방, 공유회의실 등 세 가지 공간으로 구성돼 있다.햇살안의 공유플랫폼에 들어서면 가장 먼저 눈길이 닿는 곳은 공동판매장이다. 하미과멜론, 설도복숭아, 애플수박, 고사리, 벌꿀 등 계절에 따라 지역 농민들이 생산한 농특산물부터, 산삼 가공품, 전통장, 함양방짜유기와 같은 장인의 공예품, 손뜨개로 만든 가방·수세미 등 생활용품까지 다양한 상품이 전시돼 있다. 생산자들이 자율적으로 물품을 가져다 놓은 뒤 가격과 전화번호를 적어 두면 필요한 사람들이 제품을 직거래로 구매할 수 있도록 했다.뿐만 아니라 중고물품을 저렴하게 사고팔 수 있는 '당근코너'도 마련돼 있다. 주민들이 사용하지 않지만 버리기엔 아까운 상태 좋은 중고물품을 가져다 놓으면, 필요한 사람이 구매하는 방식으로 운영된다. 아이들이 자라면서 입지 않게 된 옷이나 사용하지 않는 생활용품을 주민들과 나눌 수 있는 '아나바다' 플랫폼이다.한편 안의고등학교 학생들이 지역의 상징물을 활용해 직접 디자인한 티셔츠 '안의티'도 판매되고 있으며, 학생들이 어른들을 만나 지역의 전설을 구술채록해 엮은 <전설이 놀러오는 밤>도 이곳에서 만날 수 있다. 학생들은 책에 담긴 이야기를 보다 다양한 방식으로 접할 수 있도록 열쇠고리(키링)도 제작했다. 키링에는 NFC 칩이 삽입돼 있어 스마트폰을 이용하면 학생들이 직접 녹음한 오디오북으로 지역의 전설을 들을 수 있다.햇살안의 공유플랫폼에서 판매하는 상품들은 네이버밴드 '안의소식방(band.us/@anuinews)'에 소개돼, 주민들이 상품 정보를 공유하고 구매할 수 있도록 했다.햇살안의 공유플랫폼에는 공동판매장 뿐만 아니라 주민들이 회의하거나 소규모 교육·강좌·모임을 할 수 있는 공간도 마련돼 있다. 공유주방은 예비창업자들의 창업 실습이나 주민들이 참여하는 요리 프로그램 등에 활용할 수 있는 공간이다.공유회의실은 주민 누구나 무료로 이용할 수 있다. 각종 주민 모임이나 회의 및 동아리 활동 등을 위한 곳으로, 오는 12월부터는 주민들을 대상으로 무료 손뜨개 강좌를 진행할 예정이다. 이 밖에도 전시와 원데이클래스, 각종 교육 프로그램 등도 가능하다.지역에서 활동하는 예비창업자나 주민들이 팝업스토어를 운영하고 싶을 경우에도 공간을 내어준다. 특정한 용도가 정해져 있기보다 주민들이 필요에 따라 자유롭게 활용할 수 있도록 운영하고 있다. 이곳은 지역 청소년들을 위한 '청소년 웰컴존'으로, 학생들이 자유롭게 공부하거나 책을 읽거나, 친구들과 모임을 할 수도 있다.햇살안의 공유플랫폼은 이곳을 관리하는 안의면도시재생 현장지원센터가 운영되는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 열려 있지만, 사전에 미리 연락하면 운영시간 이후나 주말에도 공간을 이용할 수 있도록 했다.안의면도시재생 현장지원센터 김강현 팀장은 "오랫동안 비어 있던 공간을 주민들이 함께 활용할 수 있도록 조성했다"며 "누구나 편하게 찾아와 필요한 공간을 이용하고, 주민들이 자연스럽게 어울리는 사랑방이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "햇살안의 공유플랫폼을 통해 주민들이 서로 소통하면서 공동체가 활성화되는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.햇살안의 공유플랫폼♠위치: 안의면 종로길 10(지리산간식상회 옆)♠문의: 055-963-5658