큰사진보기 ▲'민주당 대법원장 탄핵 추진' 관련 입장 밝히는 한동훈 의원무소속 한동훈 의원이 20일 국회 로텐더홀에서 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진과 관련한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"계엄 직후 서부지법 폭력행위보다 민주당의 대법원장 탄핵이 훨씬 더 나쁘다."

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

한동훈 무소속 의원이 11월 22일 페이스북에 올린 글이다. 서부지법 사태는 법원 건물과 집기를 부쉈지만, 탄핵은 공정 시스템과 삼권분립 자체를 부순다고 주장했다. 이 문장은 그냥 넘길 수 없다. 법을 아는 사람이 쓴 문장이라고 하기엔 기가 찰 지경이다. 그는 검사였고 법무부 장관이었다. 폭력과 헌법 절차가 어떻게 다른지 누구보다 잘 아는 사람이다.먼저 그날 서부지법에서 무슨 일이 있었는지 다시 보자.2025년 1월 19일 새벽 3시 무렵, 서울서부지법이 윤석열 전 대통령의 구속영장을 발부했다. 몇 분 뒤 시위대가 경찰 저지선을 뚫고 담을 넘었다. 경찰 방패를 빼앗아 유리창을 부쉈다. 소화기를 던지기도 했다. 7층 판사실까지 올라가 영장을 발부한 판사를 찾았다. 판사실 문을 발로 차 도어락을 부쉈다. "여기 숨어 있을 거 같은데"라며 판사를 붙잡아 포박할 작정이었다. 건물 밖에서는 방화 시도도 있었다. 법원 당직 직원들은 옥상과 지하로 피했다.서부지법 폭동사태로 경찰관 56명이 다쳤다. 유리병에 머리를 맞거나 뇌진탕, 인대파열을 입은 경찰관도 있었다. 경찰 장비 532점이 부서졌다. 법원 재산 피해는 약 6억2천만 원으로 집계됐다. 직원 51명이 심리 상담을 받았다. 기소된 사람은 2025년 12월 1일 기준 141명이다.법원의 판단도 나왔다. 2025년 8월 1심 재판부는 한 사건으로 묶인 피고인 49명 전원에게 유죄를, 그중 40명에게 실형을 선고했다. 재판부는 재판 결과가 개인의 신념과 다르다는 이유로 법원을 공격하는 행위는 표현의 자유로 포장될 수 없다고 밝혔다. 2026년 4월 대법원은 주요 가담자 18명의 형을 확정했다. 사건 다음 날 국회에 나온 천대엽 법원행정처장은 이 사태를 "법치주의에 대한 전면부정"이라고 불렀다.한동훈 의원은 '법치주의에 대한 전면부정'을 저지른 서부지법 폭동사태를 "법원 건물과 집기 파손"의 문제로 치부했다. 서부지법 사태는 판결에 불복해 판사를 찾아 나선 사건이다. 유리창과 집기는 그 과정에서 부서졌을 뿐 목표는 판사였다. 한 의원이 삼권분립 파괴를 걱정한다면, 서부지법 사태가 바로 그 정의에 들어맞는 사건이다.탄핵소추는 헌법 제65조가 국회에 준 권한이다. 대법원장 탄핵소추는 재적의원 3분의 1 이상이 발의하고 과반이 찬성해야 의결된다. 의결돼도 끝이 아니다. 헌법재판소가 심판한다. 재판관 6명 이상이 찬성해야 파면된다. 대법원장은 헌재에서 자신을 변호할 수 있다.지금까지 국회 본회의를 통과한 탄핵소추 16건 가운데 헌재가 인용한 것은 3건이다. 2017년 3월 10일, 박근혜 대통령 파면, 2025년 4월 4일 윤석열 대통령 파면, 2025년 12월 18일 조지호 경찰청장 파면이었다. 무리한 탄핵은 헌재가 인용하지 않는다. 서부지법에 난입한 사람들이 현장에서 판사를 찾았다면 어떤 폭력을 가했을지 상상조차 어렵다.민주당의 탄핵 추진은 비판받을 수 있다. 민주당 안에서도 신중론이 나온다. 대법원장 탄핵은 사법부 압박으로 보일 수 있다는 지적, 헌재에서 기각되면 역풍이 분다는 우려도 있다. 탄핵 사유가 약하다고 충분히 따질 수 있다.한동훈 의원은 탄핵이 폭동보다 "훨씬 더 나쁘다"고 했다. 폭동의 무게를 그저 '건물과 집기 파손'으로 축소하는 것은 사법부를 침탈한 폭동을 옹호하는 말과 다름없다. 한동훈의 민주당 탄핵 비판 의도가 무엇이었든 그의 비교형 문장은 매우 질이 나쁘다.서부지법 피고인 측 변호인은 1심 최후변론에서 사태의 원인이 법원에 있다고 주장했다. 법원이 대통령에게 내란 혐의를 씌웠기 때문이라는 논리였다. 폭력보다 더 나쁜 것이 따로 있다고 말한다는 점에서, 한동훈 의원의 주장은 서부지법 피고인 측 변호인의 논리와 구조가 같다. 결국 폭동을 옹호하는 자들이다.