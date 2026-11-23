큰사진보기 ▲권오을 국가보훈부장관이 23일 오전 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 발언하고 있다. ⓒ 아시아포럼21 관련사진보기

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권오을 국가보훈부 장관이 대구·경북(TK) 패싱 논란과 관련해 지역 정치권이 특정 정당에 압도적인 지지를 보내면서도 그에 상응하는 대가를 제대로 받지 못했다고 지적했다. 26년 만에 국회를 통과한 민주유공자법에 대해서는 민주화운동 희생자에 대한 국가적 예우의 출발점이라고 평가하면서, 장기적으로 예우 대상을 확대하겠다는 구상도 밝혔다.권 장관은 23일 오전 대구아트파크에서 열린 대구경북 중견 언론인 모임인 아시아포럼21 초청 정책토론회에서 "민주 정치는 푯값으로 정책이 가고 돈이 간다. 선거 때 표를 찍으면 표만큼 주장을 해야 한다"고 말했다.경북 안동 출신으로 3선 국회의원을 지낸 권 장관은 호남 유권자들이 정치적 지지에 상응하는 성과를 요구하고 기대에 미치지 못하면 다른 정당을 선택한 사례를 언급하면서 "TK는 이명박도 찍었고 박근혜도 찍었고 윤석열도 찍었지만 푯값을 제대로 받지 못했다"고 지적했다.이어 "TK 패싱은 어찌 보면 우리 지역 정치권이 자초한 게 아닌가"라며 "가장 푯값을 많이 받는 데가 충청도"라고 강조했다. 특정 정당에 대한 일방적인 지지보다 정치적 경쟁을 통해 지역에 필요한 정책을 확보해야 한다는 점을 강조한 것이다.권 장관은 자신이 담당하는 보훈 정책을 사례로 들며 지방정부의 예산 배분에도 선거 경쟁이 영향을 미친다고 설명했다. 지방자치단체마다 참전명예수당에 차이가 있다는 푯값을 받아야 한다"고 거듭 강조했다.경북 국립의대 신설 추진 과정도 지역의 정책 대응이 중요하다는 사례로 들었다. 이재명 정부 출범 당시 전남은 국립의대 신설을 지역 최우선 국정과제로 요구했지만 경북은 6순위 과제로 올렸고 그마저도 '신설 검토' 수준이었다는 것이다.그는 "경북의 인구 1000명당 의사 수가 1.39명으로 전국 최저 수준"이라며 "이철우 경북도지사가 대학 부지를 미리 확보해 둔 것이 사업 추진에 도움이 됐다"고 말했다. 그러면서 "대통령의 고향이지만 1순위도 아니고 아예 검토 대상도 아니었다"며 "마지막은 대통령의 결단이었다. 대통령이 설득하다 안 되니 지시한 것"이라고 말했다.권 장관은 지난 20일 국회 본회의를 통과한 민주유공자법에 대해 "26년 만이고 11번째"라며 "전태일·박종철·이한열 이분들은 열사이지 유공자가 아니었다. 보상은 했지만 예우가 없었다는 점에서 법이 통과된 것에 대해 장관으로서 마음이 뿌듯했다"고 했다.민주유공자법은 민주화운동 과정에서 사망하거나 행방불명된 사람, 장해등급을 판정받은 부상자 등을 국가가 민주유공자로 등록해 예우할 수 있도록 하는 법률이다. 지난 2000년 최초 발의 이후 26년 만에 국회를 통과했다.국가보훈부가 추산한 예상 등록 대상자는 635명이며 대학입학 특별전형이나 취업 가점 등 논란이 됐던 지원은 제외하고 의료·양로·요양 지원과 재가복지서비스 등을 제공하는 내용이 포함됐다. 내년 6월께 시행될 예정이다.권 장관은 법 적용 대상이 제한된 이유에 대해 "민주화운동 과정에서 피해를 가장 많이 본 분들은 감옥에 갔다 오신 분들"이라며 "수형자와 해직자, 퇴학·제적자 등을 포함하면 피해자가 1만여 명에 이른다"고 설명했다. 다만 대학 진학과 취업 과정에서 가점을 부여하는 조항이 평등권 침해 논란을 불러왔기 때문에 이번 법률에서는 제외했다고 밝혔다.권 장관은 법률의 미비점과 정치적 논란에 대해 "법의 완성도는 좀 떨어진다"면서 '뉘우침'과 '사회적 공감대' 등의 표현은 주관적인 판단이 개입될 여지가 있다고 인정했다. 그러면서도 국민의힘이 법안 논의 과정에 충분히 참여하지 않은 점에 유감을 나타냈다.그는 "1년 동안 같이 논의하자고 했어도 처음부터 나오지 않았다"며 "논의에 응하지 않았다가 다 지나가고 난 다음에 문제를 제기하는 것은 보훈부 장관으로서 유감스럽다"고 말했다. 이어 국민의힘이 필리버스터 과정에서 지적한 내용은 시행령과 시행규칙을 마련하면서 보완하겠다고 밝혔다TK지역에서 민주유공자법에 대해 비판의 목소리가 높은 것에 대해서도 권 장관은 "보수는 품위가 있어야 하고 진보는 향기가 있어야 한다"며 "TK가 시대적 과제를 제시하고 책임을 지는 모습을 보여왔던가에 대해서는 생각해봐야 한다"고 지적했다.그는 "우리나라 민주화운동의 효시는 2.28민주운동이고 해방정국 노동운동의 효시도 대구에서였다"며 "박정희 재건위 공약도 굉장히 혁신적이었다. 대구의 역사 100년은 진보적이고 개혁적이고 혁신적이었는데 언제부턴가 보수의 심장이라고 이야기한다"고 말했다.대구 독립운동기념관 건립 문제에 대해서는 지역의 역사적 자산에 비해 이를 기념하고 계승하려는 노력이 부족하다고 평가했다.권 장관은 대구가 제시한 계성학교 부지를 거론하며 "현장에 직접 가봤다. 부지는 대구시에서 해결하면 건축비는 우리(보훈부)가 어떻게 한번 준비해 보겠다고 했는데 일이 중단돼 있다"고 설명했다. 그러면서 "독립운동 기념사업도 되고 서문시장에도 도움이 되는 좋은 사업인데 지금 추진이 안 되고 있다"며 "대구 정치권이나 지방정부에서도 우선순위가 뒤로 밀린다"고 지적했다.독립기념관 대구 분원 설치 방안에 대해 권 장관은 "현재 독립기념관법에 분원 설치에 관한 것은 없다"며 "분원을 설치할 수 있도록 근거를 만들기 위해 법안이 발의돼 있다"고 했다. 그는 분원 설치를 위한 법률 개정 문제를 구체적으로 살펴보겠다고 약속했다.다만 지역에서 독립운동과 민주화운동의 역사를 알리는 데 소극적이라는 점을 지적했다. 그는 동학농민운동의 역사적 의미를 알리기 위해 지역 정치권과 시민단체가 끊임없이 정부에 요구하고 있는 사례와 광주학생독립운동 참여자들이 독립유공자로 인정받은 사례를 거론하며 "대구는 왜 이런 움직임이 없을까 생각했다"고 말했다.권 장관은 "2.28민주운동은 대구에서 시작했지만 민주화운동의 역사적 주도권은 광주 5.18로 넘어갔다"며 "대구경북이 가진 독립운동과 민주화운동의 역사를 적극적으로 발굴하고 국가적 평가를 요구해야 한다"고 강조했다.특히 1915년 대구에서 결성된 대한광복회를 거론하며 "가장 먼저 구체적인 독립운동 단체로 결성됐고 독립운동사에서 대한광복회가 자리매김할 수 있었다"며 "우리 역사책에는 한 줄도 없다"고 말했다.이어 "지역에서부터 관련 기록을 발굴하고 역사교육에 반영하도록 요구해야 한다"며 기념사업 예산 지원 요청에 대해서도 "사업의 역사적 의미를 인정하면서 활동을 확대할 필요가 있다"는 뜻을 밝혔다.권 장관은 "주장하지 않는 권리는 잠자는 권리"라며 "우리 선조들이 독립운동을 하면서 했던 활동에 대해 지역에서부터 기록하고 기념 공간을 주장해야 한다. 지역이 가진 역사를 있는 그대로 발굴하면 충분히 설득력이 있다"고 강조했다.권 장관은 마지막으로 "지역 지도층이 되면 지역을 위해 고개도 숙이고 부탁도 하고 때로는 모욕도 참아야 한다"며 지역 정치권의 적극적인 역할을 주문했다. 그는 "감정으로만 살기에는 지역이 너무 지쳤다"며 "맨날 삿대질 하고 해 달라고 하면 부처도 안 해줄 것"이라고 말했다.