큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 지난 22일 오전 노동당 중앙위원회 본부청사에서 인도네시아, 스웨덴, 베트남, 러시아, 브라질, 체코, 인도, 필리핀, 태국, 방글라데시 신임 대사들로부터 신임장을 받고 기념사진을 찍은 뒤 연설했다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 최선희 북한 외무상이 신임장 봉정식에 참가했다고 통신은 전했다. 2026.11.23 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 러시아와 베트남 등 10개국 신임 대사들로부터 직접 신임장을 받았다. 지난 3월 북한이 헌법을 개정해 국무위원장에게 외국 대사의 신임장 접수 권한을 부여한 이후 처음이다. 통일부는 김 위원장이 국가수반으로서의 위상을 대내외에 보여주려는 행보로 평가했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 23일 김 위원장이 전날 오전 노동당 중앙위원회 본부청사에서 북한 주재 10개국 신임 대사들의 신임장을 접수했다고 보도했다.신임장을 제출한 국가는 인도네시아, 스웨덴, 베트남, 러시아, 브라질, 체코, 인도, 필리핀, 태국, 방글라데시 등이다. 김 위원장은 각국 대사로부터 신임장을 받은 뒤 일일이 기념사진을 촬영했으며, 행사에는 최선희 외무상이 참석했다.신임장은 외국에 파견되는 대사가 자국 국가원수로부터 부여받은 권한을 상대국 국가원수에게 증명하는 외교문서다. 따라서 신임장을 직접 접수하는 것은 국가수반의 지위를 상징적으로 보여주는 외교 의전이기도 하다.김 위원장은 신임장 접수 후 연설에서 북한의 대내외 정책을 설명했다.그는 지난 3월 최고인민회의 제15기 제1차 회의에서 새로운 정부가 구성되고 정책 방향이 채택됐다면서, 대외적으로는 주권과 안전을 지키는 원칙 아래 자주·평화·친선의 이념에 따라 대외관계를 확대하겠다고 밝혔다.김 위원장은 "조선민주주의인민공화국은 패권도 팽창도 추구하지 않는다"며 "강권과 강압은 조선민주주의인민공화국의 대외정책과 인연이 없다"고 주장했다.그러면서도 "우리의 권익을 충분하고 완벽히 보장하기 위하여 모든것을 다할것"이라며 국가주권과 안전을 지키기 위한 강경한 입장을 재확인했다.특히 북한이 처한 안보 환경을 언급하면서 "동아시아지역의 정치군사적환경은 우리로 하여금 충분한 안전감과 평화에 대한 확신성을 보장할수 있는 힘과 능력을 절실히 요구하고있다"고 강조했다.또 북한의 자주권을 존중하고 우호적으로 대하는 모든 나라와 친선·협력 관계를 강화할 용의가 있다고 밝혔다.최고인민회의 상임위원장이 담당해온 신임장 접수를 국무위원장이 수행한 데 대해 통일부는 지난 3월 헌법 개정에 따른 김 위원장의 권한 강화를 보여주는 사례라고 평가했다.윤민호 통일부 대변인은 23일 오전 정례브리핑에서 "지난 3월 최고인민회의에서 헌법 개정을 통해서 국무위원장에게 외국대사 신임장 접수 권한을 부여한 이후 처음"이라며 "이를 통해서 국가수반으로서의 위상을 대내외에 보여준 측면이 있는 것으로 판단하고 있다"고 밝혔다.김 위원장이 이번에 직접 신임장을 받은 배경에 대해서도 "3월 개정 헌법에서 국가수반의 권한을 강화하는 측면이 있기 때문에 반영된 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 왜 지금 신임장 접수 행사를 진행했는지에 대해서는 특별히 언급할 내용이 없다고 덧붙였다.통일부는 김 위원장의 연설에 대해서는 새로운 대외정책을 제시했다기보다 기존 입장을 반복한 것으로 평가했다.윤 대변인은 "평화·안정을 보장하기 위한 국방력 강화라든지 주권수호 강조라든지 이런 부분들은 북한의 기존 입장을 재확인한 것으로 평가하고 있다"고 말했다.이어 김 위원장의 발언에 특별한 의미를 부여할 수 있느냐는 질문에도 "특별한 내용보다는 기존의 북한의 입장을 재강조한 것으로 보고 있다"고 답했다.