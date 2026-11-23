큰사진보기 ▲노트북 화면에 표시된 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude) 로고와 함께, 인공지능 애플리케이션이 들어 있는 ‘생산성(Productivity)’ 폴더가 휴대폰 화면에 표시되어 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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'클로드(Claude)'가 수학계 최대 난제인 리만 가설을 증명했다는 소식이 전해지자 전 세계가 들썩였습니다. 리만 가설은 1859년 독일 수학자 베른하르트 리만이 제시한 것으로 소수 분포의 규칙을 설명하는 명제입니다. 그동안 수많은 수학자들이 매달려온 최고 난이도의 수학 문제이기도 합니다. 그래서 클로드의 리만 가설 증명은 'AI 지능이 이제 인류를 완전히 넘어섰다'는 선언처럼 받아들여집니다. 국내 언론들도 이런 내용을 중심으로 앞다퉈 보도하고 있습니다.그런데 리만 가설의 구체적인 풀이법이 공개된 게 아닙니다. 앤트로픽(클로드 개발사) 소속 수학자 레벤트 알푀게(Levent Alpöge)에 의해 공개된 정보는 수학 공식을 푸는 린(Lean)으로 작성된 방대한 코드 파일입니다. 린은 수학적 공리와 논리 규칙이 어긋나지 않는지를 컴퓨터가 기계적으로 점검하는 도구입니다. 기계가 기호 체계의 정합성을 검증했다는 것만 증명했을 뿐, 인간 수학자들이 풀이 핵심 원리를 이해하고 합의하는 전통적인 '증명 완료'와는 거리가 멉니다.더 큰 문제는 발표 당사자인 알푀게 본인조차 풀이 전체를 온전히 이해하지 못했다는 점입니다. 알푀게는 발표문에서 "이 논증의 수학을 둘러싼 방대한 주변 영역을 완전히 숙지하기도 전에(before having mastered a massive neighbourhood around its mathematics) 완성된 논증을 세상에 내놓게 됐다"고 털어놨습니다. 증명을 주도한 당사자가 완전히 이해하거나 설명할 수 없는 부분이 있다는 겁니다.수학 공식을 푸는 것은 단순히 문제 풀이 그 자체에 의미가 있는 것만은 아닙니다. 그 공식의 풀이 과정들이 여러 응용 과학이나 연구에 활용되면서 실질적인 과학 발전의 기여로 나타나기 때문에 의미가 있습니다. 그런데 문제를 풀었다고만 하면서 풀이법은 명확히 설명하지 못한다면, 이런 기여의 흐름으로 이어지기도 어렵습니다.3대 과학 학술지인 <사이언스>(Science)의 20일 기사를 보면, 수학자인 라지윌 뉴욕대 교수는 "다른 과학과 마찬가지로 수학의 목적은 결국 '왜(why)?'라는 질문인데, 이 증명은 거기에 전혀 답하지 못한다"라면서 "이해는 불필요하다(understanding is unnecessary)는 이들 기업이 밀어붙이는 특정 서사에 들어맞는다"라고 비판했습니다. 메이너드 옥스퍼드대 교수는 "(증명에 사용된 코드가 너무 방대해서) 일반적인 AI 모델에 넣고 바로 분석할 수 있는 수준이 아니다"라고 했습니다.클로드의 리만 가설 증명 발표는 지난 20일로, 앤트로픽이 나스닥에 상장해 주식 거래를 시작한 다음날이었습니다. 따라서 시장에서는 앤트로픽 주가를 띄우기 위한 발표 아니었느냐는 시각도 있습니다. 증명을 발표한 알푀게 본인도 "타이밍이 최악(The precise timing is horrible)"이라고 인정하면서도 "냉소적 시각이 있을 수 있지만 사실이 아니다"라고 했습니다.앤트로픽 측의 돌발 발표는 오랜 세월 리만 가설을 연구해 온 학계 연구진의 계획에도 차질을 빚었습니다.스탠퍼드대 박사후연구원 알레산드로 마술로(Alessandro Masullo)는 AI 도움 없이 12년에 걸쳐 리만 가설(GRH)에 관한 940쪽 분량의 논문 초고를 준비해 왔습니다. 지도교수와 수차례 수정을 하면서 초고를 다듬고 있었습니다. 그런데 클로드의 리만 가설 증명 소식이 알려지자, 해당 초고는 제대로 다듬어지지 못한 채 공개돼야 했습니다. 충분한 검토 없이 급하게 공개된 초고는 몇 시간 만에 결함이 지적돼 아쉬움을 남기기도 했습니다.수학자들은 AI기업들이 마구잡이식으로 난제 풀이를 공표하면서 증명에 따른 부담은 학계에 떠넘기고 있다고 비판합니다. 이번 클로드의 리만 가설 증명도 결국 수학자들의 오류 검증이 있어야 완벽한 풀이법으로 인정받을 수 있습니다. 라지윌 교수는 "이는 실제 작업(증명을 분석하는 작업)을 공로를 인정받지 못할 사람들에게 떠넘기는 것"이라면서 "앤트로픽 같은 기업들이 과학을 파괴하는 데 쓰는 돈을 과학에 투자했으면 좋겠다"고 했습니다.