큰사진보기 ▲강신철 국방부 장관이 23일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진성준 위원장이 23일 국회 국방위원회 전체회의 시작에 앞서 전시작전통제권 환수와 관련한 모두발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

청해부대의 작전 구역을 오만 남쪽 해역까지 확대하는 방안을 놓고 23일 열린 국회 국방위원회 회의에서 미국·이란 전쟁에 대한 '우회 파병' 논란이 벌어졌다.국방부는 우리 국민과 선박을 보호하기 위한 조치일 뿐 전쟁에 개입하려는 것이 아니라고 거듭 강조했지만, 여야 의원들은 전쟁 불개입 원칙을 명확히 하고 장병들의 안전을 보장할 대책을 마련해야 한다고 요구했다.특히 더불어민주당 의원들은 청해부대가 호르무즈 해협에 진입하거나 미국의 군사작전을 지원하는 상황이 발생할 경우 별도의 국회 동의를 받도록 하는 등 구체적인 안전장치가 필요하다고 강조했다.정부가 제출한 동의안은 올해 말 종료되는 청해부대의 파견 기간을 2027년 말까지 1년 연장하면서 작전 구역을 기존 소말리아 아덴만 해역에서 오만 남방 외해까지 확대하는 내용이다. 기존 구축함 외에 해상초계기 1대와 폭발물처리반(EOD), 무인 소해장비 등을 추가 투입하고 병력도 320명에서 395명으로 늘리는 방안이 포함됐다.정부는 청해부대의 작전구역에 호르무즈 해협이 포함되지 않으며 미국과 이란의 전쟁에도 개입하지 않는다는 입장이다.김병주 더불어민주당 (경기 남양주시을) 의원은 강신철 국방부 장관에게 이번 동의안이 미국과 이란의 전쟁에 참여하기 위한 것이 아니라는 점을 거듭 확인했다.강 장관은 "그렇다. (참전이) 아니다"라고 답하면서 우리 국민과 선박을 보호하기 위한 조치라는 기존 입장을 재확인했다.그러나 김 의원은 정부의 설명만으로는 '우회 파병' 논란을 해소하기 어렵다며 국회 차원의 안전장치가 필요하다고 강조했다. 김 의원은 청해부대가 호르무즈 해협에 진입하거나 해상초계기를 지원하는 등의 상황이 발생할 경우 별도의 국회 동의를 받도록 하는 내용을 파견 동의안의 '부대의견'으로 명시하는 방안을 제안했다.그는 "국민들이 우려하는 지점은 전부 법안소위와 전체회의에서 취합해서 부대의견을 달려고 한다"며 국방부에도 관련 의견을 준비해 달라고 요구했다. 강 장관은 "그 취지에 잘 공감하고 있다"며 검토하겠다고 답했다.같은 당 민홍철 (경남 김해시갑)의원도 전쟁 불개입 원칙과 호르무즈 해협 진입 시 별도 국회 동의가 필요하다는 정부의 설명이 정작 동의안에는 명시돼 있지 않다고 지적했다.민 의원은 특히 해상초계기가 수집한 정보를 누구와 어느 범위까지 공유할 것인지, 미국 등 교전 당사국에도 제공할 것인지 명확히 해야 한다고 요구했다.강 장관은 "해상초계기의 획득된 정보는 기본적으로 우리에게 필요한 정보를 획득하는 것"이라고 답했지만, 정보 공유의 구체적인 범위까지 설명하지는 않았다.박선원 민주당 (인천 부평구을)의원은 '호르무즈 파병'이라는 표현을 반복적으로 사용하는 것 자체가 불필요한 외교·군사적 오해를 초래할 수 있다고 우려했다. 박 의원은 이란이 한국군의 작전구역 확대를 자국에 대한 군사적 위협으로 받아들일 가능성을 거론하면서, 정부 동의안에 명시된 작전구역은 호르무즈 해협이 아니라 아덴만과 오만 남방 외해라는 점을 강조했다.국민의힘에서도 정부의 설명이 충분하지 않다는 지적이 나왔다. 임종득 (경북 영주시영양군봉화군)의원은 "저는 파병을 찬성한다"면서도 "국방부에서 밝히고 있는 동의안의 내용이나 발표 내용을 보면 정말 이렇게 파병해도 될까 하는 의구심이 있다"고 말했다.임 의원은 국방부가 해적 활동 증가를 작전구역 확대의 근거로 제시한 데 대해 "지금 확대되는 지역에 해적 활동이 있었느냐?"고 물었다.강 장관이 일부 해적 활동이 확인됐다는 취지로 답하자 임 의원은 자신이 파악한 바로는 "없다"고 반박했다. 임 의원은 정부가 작전구역을 확대하려는 이유를 보다 분명하게 설명해야 한다고 지적했다.청해부대에 기뢰 제거 장비를 추가하는 이유도 도마에 올랐다. 임 의원은 현재 확대 예정인 작전구역에서 기뢰 위협이 확인되지 않았다면 소해장비를 보내는 이유가 무엇인지 따져 물었다.강 장관은 기뢰 위협을 완전히 배제할 수 없으며, 실전적 훈련과 연합훈련을 통해 우리 군의 능력을 향상하려는 목적도 있다고 설명했다.임 의원은 이런 설명이 오히려 정부에 대한 불신을 키운다고 지적했다. 그는 미국 트럼프 행정부의 요구를 거부하지 못해 사실상 우회 파병을 추진하는 것 아니냐는 의혹을 거론하며, 미국이 한국 정부의 파병 방안에 어떤 반응을 보였는지 물었다.강 장관은 한미 간 협력과 소통이 이뤄지고 있다고 답했지만 미국 측의 구체적인 반응에 대해서는 추가로 파악하겠다고 밝혔다.임 의원은 정부가 호르무즈 해협에서 어떤 상황이 발생하더라도 한국군을 투입하지 않겠다고 미리 못 박는 것 역시 적절하지 않을 수 있다고 주장했다.정부가 청해부대 임무 확대를 추진하는 근거는 중동 지역의 군사적 긴장으로 아덴만 일대의 해적 대응에 공백이 발생하고 있다는 것이다.강 장관은 진성준 국방위원장(서울 강서구을)의 질의에 지난해 11건이었던 해적 활동이 올해 36건으로 늘어 세 배 이상 증가했다고 밝혔다.미국과 이란의 전쟁으로 다국적 해군 전력이 다른 해역에 집중되면서 해적들의 활동이 늘어나고 있다는 설명이다. 다만 아덴만 일대 전체의 해적 활동 증가가 새로 확대되는 오만 남방 외해의 위협 증가까지 뒷받침하는지는 추가 확인이 필요한 대목이다.장병들의 안전 문제도 주요 쟁점으로 떠올랐다.유용원 국민의힘 (비례대표)의원은 이란의 장거리 자폭 드론과 기뢰 등 예상하지 못한 공격에 대비해야 한다고 강조했다. 같은 당 유영하 의원도 초계기와 구축함이 공격받을 가능성에 대비한 방어 대책과 장기 파견에 따른 장병들의 피로 누적 문제를 제기했다.진 위원장은 우발적인 무력 충돌이 발생할 경우에 대비해 교전수칙을 마련하고 국회에도 보고할 것을 요구했다. 강 장관은 합참에서 교전수칙을 준비하고 있으며 국회 보고도 검토하겠다고 밝혔다.국방위는 이날 청해부대 파견연장 수정 동의안을 법률안심사소위원회에 회부했다. 앞으로의 심사과정에서 핵심 쟁점은 청해부대의 작전구역 확대가 필요한지를 넘어, 정부가 약속한 전쟁 불개입 원칙을 실제 작전에서 어떻게 보장할 것인지가 될 전망이다.