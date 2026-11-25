큰사진보기 ▲서울 서대문구 경찰청의 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"경찰개혁은 제복 경찰관 중심의 폐쇄적 계급문화를 과감히 탈피하고, 일반직 공무원과 민간 전문가 채용을 대폭 확대하여 조직의 유연성과 사회적 수용성을 극대화할 때 이루어질 수 있다. '여청수사지휘'라는 명목으로 내부 치안감 계급으로 한정하는 것은 제복입은 남성 공무원들이 중심이 된 경찰조직의 폐쇄성에 기반한 조직 이기주의라는 외부 비판에서 자유로울 수 없을 것이다." (조 대책관이 제출했다는 입장문 일부)

경찰청 고위 간부가 신설 예정인 여성청소년안전국(이하 여청국) 국장 임용 대상에서 '일반직 고위 공무원'을 제외하는 방안을 공개 비판했다. 경찰공무원 뿐 아니라 일반직 전문가도 맡을 수 있도록 추진되던 자리를 치안감 계급의 경찰공무원으로만 한정했다는 주장이다.글을 올린 이는, 조주은 경찰청 여성안전학교폭력대책관이다. 조 대책관은 지난 19일 경찰 내부망 현장활력소에 장문의 글을 올렸다. 그는 "기획조정관실은 생활안전교통국에서 분리돼 여성청소년안전국을 신설하고 국장으로는 '고위공직자 나급' 또는 '치안감'으로 하는 안을 행정안전부에 제출하였다"라며 "(그러나) 최근 여성청소년국 직제신설 및 운영 방안을 논의하는 과정에서, 초기 안에 포함되었던 '고위공직자 나급' 직위가 삭제되고 '치안감' 단일직으로 한정되는 회의안건지가 2주 전에 일방적으로 배포되었다"고 주장했다.'치안감' 단일직으로 한정되면, 고위공무원 나급 일반직인 조 대책관은 국장직에 임용될 길이 막히게 된다. 조 대책관은 "'경찰청에 여성청소년안전국이 신설되어야 한다'는 목소리를 내기 시작한 사람은 저밖에 없었다"라며 "여청국 신설을 에둘러서 반대하시는 국장님도 계신 어려운 상황에서도, 저는 경찰청 내외의 수많은 이견을 조정하고 사실상 여청국의 뼈대와 영혼을 직접 만들어 왔다"고 설명했다.조 대책관은 여청국 신설을 위해 경찰청 내외의 이견을 조정하고 국회와 행정안전부 등에 신설 필요성을 설명해왔다고 밝혔다.조 대책관은 성평등 전문가로, 2019년 경찰청 여성안전기획관 1호로 임용됐다. 이후 조직 개편으로 여성안전기획관에서 여성안전학교폭력대책관으로 직책이 바뀌었고 여성 분야에서 청소년과 피해자 보호까지 업무가 확장됐다.여청국장이 '치안감' 단일직으로 한정되자, 조 대책관은 기획조정관실에 입장문을 제출했다고 한다.조 대책관은 경찰대 폐지에 반대한다면서도, 경찰대 출신의 고위직 독점 문제가 해소돼야 한다고 비판했다.조 대책관은 "최근 형사사법체계의 대전환으로 인해 경찰의 권한이 커진만큼 견제와 통제의 필요성이 수사권을 중심으로 제기되고 있다, 관련하여 경찰대 폐지도 함께 이야기되고 있다"라며 "그 배경에는 고위직 독점, 경찰대 출신의 끼리끼리 문화가 조직에 가져오는 위화감과 폐쇄적 엘리트주의가 자리잡고 있을 것"이라고 진단했다. 이어 "국수본부장마저 외부임명을 활성화하라는 경찰수사개혁위원회의 권고가 나오고 있다"라며 "경찰대 카르텔의 상징처럼 여겨지는 기획조정관실을 비롯해 경찰청의 핵심 지휘관 자리는 상응하는 근무경력 또는 연구경력이 있거나 전문지식을 가진 사람에게 개방되어야 한다"고 강조했다.그는 "비록 외부에서 온 일반직 공무원이지만 제복입은 경찰공무원 못지않게 경찰조직을 매우 아끼고 사랑했던 사람이었다"라며 "이 조직에서 부당한 대우를 받으며 소외받는 직원들이 절대로 있어서는 안된다는 마음으로 용기를 내 이 글을 쓰게 되었다"고 밝혔다. 조 대책관은 "경찰조직이 진정으로 국민을 위한 인권을 수호하고 전문성을 존중하는 조직으로 거듭나기 위해서는, 폐쇄적인 인사관행에서 벗어나 사람 중심의 유연한 조직문화를 구축해야 한다"라며 "조직이 바뀌려면 사람이 바뀌어야 한다"고 덧붙였다.마지막으로 조 대책관은 김종철 경찰청장에게 "경찰조직이 민주경찰, 인권경찰로 거듭나기 위해서는 무엇보다 사람중심의 철학과 유연한 조직문화를 세우는 것이 선행되어야 한다"라며 "특히 갓 출범을 앞둔 '여성청소년국'이 사회적 약자를 두텁게 보호하는 든든한 울타리로 안착할 수 있도록 각별한 관심과 리더십을 기울여 달라"고 당부했다.한편, 경찰청 관계자는 "올해 상반기 정기직제(매년 각 부처가 다음 연도의 기구 및 인력 소요정원을 심사하여 증감 규모를 결정하는 제도)에서 여청국 국장을 '고위공직자 나급' 또는 '치안감'으로 하는 안으로 행정안전부와 협의를 진행했다"라며 "그런데 최근 여성청소년 정책 기능과 수사 기능을 통합하는 논의가 본격화 돼 관계부처와 협의 중"이라고 말했다.