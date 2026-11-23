큰사진보기 ▲정인상 함양문화원 함양학연구소 연구위원 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"그동안 대학에 있는 선생님들이나 학술단체에서 연구를 해왔습니다. 각자 자기 주제를 가지고 연구한 것이죠. 그걸 가지고 장기적으로 연구하려면 주제를 정하고 흐름을 만들어 쭉 엮어 나가야 합니다. 그래야 연구가 쌓이고, 전체적으로 볼 수 있게 됩니다."

"다른 지역에서는 유교문화 유산 하나가 남아 있어도 지자체와 지역사회가 그 가치를 살피고 널리 알리려 노력합니다. 함양에는 그런 유산이 곳곳에 남아 있다 보니, 오히려 가까이 있는 유산의 가치를 깊이 들여다볼 기회가 적었던 것 같습니다. 남계서원과 그곳에 모신 일두 정여창 선생은 우리에게 익숙한 만큼, 이제는 선생의 학문과 사상이 어떤 의미를 지니는지 한층 더 깊이 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다."

"연구라는 게 꼭 그분이 남긴 직접적인 자료만 가지고 하는 건 아니거든요. 그 당시에 교제했던 분들이 많습니다. 그분들 문집에는 교류하면서 남긴 흔적이 있을 수 있잖아요. 그런 자료까지는 아직 다 살펴보지 못했습니다. 앞으로 연구해야 할 부분입니다."

"정태현 선생이 생각하고 공부하고 행동한 데서 일두 선생이 지향했던 바를 실천한 모습을 볼 수 있다고 봅니다. 후손에게 전해진 모습은 기록으로 남아 있으니까요. 그걸 통해 일두의 학문과 사상이 어떠했는지 되짚어보자는 취지에서 이번 주제를 잡았습니다."

"연말에 연구위원들로부터 내년에는 어떤 주제를 다루면 좋을지 의견을 받을 겁니다. 연구 과제는 그렇게 의견을 모아서 결정하려고 합니다. 일두에 대한 연구는 큰 흐름 속에서 계속 살을 붙여가는 거고요. 올해 다룬 주제도 논문 몇 편으로 다 되는 게 아니니 추가 연구가 계속 이뤄질 겁니다."

"처음에는 우리 문중과 일두기념사업회에서 출발했지만, 일두는 함양에서 태어나 이 지역이 함께 기릴 인물입니다. 학술 조직을 만들어 연구 자료를 쌓아 놓으면 후대에는 그걸 바탕으로 연구의 폭을 더 넓혀갈 수 있습니다. 일두의 학문과 사상을 체계적으로 살피는 조직으로 키워가자는 게 연구회를 만든 취지입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민)에도 실렸습니다.

경상남도 함양군 수동면 출신인 정인상 함양문화원 함양학연구소 연구위원은 전통 목조건축을 연구해 온 건축공학박사다. 서울에서 일하다 고향으로 돌아온 뒤에는 함양의 누각과 정자, 정려를 조사해 책으로 엮는 데 참여했다. 요즘은 마을의 내력과 골짜기·바위 등에 붙은 옛 지명을 정리하고 있다. 연구위원들이 나눠 모은 자료를 손질해 한 권의 책으로 묶는 일도 맡아왔다.일두 정여창의 직계 후손인 그는 일두기념사업회에서 탄신제와 선비아카데미 등의 실무를 함께 맡다 일두연구회 출범 준비에 참여했다. 연구회의 첫 논문집인 <일두학논집> 창간호에는 편집인으로 이름을 올렸다. 지난 11월 12일 함양문화원에서 열린 제1회 일두연구회 학술대회에서는 숭양정의 고증과 복원 방안을 발표했다.첫 학술대회에서 공개한 논문은 4편이다. 정 박사는 발표를 마친 뒤에도 올해 다루지 못한 자료를 살피고, 연구위원들과 다음 과제를 정하는 일이 이어져야 한다고 했다. 정 박사를 만나 정여창 연구가 그동안 어떤 어려움을 겪었는지, 연구회를 어떻게 꾸려갈 것인지 들었다.일두기념사업회는 남계서원에서 탄신제를 열고, 가을에는 선비아카데미를 마련해 정여창의 삶과 학문을 알려왔다. 정 박사가 고향으로 돌아와 사업회 실무를 함께 맡으면서 관심을 둔 것은 정여창의 생애와 사상을 꾸준히 연구할 조직을 만드는 일이었다. 사업회 안에서도 전문 연구자의 참여를 늘리고 지역사회가 함께할 길을 열자는 논의가 나왔다.다른 지역의 사례도 계기가 됐다. 전통문화 관련 정책 연구와 자문에 참여해 온 정 박사는 다른 지역에서 문중이나 지역사회가 연구 조직을 꾸려 유학자의 생애와 사상을 조사하고 자료를 축적하는 모습을 봤다. 함양에서도 정여창을 두고 그런 일을 시작해 보자고 문중에 여러 차례 제안했다.정 박사는 사업회와 논의한 끝에 먼저 연구회로 출발해 2~3년간 연구와 발표 실적을 쌓는 방향을 잡았다. 준비를 거쳐 올해 초 본격적인 활동에 들어갔고, 가을에 첫 학술대회를 열었다.함양에는 정여창을 주향으로 모신 남계서원이 있고, 그의 삶을 기리는 행사도 꾸준히 열리고 있다. 그런데 정여창의 생애와 학문을 지속해서 살피는 연구 조직은 왜 이제야 생겼을까. 정 박사는 먼저 문중을 돌아봤다. 후손들이 일찍부터 자료를 모으고 연구자들이 함께 공부할 자리를 마련했어야 했다는 것이다.그는 함양 곳곳에 유교문화 유산이 남아 있는 점도 하나의 배경으로 봤다.대학과 학술단체에서는 그동안 정여창을 다룬 연구가 꾸준히 나왔다. 정 박사가 아쉽게 본 것은 그 성과를 잇는 일이었다. 연구자들이 각자의 주제로 논문을 발표한 뒤, 그 결과를 함께 검토해 다음 연구 과제를 정하는 손길이 부족했다는 것이다.정 박사는 일두연구회가 그 역할을 맡아야 한다고 봤다. 기존 논문과 자료를 모아 정여창의 생애와 교유 관계, 그의 학문이 후대에 전해진 과정 가운데 어디까지 연구가 이뤄졌는지 살피고, 더 들여다볼 대목을 후속과제로 삼겠다는 구상이다.정여창이 직접 남긴 기록이 적다는 점도 연구에 어려움을 더했다. 정여창은 무오사화로 유배됐고, 1504년 유배지에서 세상을 떠났다. 그해 갑자사화가 일어나면서 사후에 부관참시를 당했다. 정 박사는 문중에 전해오는 이야기로, 당시 집안에 화가 더 미칠 것을 우려한 정여창의 부인이 그가 남긴 필사본과 글을 태웠다고 전했다. 집안 기록에도 그 뒤 수십 년간 후손들의 행적이 드문 시기가 있다고 했다.정 박사는 정여창이 유배로 인해 후학을 오래 가르칠 기회를 갖기 어려웠던 점도 짚었다. 스승의 글과 가르침을 제자들이 모아 후대에 전하는 경우가 있었는데, 정여창은 그 경로를 통해 남은 자료도 많지 않다는 설명이다. 정 박사는 정여창이 직접 쓴 것으로 확인되는 자료가 일부 시와 글에 그친다고 했다.후대에 정여창을 스승으로 삼고 그의 학문을 이어간 사람들의 기록도 연구 대상이다. 함께 살았던 이들의 기록을 통해 당대의 정여창을 살피고, 후대 학자들의 글을 통해 그의 학문이 어떤 방식으로 이어졌는지 추적할 수 있다는 것이다.정여창보다 400여 년 뒤에 태어난 죽헌 정태현(1858~1919)을 첫 학술대회의 주제로 삼은 데에도 이런 연구 방향이 반영됐다. 정여창의 후손인 정태현은 선조의 유적을 찾아다니며 그의 삶과 학문을 살폈고, 함양 지곡면 주암에 숭양정을 조성해 후학을 가르쳤다. 정태현이 남긴 글과 그가 마련한 교육 공간을 함께 살피면, 정여창의 학문이 후손에게 어떻게 전해지고 실천됐는지 구체적으로 들여다볼 수 있다는 게 정 박사의 설명이다.첫 학술대회에서는 정태현의 학문과 실천, 숭양정의 공공성, 숭양정의 고증과 복원, 정여창 도학의 위상을 다룬 논문 4편이 발표됐다. 정태현의 문집을 직접 번역한 정 박사는 건축 연구자로서 숭양정 터도 조사했다. 주요 건물의 배치와 형태를 도면으로 정리하고, 후학을 가르치는 공간과 가족이 생활하는 공간을 한 울타리 안에 두면서 출입구는 따로 낸 점에 주목했다.정 박사는 숭양정 연구도 후속 과제로 이어갈 생각이다. 현장 조사에서 확인한 흔적과 문헌 자료를 더 검토하고, 숭양정이 지역의 문화유산으로 어떤 쓰임을 가질 수 있을지 논의할 여지가 남아 있다고 했다.내년 학술대회 주제는 연말부터 연구위원들의 의견을 받아 논의할 예정이다. 정여창의 생애와 학문은 여러 해에 걸쳐 꾸준히 살피고, 해마다 집중할 인물이나 자료는 연구위원들이 제안해 정하는 방식이다. 올해 다룬 정태현과 숭양정도 추가 자료가 나오거나 새로운 쟁점이 생기면 다시 연구할 수 있다.연구비 등 여건이 뒷받침되면 내년에는 논문을 8편 안팎으로 늘리는 방안도 구상하고 있다. 상·하반기에 걸쳐 연구를 진행하고 그중 일부를 가을 학술대회에서 발표하는 방식이다. 첫 논문집에 실린 연구를 각 분야 학술지에 투고해 심사받는 일도 남았다. 창간호 편집을 맡은 정 박사도 자신의 숭양정 연구를 관련 학술지에 투고할 계획이라고 했다.현재 연구회는 문중의 전·현직 대학교수와 전문 연구자들을 중심으로 운영된다. 정 박사는 내년부터 외손과 함양 지역 연구자들의 참여를 넓히고, 이후에는 전국의 관련 분야 연구자들과도 협력할 계획이라고 했다. 연구회 활동을 통해 논문과 학술대회 실적을 쌓아 2028년 이후 '일두학회' 출범을 추진한다는 구상이다.정 박사가 함양의 정려와 마을 지명을 조사하는 일도, 일두연구회에서 <일두학논집> 창간호를 펴내고 다음 연구를 준비하는 일도 자료를 남겨 뒷사람이 다시 살필 수 있도록 한다는 점에서 맞닿아 있다. 앞서 나온 논문을 모아 어디까지 밝혀졌는지 확인하고, 아직 읽지 못한 기록을 찾아 다음 연구를 시작하는 일이다. 정 박사는 문중에서 시작한 연구회가 그 일을 꾸준히 맡아갈 조직으로 자리 잡기를 바랐다.김경민 기자