큰사진보기 ▲김병기 전 오마이뉴스 기자가 제작한 대전환경운동연합·청주충북환경운동연합·전북환경운동연합의 백로 보전 활동을 기록 〈백로의 긴 여름 - 금강에서 메콩강까지〉가 시청자미디어재단이 주관하는 '2026 시청자미디어대상 방송영상 공모전'에서 최우수상을 수상했다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병기 전 오마이뉴스 기자가 제작한 대전환경운동연합·청주충북환경운동연합·전북환경운동연합의 백로 보전 활동을 기록 〈백로의 긴 여름 - 금강에서 메콩강까지〉가 시청자미디어재단이 주관하는 '2026 시청자미디어대상 방송영상 공모전'에서 최우수상을 수상했다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김병기 전 오마이뉴스 기자가 제작한 대전환경운동연합·청주충북환경운동연합·전북환경운동연합의 백로 보전 활동을 기록 〈백로의 긴 여름 - 금강에서 메콩강까지〉가 시청자미디어재단이 주관하는 '2026 시청자미디어대상 방송영상 공모전'에서 최우수상을 수상했다. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

지역 환경단체들의 백로 보전 활동과 베트남 현장 교류를 담은 영상 <백로의 긴 여름 – 금강에서 메콩강까지>가 시청자미디어재단이 주관하는 '2026 시청자미디어대상 방송영상 공모전'에서 최우수상을 수상했다. 시상식은 지난 19일 오후 경기시청자미디어센터 2층 다목적홀에서 열렸다.김병기 전 <오마이뉴스> 기자가 제작한 이 작품은 대전환경운동연합·청주충북환경운동연합·전북환경운동연합의 백로 보전 활동을 기록했다. 국내 번식지에서 시작해 베트남 현장으로 이어지는 여정을 통해 백로의 이동과 서식 환경, 인간과 야생동물의 공존 문제를 다뤘다.국제 교류의 계기가 된 것은 대전 내동중학교 인근에서 번식한 중대백로의 이동이었다. 위치추적기를 부착한 개체가 필리핀을 거쳐 대전에서 약 3000㎞ 떨어진 베트남 뚜이호아까지 이동한 사실이 확인됐다. 국내 번식지를 지키는 활동이 국경 밖 월동지와 습지 보전으로도 이어져야 한다는 점을 보여주는 사례다.대전·청주·전주 지역 환경운동연합 활동가들은 베트남을 찾아 백로의 월동 환경과 습지 생태계, 현지 주민들의 삶을 살펴봤다. 베트남 남부 짬침(Tràm Chim) 국립공원에서는 람사르 습지 보전과 생태관광을 주민 생계에 연결하는 사례를 확인했고, 케이브 파고다에서는 백로와 인간이 오랫동안 함께 살아온 모습을 만났다.작품은 국내에서 벌어지는 백로와 주민 간 갈등도 짚었다. 백로는 봄이면 도심과 마을 인근 숲에서 번식하지만, 둥지를 틀고 새끼를 기르는 과정에서 발생하는 소음과 배설물, 악취 등으로 주민 불편이 생기기도 한다.세 지역 환경운동연합은 이러한 문제에 대응해 번식지 조사와 시민 모니터링, 서식지 보전 활동을 이어왔다. 구조·방생 과정을 거친 백로에 노란 가락지를 부착해 이동과 생태를 확인하는 활동도 진행했다. 청주 송절동 백로 서식지는 올해 내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자' 대상지로 선정됐다.단체들은 주민 불편을 줄이는 노력과 백로 번식지 보전을 함께 추진해야 한다는 입장이다. 번식지의 나무뿐 아니라 먹이터인 하천과 습지를 지키고, 계절에 따라 이동하는 백로가 이용할 수 있도록 서식지 사이의 생태적 연결성을 보전해야 한다는 것이다.대전환경운동연합·청주충북환경운동연합·전북환경운동연합은 앞으로도 백로의 번식지와 이동 경로, 월동지를 연결하는 조사와 국제 교류를 이어갈 계획이다.