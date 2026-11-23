큰사진보기 ▲최고위 참석한 김민석-최민희김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'친정청래계' 겨냥한 박선원 최고위원박선원 더불어민주당 최고위원(오른쪽 두 번째)이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 '신천지 교인 당원 집단 가입 의혹' 조사를 두고 자신과 김민석 대표 등을 비판하고 있는 '친정청래계'를 겨냥 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 박선원 이성윤 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한민수 발언 듣는 김민석김민석 더불어민주당 대표(맨 오른쪽)가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한민수 최고위원(왼쪽 두 번째)의 발언을 듣고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲최고위 참석한 김민석김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표 취임 100일을 하루 앞두고 최고위원회의에서 또다시 신천지 전당대회 개입 의혹을 둘러싼 설전이 벌어졌다. 이 과정에서 박선원 최고위원이 친정청래(친청)계 최고위원들의 주장에 반박하면서 '일제부역자' '반민특위'를 언급하자, 김 대표가 곧바로 구두 경고하며 수습에 나섰다. 조희대 대법원장 탄핵 추진 과정에서 단일대오를 유지하기 위해 내부 단속에 공을 들이는 모습이다.설전의 시작은 당원정비TF 단장을 맡았던 박 최고위원의 발언이었다. 김 대표의 지시로 신천지 당원가입 관련 자체 조사를 진행한 그는 "죄송하지만 당내 이야기 한 가지만 해야 되겠다"며 "(신천지 의혹 관련) 왜곡된 사실에 대해 분명히 이야기하겠다"고 운을 뗐다.박 최고위원은 최근 당에서 내부 열람을 진행한 조사 결과 보고서에 6가지 내용이 담겼다고 설명했다. "가장 먼저 신천지의 조직적 입당의 성격과 행태에 관한 보고였다"라며 "(신천지 총회장인) 이만희의 증언, 녹음을 포함했다"라고 했다. 이어 "이만희 총회장 등 최고위층의 지시 없이는 국민의힘이나 민주당에 입당하지 않는다는 점, 입당 규모가 커서 공직 후보자 경선과 당직 선거에 조직적으로 영향을 미칠 수 있다는 점도 보고했다"라고 덧붙였다.이어 지난 10월 15일 최고위원회에서 자신이 언급한 세부 조사 내용을 다시 꺼내들었다. 박 최고위원은 TF가 확보한 과거 신천지 교인 명부에 있는 10만 5440명에서 민주당 당원 1만 4388명이 일치했는데, 신천지 교인이 30만 명으로 추산되니 민주당 당원 중 신천지 신도가 4만 3000명에 이를 수 있다고 한 자신의 말을 스스로 인용했다.그는 이어 "제가 5만 명이다, 4만 명이다 이렇게 언론에 말한 적이 없다"라며 "제가 잘못된 정보를 가지고 당을 흔드는 것처럼 말하는 행위야말로 일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같은 것"이라고 날을 세웠다.그러면서 "최고위 때마다 이 문제를 거론하는데 당원정비TF 단장이 단 한 마디도 하지 않고 있으면 다 사실이라고 인정해 주는 거 아닌가"라며 "등에 박힌 화살 한두 개는 빼내야 되겠다. 제게도 명예가 있다"고 덧붙였다.박 최고위원의 발언은 사실상 친청계를 겨냥한 것이다. 정청래 전 대표와 최민희·한민수·이성윤 최고위원은 그동안 비공개하기로 한 조사 결과가 중간에 유출된 경위를 밝히고, 조사 결과 전체를 공개하라고 요구해 왔다. 또한 김 대표가 전당대회 때 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합'은 실체가 없다며 김 대표에게 사과와 책임도 요구해 왔다.친청계 최고위원들은 발끈했다. 최민희 최고위원은 박 최고위원 발언 이후 회의장을 박차고 나갔다. 한민수 최고위원은 "조 대법원장 탄핵 추진이 당론으로 결정된 이후로 가까운 의원 몇 분이 제게 와서 단일대오를 형성하자고 얘기하지 않았나. 제가 흔쾌히 동의했다"라며 "반민특위 일제 부역자가 말이 되나? 실컷 가해해 놓고 다시 한번 2차 가해하는 건가"라고 목소리를 높였다.또한 "당대표도 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합에 근거가 없다'며 사과한 거 아닌가"라며 "그런데 단장을 맡았던 사람이 이런 엄중한 시기에 또 공격을 해야 되나"라고 따져 물었다.이성윤 최고위원은 "(박 최고위원이) 신천지 당원 명부 입수 경위는 합법적이고 개인정보 유출이나 법 위반은 전혀 없다고 한 만큼 그대로 공개해도 된다"며 "결론은 매우 간단하다. TF 조사 결과를 있는 그대로 당원과 국민에게 공개하면 된다"고 말했다.싸움이 반복되자 이를 안타까워하는 목소리도 나왔다. 지난 주말 부산시당 청년위원회 출범식에 다녀왔다는 권미경 최고위원은 "부산이 어려운 지역인데 (당원들은) 지금 당내 분위기를 더 걱정했다. 최고위에서 제발 단결의 목소리가 나왔으면 좋겠다는 바람을 말씀하셨다"며 "저 또한 지금 상황이 굉장히 힘들다"고 했다. 이어서 한화오션 하청 노동자들의 단식과 고공농성을 언급하던 그는 눈물을 보이기도 했다.마지막으로 모두 발언에 나선 김 대표는 "당내에 이러저러한 현안들이 있다. 그러나 사무총장과 (당내) 해당 기관을 중심으로 책임 있게 정리해 가면서 당면 현안을 풀어가도록 하겠다"며 "힘을 모아 주시고 지켜봐 주시기 바란다"라고 말했다. 이어 "조 대법원장 탄핵 문제에 대응하고 또 이재명 정부의 성공을 위해서 민생의 모든 역량을 집중해야 할 때"라고 당부했다.회의 직후 민주당은 공보국 공지를 통해 "김민석 당대표는 금일 공개 최고위원회 중 박선원 최고위원 발언의 과도한 표현에 대해 엄중히 구두경고 했다"라며 "당은 앞으로도 당의 단합을 해치는 언행에 대해서 엄정히 대응해 나가겠다"고 덧붙였다. 조 대법원장 탄핵을 앞두고 내부 충돌이 더 커지는 것을 막으려는 조치로 풀이된다.한편, 김 대표는 취임 100일을 계기로 한 기자회견이나 간담회는 열지 않기로 했다. 박성준 수석대변인은 이날 최고위 후 기자들과 만나 "내·외부적으로 산적한 현안이 많다. 조 대법원장 탄핵 추진이 큰 산맥이고, 예산안 처리와 조작기소특검법에 따른 특검 추천이 있다"라고 말했다. 그러면서 "이번 주는 이런 것에 대한 정비기간이라고 보면 되겠다"라고 덧붙였다.대신 김 대표는 오는 24일 오전 민주당 유튜브 방송인 '민티07'에 출연해 취임 100일 소회와 앞으로의 계획 등을 밝힐 예정이다.