큰사진보기 ▲한국전쟁 민간인희생자 합동추모제(사)한국전쟁민간인희생자 태안유족회는 지난 21일 태안군청 대강당에서 제76주기 한국전쟁 민간인희생자 제18회 태안군합동추모제를 엄숙하게 거행했다. ⓒ 김동이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<산동애가> 열창하는 문선영 가수<산동애가>는 여순사건 부역혐의로 가족을 잃은 안타까운 사연이 숨어 있다. ⓒ 김동이 관련사진보기

전남 구례군 산동면 백씨 집안의 5남매 중 둘째 딸인 백순례(애칭 부전)는 여순사건 부역혐의로 경찰에 끌려갔다. 아들 둘(큰오빠 백남수 일제 징용 이후 사망, 둘째 오빠 백남승 여순사건으로 처형)을 잃은 어머니 고선옥(1987년 사망)은 순례에게 당부하기를 집안의 대를 이어야 한다며, 셋째 오빠(백남극·여순사건 고문후유증으로 사망) 대신 딸인 순례가 잡혀가도록 하였다. 대신 죽음을 선택하여 셋째 오빠를 살려낸 열아홉 처녀 순례는 끌려가면서 죽음을 앞두고 이 노래를 불렀다고 한다. 이유도 모른 채 오빠 대신 끌려가서 처형당한 열아홉살 처녀의 피울음을 담은 노래이다.

큰사진보기 ▲추모사하는 이자훈 여순항쟁서울유족회장이 회장은 “극악무도한 이승만 정권에 의해서 무참히 학살되신 영령들의 영전에 머리 숙여 명복을 빈다”는 말로 추모사의 말문을 열어 깊은 인상을 심었다. ⓒ 태안유족회 제공 영상 캡쳐 관련사진보기

○○ 조카님에게!

보내 준 서류 잘 받았네. 생각조차 하기 싫은 6.25 한국전쟁 그 속에서 태어난 우리들이 어려운 시기를 잘 넘기고 살아 온 것에 대하여 감사하고 장하고 고맙게 생각하네. 군 제대 후 고향에서 살다 보니 신랑은 총살되고 혼자된 형수님 고생하시는 것을 눈으로 보았지. 태안 장에 나오 실 때엔 콩깍지 들고서 우리 집에 들리곤 하셨지. 형수님 고생하는 이야기 나눌 적 모습 떠오르면 가슴이 먹먹해지고 눈시울이 뜨거워 지네. 그런 생각을 마음에 담아두고 무엇을 도와줄까 하던 중 6.25동란 시 죄없이 돌아가신 분들의 진상조사가 있다는 소식을 들었지. 그 누구하나 규명할 사람이 없어 그냥 넘어가면 안된다는 생각에 몇 날 며칠을 연구하고 그 시대 상황을 생각해서 조서를 만들어 진실규명 신청하고, 하늘이 도와서 재판에서 승소했네. 너무나 오랜 세월이 지났네. 이제라도 명예회복 되고 얼마간의 배상금도 받게 되었다는 것을 알려주네. 조카와 남편, 온 식구들 건강을 비네. 태안 오면 얼굴 한번 보세.

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국전쟁 76주기를 맞은 18번째 민간인희생자 태안군합동추모제에는 여순항쟁 민간인희생자 유족 대표가 참석해 각별한 추모사를 전했다. 태안교육지원청 교육장은 태안군합동추모제 자리에서 처음으로 추모사에 나섰다.특히, 태안민간인희생자 유족인 당숙이 '진실규명'을 받아 수십년 동안 품고 살았던 한이 풀린 조카에게 쓴 편지도 눈길을 끌었다.(사)한국전쟁민간인희생자 태안유족회는 지난 21일 태안군청 대강당에서 제76주기 한국전쟁 민간인 희생자 제18회 태안군합동추모제를 엄숙하게 거행했다.이 자리에는 정석희 유족회장을 비롯한 유족들과 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 끊긴 어선 해광호(7.93톤)의 구조작전 등으로 인해 참석하지 못한 윤희신 군수를 대신해 조재오 행정안전실장, 김영인 태안군의회의장과 군의원, 이인화 태안교육장, 그리고 여순항쟁 이자훈 서울유족회장 등이 참석해 억울하게 희생된 1100여 민간인 희생자의 넋을 위로했다.이날 합동추모제는 태안유족회 강희권 상임이사의 진행으로 합동위령제와 합동추모식으로 나누어 진행됐다. 위령제에서는 박민교 부회장의 개제선언에 이어 정석희 유족회장이 초헌으로 나섰으며, 함정만 유족회 이사의 축문 봉독으로 이어졌다.합동추모식에서는 문선영 가수의 <산동애가>가 추모식장에 구슬프게 울려퍼졌다. <산동애가>는 여순사건 부역혐의로 가족을 잃은 안타까운 사연이 숨어 있다. <산동애가>의 탄생 배경은 이렇다.<산동애가>의 구슬픈 사연을 안고 유족회장 인사말에 나선 정석희 회장의 강렬한 메시지는 이재명 정부를 향했다. 국가보안법 폐지에 국민주권정부의 결단을 촉구한 것.정 회장은 독일의 히틀러, 소련의 스탈린, 캄보디아의 폴포트, 스페인의 파랑코 등 '학살자'이자 '독재자'들을 일일이 거론한 뒤 "학살의 주체가 국가였다면 국가 범죄이고 그 국가 권력의 최고 책임자는 학살 범죄자인 것"이라면서 "이 땅에서도 이승만의 통치 기간인 1950년 한국전쟁을 전후해서 전국적으로 자행한 세계적인 민간인 학살이 있었다. 옹기종기 평화롭게 모여 살던 내 고향 태안도 그 살육의 광풍을 피해 갈 수가 없었다. 8개면 65개 마을에서 나라 사랑한 죄 밖에 없는 태안 사람 1100여 명이 영문도 모른 채 끌려가 총살당했다. 당시 태안 인구의 5%가 넘는 숫자"라고 했다.그러면서 진실화해위원회의 상설기구화도 촉구했다. 정 회장은 "다행스러운 것은 국가 폭력에 의한 국가 범죄의 시효를 영구히 배제하여 해방 후 국가가 저지른 학살 피해자는 물론 독재정권 시절의 인권 피해자들에게도 법적인 구제의 길을 열었고, 진실화해위원회가 그 역할의 중심에 있다"면서 "진실화해위원회를 한시적 기구가 아닌 항구적이고 불가역적인 국가조직으로 발전시켜 잘못된 과거사를 지속적으로 정리해 나가야 한다"는 입장을 밝혔다.정 회장은 덧붙여 인권탄압의 수단이 "국가보안법"이라고 지적하면서 "어렵사리 이뤄낸 형소법 개정에도 불구하고 악법 중의 악법인 국가보안법이 아직도 폐지되지 않고 있다"며 "국민주권 정부가 결단하지 않으면 안 된다. 좌고우면하지 않기를 바란다"고 촉구했다.이어서는 여순항쟁유족회장과 태안합동추모제에서 처음으로 추모사에 나선 이인화 태안교육장의 남다른 추모사가 이목을 끌었다.이자훈 여순항쟁서울유족회장은 "극악무도한 이승만 정권에 의해서 무참히 학살되신 영령들의 영전에 머리 숙여 명복을 빈다"는 말로 추모사의 말문을 열었다.이 회장은 이어 "국민의 생명과 재산을 보호해야 된다는 헌법 당위 규정을 무시하고 법치국가에서는 용서할 수 없는 죄형법정주의 원칙을 파괴하면서 불법, 무법, 위법에 의한 무차별 집단학살을 자행한 야만국가의 원형을 제시한 이승만 정권을 역사적으로 청산하지도 못했다"며 이어 "반인륜적이고 반인도적인 죄악을 완전히 청산하지 못하고 있다"고 지적했다.그는 "지금도 억울하게 돌아가신 영령들이 '우리는 아무 죄도 없다'고 외치는 그 목소리에 우리는 겸허하게 귀를 기울여야 한다. 이러한 추악한 역사를 되풀이하지 않겠다는 다짐을 영전 앞에 맹세해야 한다"고 당부했다.'여순항쟁'은 1948년 10월 19일 전남 여수에 주둔하던 국방경비대 제14연대 소속 일부 군인들이 제주 4.3사건 진압을 위한 출동 명령을 거부하고 봉기하면서 시작됐다. 단순한 군사 반란을 넘어 단독정부 수립 반대와 친일파 청산 등을 외치며 봉기한 군인 및 이에 동조한 일부 좌익세력, 이를 진압하는 토벌군 사이에서 수많은 여수, 순천, 광양, 구례, 보성, 고흥 등의 민간인과 군경이 최소 1만 명에서 최대 2만 여 명이 희생된 사건이다.민주화 이후 여순반란사건이 여순항쟁으로 재조명됐다. <여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법>에 따라 희생자와 유족에 대한 명예회복 절차가 진행되고 있다.태안교육장으로서는 처음으로 합동추모제에서 추모사에 나선 이인화 태안교육장은 "진실의 이름으로 역사를 바로 세우고, 평화의 미래를 아이들에게 물려주겠다"는 말로 추모사를 시작했다.이 교육장은 "오늘 우리는 한국전쟁이라는 민족의 참혹한 비극 속에서 국가 공권력에 의해 억울하게 목숨을 빼앗기신 1071여 명의 희생자분들 영전에 숙연한 마음으로 고개 숙여 묵념을 올린다"면서 "지역의 교육과 미래를 책임지는 교육장으로서, 이 땅의 아픈 역사 앞에 무거운 책임을 느끼며 희생자분들의 영전에 깊은 추모의 마음을 바친다"고 숙연하게 고개를 숙였다.이 교육장은 이어 "억울한 영령들의 명예를 되찾는 발걸음이야말로 우리 사회가 비로소 바로 서는 정의의 이정표"라면서 "역사의 어두운 상처를 올바르게 규명하고 반성하여 다시는 이 땅에서 국가폭력으로 인한 비극이 반복되지 않도록 다짐하는 역사적 교육의 장"이라고 추모제의 의미를 부여했다.더해 이 교육장은 태안교육의 수장으로서 "교육은 과거의 사실을 정확히 기억하고, 그 속에서 인권과 평화의 소중한 가치를 깨닫는 것에서 시작한다"면서 "태안교육지원청은 우리 자라나는 아이들이 이 땅의 아픈 역사를 바르게 알고, 다시는 무고한 희생이 없는 정의롭고 평화로운 세상을 만들어 갈 민주시민으로 자랄 수 있도록 올바른 역사 교육과 인권교육에 최선을 다하겠다"고 다짐했다.한편, 이번 추모제에서는 태안에 사는 당숙(배광모 유족회 고문)이 통한의 세월을 살아온 조카에게 보내는 편지도 유족들의 마음을 달했다. 사연을 소개하면 이렇다.