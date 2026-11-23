큰사진보기 ▲충남도 구상 AI기본사회보건복지실장이 지난 17일 열린 기자회견에서 “돌봄·치료·가족 지원이 유기적으로 연결되는 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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조국혁신당 충남도당이 천안 지역에서 잇따라 발생한 발달장애아동 사망 사건과 관련해 충남도가 발표한 돌봄 대책의 실효성을 높이고 즉각적인 현장 이행을 촉구했다.조국혁신당 충남도당은 23일 논평을 내고 "천안에서 석 달 사이 발달장애아동 두 명이 학대로 숨지는 비극이 발생했다"며 "고위험 발달장애아동이 처한 현실과 공적 돌봄의 책임을 확인한 지금, 돌봄은 가족의 희생으로 버텨야 할 짐이 아니라 국가와 지방정부가 책임져야 할 기본권"이라고 강조했다.앞서 충남도는 지난 17일 구상 AI기본사회보건복지실장의 기자회견을 통해 ▲위기 가정 전수조사 ▲아동 전용 긴급돌봄센터 및 '충남형 최중증 발달장애아동 돌봄기관' 확충 ▲주말·공휴일·방학 기간 돌봄 공백 해소 ▲거점병원 및 가정방문 심리상담 등 전문 의료·심리지원 강화를 골자로 한 '고위험 발달장애아동 돌봄체계' 추진 계획을 발표했다.이에 대해 조국혁신당 충남도당은 "현장의 인프라는 턱없이 부족하다"며 "더 이상의 비극을 막기 위해 필요한 것은 선언이 아닌 즉각적인 실행"이라고 지적했다. 도당에 따르면 2025년 기준 충남 도내 등록 발달장애아동 4022명 중 집중 돌봄이 필요한 고위험군은 약 200명으로 추산되지만, 도내 긴급돌봄센터는 정원 8명 규모의 단 1곳뿐이며 이용 기간 역시 1회 최대 7일, 연 최대 30일로 묶여 있는 실정이다.도당은 충남도를 향해 세 가지 대책의 즉각적인 이행을 촉구했다.첫째는 고위험 발달장애아동을 위한 24시간 긴급·단기돌봄 체계의 즉시 가동이다. 도당은 "돌봄 공백은 신규 시설이 완공될 때까지 미룰 수 있는 과제가 아니다"며 "맞춤형 지원과 인프라 확충을 속도감 있게 추진하되, 그전까지 기존 공공시설과 복지기관을 연계한 임시 긴급보호 체계부터 당장 가동해야 한다"고 밝혔다.둘째로 현행 '1회 7일·연 30일'로 제한된 긴급돌봄 이용 기준의 개선을 정부에 요구하는 동시에 도 자체 보완책을 마련할 것을 주문했다. 마지막으로 도내 전수조사가 또 다른 사각지대를 낳지 않도록 전 시·군에 대한 구체적 로드맵을 제시할 것을 촉구했다.조국혁신당 충남도당은 "소 잃고 외양간 고치는 행정이 더 이상 반복되어서는 안 된다"며 "충남도의 대책이 실질적인 예산과 인력 확보, 사각지대 없는 현장 돌봄으로 이어질 때까지 끝까지 감시하고 행동할 것"이라고 밝혔다.