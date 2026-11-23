큰사진보기 ▲광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주광역시 광산구청 청사. ⓒ 광주광역시 광산구 관련사진보기

전남광주통합특별시 5개 자치구가 세입 감소와 의무경비 증가라는 이중고로 인해 내년도 예산 편성에 어려움을 겪고 있는 가운데 서구는 160억 원에 달하는 공무원 보수를 편성하지 못한 것으로 확인됐다.기초연금 구비 부담금 28억 원도 반영하지 못해 앞으로 추가 재원 확보가 절실한 상황이다.23일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 지난 20일 전남광주 서구는 내년도 예산안 8320억 원을 서구의회에 제출했다. 올해 본예산 7348억 원보다 972억 원(13.22%)을 늘렸다.특히 일반회계 전체 예산의 약 69.5%를 차지하는 사회복지예산이 5631억 원으로 전년보다 947억 원 증가했다. 이 과정에서 사회복지사업에 대한 구비 부담도 전년보다 약 58억 원 늘었다.이처럼 사회복지사업과 국·시비 보조사업에 대한 구비 부담과 인건비 등 의무지출이 증가하면서 자체 사업을 축소해야 하는 구조적인 재정 압박이 커지고 있다.실제 최근 4년간 서구의 일반재원(세입)은 2022년 2432억 원에서 2025년 2173억 원으로 258억 원(10.63%) 감소했다.반면 같은 기간 인건비, 보조사업 구비 부담금, 시설관리공단 전출금 등 필수·반복 경비(세출)는 2010억 원에서 2229억 원으로 219억 원(10.89%) 증가했다.이에 따라 주요 일반재원에서 필수·반복 경비를 제외한 재정 여력은 2022년 422억에서 2025년 –56억 원으로 적자 전환했다. 자체 재원만으로 주요 필수경비를 충당하기 어려운 구조가 된 것이다.이 때문에 서구는 내년도 본예산 편성 과정에서 부서별 사업의 필요성과 시급성을 원점에서 재검토해 주요 사업 요구액 772억 원 중 174억 원을 감액해 598억 원만 반영했다. 일회성·축제성 행사나 워크숍 성격의 사업 등을 축소했다.기관 운영 업무추진비는 자체 기준액 대비 10%, 시책추진 업무추진비는 20% 삭감했으며, 각종 장비·물품 구매와 시설 유지보수 예산 축소, 기간제근로자 운영 인원과 근무시간 조정 등으로 예산을 절감했다.지역경제 활성화 사업인 서구골목페이백과 지역사랑상품권 발행 예산은 본예산에 반영하지 않고 향후 추경에서 재검토할 방침이다.그런데도 서구는 인건비와 기초연금 등 필수경비 248억 원을 편성하지 못했다. ▲일반직 공무원 보수 156억 원 ▲간부 공무원 1개월분 보수 7억 원 ▲공무원연금 부담금 57억 원 ▲기초연금 구비 부담분 28억 원 등이다.내년 10월 준공, 2028년 1월 개관을 목표로 하는 장애인복지관 건립을 위해서는 전체 사업비 178억 원 중 47억 원은 지방채 발행을 통해 메워야 한다.다른 자치구도 내년도 살림살이에 비상이 걸린 건 마찬가지다.광산구는 130억 원의 공무원 보수를 내년도 예산안에 반영하지 못했으며, 초과근무 등의 경비를 12억 원가량 줄였다. 이와 함께 부서 경비 절감, 행사성 사업 대폭 축소, 민간보조사업 전면 재검토, 시설 운영경비 절감 등 세입에 맞춰 긴축 재정을 추진할 방침이다.북구는 250억 원 안팎의 재원 부족을 예상하고, 인건비는 전체 예상되는 예산 중 85%, 복지 예산은 80% 정도만 우선 반영했다.동구와 남구도 늘어난 인건비 등으로 인해 신규 사업을 제한하거나 지방채 발행을 추진하고 있다.이처럼 재정 압박이 커지자 전남광주구청장협의회는 조정교부금 배분 비율을 현행 23.9%에서 27%로 확대하는 등의 제도적 지원을 요구하고 있다.한 자치구 관계자는 "사회복지사업 이양에 따른 재원 보전율을 단계적으로 95%까지 높일 것을 건의할 방침"이라며 "아울러 사업 추진 상황과 집행 여건을 자세히 점검해 이월예산을 최소화하고, 본예산 편성 이후 일부 사업비 집행을 유보하는 방식으로 추가 재정 여력을 확보할 계획"이라고 말했다.