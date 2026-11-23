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큰사진보기 ▲29년째 이어지는 불법촬영1997년 여자화장실부터 2026년 태권도장까지, 주요 불법촬영 사건 연표 정리. ⓒ 임은희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2015~2024년 카메라등이용촬영 범죄통계와 정부·국회의 대응 기록변형카메라 유통관리 법안 7건은 모두 폐기, 11년간 법안심사소위 심사는 단 한 차례였다 ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲같은 초소형 카메라, 달랐던 정부 대응 2017년 불법촬영 예방을 위해 약속했던 유통관리는 법제화되지 못했다. 2026년 세무사 시험 부정행위가 드러나자 정부는 당일 긴급회의를 열고 카메라 유통 점검을 지시했다. ⓒ 임은희 관련사진보기

지난 19일, 태권도장 여자 탈의실에서 6300여 차례 불법촬영한 관장의 징역 7년형이 항소심에서도 유지됐다는 기사를 읽었다. 피해자 가운데는 다섯 살 어린이도 있었고, 일부 촬영물은 해외 사이트에 유포됐다. 부모는 아이가 자신을 지키는 법을 배우길 바라며 태권도장에 보냈을 텐데, 정작 탈의실에 카메라를 숨긴 사람은 관장이었다.이런 범죄 기사는 너무 많이 봐서 이제 지긋지긋하다. 더는 읽고 싶지도 않다. 하지만 내 딸도 화장실이나 탈의실에서 카메라부터 살펴야 할지 모른다. 아무런 의심도 하지 못한 채 불법촬영 피해자가 될 수도 있다. 그런 생각을 하면 이런 기사를 차마 외면할 수 없다. 법원은 범인에게 중형을 선고했지만, 촬영물이 어디까지 퍼졌는지, 언제 다시 유포될지는 알 수 없다. 딸을 키우는 내게는 쉽게 떨칠 수 없는 두려움이다.초소형 카메라는 이미 수십 년 전부터 여성들의 사생활을 위협해 왔다. 1997년 서울 신촌 그레이스백화점이 여자화장실에 비밀카메라를 설치한 사실이 알려졌다. 여성들은 화장실에서 몰래 촬영당할 수 있다는 사실에 충격을 받았다. 1998년에는 서울의 한 영화관 여자화장실에서 여성 3명을 소형 비디오카메라로 몰래 촬영한 남성이 구속됐다. 당시 검찰은 촬영 행위 자체를 처벌할 법률이 없어 건조물침입죄 등을 적용했다. 카메라등이용촬영죄가 신설된 것은 그해 12월이었다.처벌 규정이 생겼지만 범죄는 끊이지 않았다. 2012년에는 신발에 숨긴 초소형 카메라로 8년간 여성 221명을 촬영하고 영상을 유포한 남성이 붙잡혔다. 2016년 부산에서는 학교 여자화장실에서 여학생 1895명을 촬영한 사건이 드러났다. 2018년에는 PC방 여자화장실의 불법촬영물에 피해자 신원까지 붙여 유포한 남성이 검거됐다. 2022년에는 수도권 화장실과 탈의실 등 11곳에서 약 200명을 불법촬영한 사건이 적발됐다.반복되는 불법촬영 범죄에 여성들은 거리로 나섰다. 2018년 서울 혜화역에서는 공정한 수사와 처벌을 요구하는 대규모 집회가 열렸다. 그러나 일부 온라인 공간에서는 범죄에 대한 여성들의 분노와 불안을 이해하기보다 참가자들의 외모와 태도를 비난했다. 여성들의 문제 제기는 거리에서 끝나지 않았다. 2021년 초소형 카메라 판매금지 국민청원에는 23만 명 이상이 동의했다.경찰청 범죄통계에 따르면 카메라 등을 이용한 촬영 범죄는 2015년 7623건, 2020년 4881건, 2024년 5829건이었다. 휴대전화 등을 포함한 전체 카메라등이용촬영 범죄 통계지만, 해마다 수천 건의 범죄가 이어졌다는 사실은 분명하다. 반면 변형카메라의 판매와 유통이력을 관리하기 위한 법안 7건은 2016년, 2020년, 2024년 국회 임기 종료 때마다 폐기됐다. 2015년 첫 발의 이후 11년 동안 국회 법안심사소위에서 심사한 것은 2018년 단 한 차례였다. 당시 기술 발전을 위축시킬 수 있다는 우려가 제기됐고, 해당 법안도 결국 폐기됐다.2017년 9월 정부는 변형카메라 수입·판매업자 등록제를 도입하고 유통이력을 추적하는 시스템을 구축하겠다고 발표했다. 그러나 이를 뒷받침할 법률은 마련되지 않았다. 이듬해 정부는 불법촬영 예방에 특별교부세 50억 원을 지원했다. 이 가운데 26억 원은 탐지장비에, 24억 원은 안전시설 개선에 썼다. 같은 해 9월 여성가족부가 민간시설의 화장실과 탈의실 등을 점검한 결과, 카메라 설치가 의심되는 구멍 124개가 발견됐다. 정부는 구멍에 안심스티커를 붙이고 시설 관리자에게 보수를 요청했다.대책을 발표하고 시설을 점검한 뒤에도 초소형 카메라 범죄는 계속됐다. 2019년 5월 서울의 한 호프집 화장실에서는 만년필형 초소형 카메라로 여성 2명이 촬영됐다. 이듬해 5월에는 KBS 연구동 여자화장실에서 보조배터리로 위장한 카메라가 발견됐다. 경찰청 통계에 따르면 2019년 공중화장실에서 발생한 카메라등이용촬영 범죄는 657건이었다. 이 수치에는 초소형 카메라 외의 촬영기기도 포함된다. 정부가 변형카메라 유통관리를 약속하고 화장실을 점검했지만, 여성들의 일상 공간을 노린 불법촬영은 계속 발생했다.8년이 지난 2026년 9월, 르데스크가 취재한 서울 시내 공중화장실에서도 일부 칸막이와 벽면의 구멍이 휴지로 막혀 있었다. 1998년 영화관 여자화장실 불법촬영 사건이 발생한 지 28년이 흘렀다. 여성들은 지금도 벽의 작은 구멍에 카메라가 숨어 있을지 몰라 휴지를 돌돌 말아 틀어막는다.여성들의 불안은 기우가 아니었다. 성평등가족부의 '2025 디지털성범죄 피해자 지원 보고서'에 따르면 불법촬영 피해 호소는 3856건, 촬영물 유포 불안을 호소한 사례는 4884건이었다. 유포 불안을 호소한 사례 가운데 여성은 3771건으로 77.2%를 차지했다. 연령별로는 10대 1420건, 20대 2206건으로 두 연령대가 전체의 74.2%였다.피해자에게 불법촬영은 한순간의 사건으로 끝나지 않았다.지속적으로 지원받은 피해자는 2024년 3798명에서 2025년 4797명으로 늘었다. 2025년 피해영상물 삭제지원은 31만 8020건에 달했고, 이 가운데 신상정보 삭제지원은 10만 242건이었다.여성들이 오랫동안 위험성을 경고해온 초소형 카메라가 이번에는 국가시험 부정행위에 쓰였다. 지난 15일 세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 시인하고 경찰에 자수하자 청와대는 당일 긴급대책회의를 열었다. 국가자격시험의 부정행위 의심 사례를 전수조사하기로 했고, 경찰은 17일 피의자를 조사한 뒤 18일 자택을 압수수색했다. 정부는 카메라 유통과 다른 시험의 부정행위 가능성까지 조사 범위를 넓혔다.아들에게는 "정부가 시험 부정행위를 막겠다고 나섰으니 너는 시험에만 집중해"라고 말할 수 있다. 하지만 딸에게는 "정부와 우리 어른들이 안전한 사회를 만들어줄 테니 걱정하지 말고 다녀와"라는 말이 쉽게 나오지 않는다. 내 딸은 이런 걱정 없이 살았으면 하는데, 가능할까.