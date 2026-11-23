큰사진보기 ▲코스피와 코스닥 지수가 큰 폭으로 하락하며 거래를 시작한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 스크린에 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 9시40분께 4,700선을 내주기도 했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 증권시장안정펀드 가동 준비 등 긴급 대책을 내놨지만 코스피의 추락을 막기에는 역부족이었다.코스피는 미국 인공지능(AI)·반도체주 투매 충격에 23일 장중 4% 넘게 떨어지며 4600대로 밀려났다. 개장 초 저가 매수에 나섰던 외국인마저 순매도로 돌아서면서 시장 안정에 대한 기대가 흔들렸다. 코스닥도 장중 연중 최저치를 갈아치웠다.이날 오전 10시 12분 코스피는 전 거래일보다 207.76포인트(4.27%) 내린 4662.20을 기록했다. 2.77% 하락한 4734.90으로 거래를 시작한 뒤 낙폭을 키웠다. 유가증권시장에서 외국인은 495억원, 개인은 2628억원을 순매도했다. 기관이 2354억원을 순매수하며 방어에 나섰지만 지수를 떠받치지 못했다.반도체 대형주의 약세가 두드러졌다. 같은 시각 삼성전자는 4.42%, SK하이닉스는 4.22% 하락했다. 코스닥지수는 19.10포인트(2.96%) 떨어진 626.58을 나타냈다. 장중 하락률이 3%대로 확대되면서 지난 6일 기록한 장중 연저점 629.17도 무너졌다.직접적인 충격은 미국에서 왔다. 지난 20일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥지수는 5.28%, S&P500지수는 약 3.7% 떨어졌다. 필라델피아 반도체지수는 10.73% 폭락했다. AI 투자 수익성에 대한 의구심과 반도체 산업의 불확실성이 겹치면서 기술주 중심의 위험 회피가 국내 증시로 번진 것이다. 국내 코스피는 이미 지난 20일에도 5.21% 급락했다.정부도 지난 주말 사이 긴급 대응에 나섰다. 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 22일 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 긴급 시장상황점검회의를 열었다. 관계기관은 시장 상황에 따라 증권시장안정펀드(증안펀드)를 즉시 가동할 수 있도록 준비작업에 착수하기로 했다.상장기업의 하루 자기주식 매수주문 수량한도 제한도 24일부터 3개월간 완화한다. 기업이 자사주를 사들이는 과정의 제약을 줄여 매수 기반을 보강하려는 조치다. 금감원과 한국거래소는 3개월간 불법 공매도 특별 집중 감시를 실시하고, 허위사실 유포와 시세조종 등 불공정거래 감시도 강화하기로 했다. 신용융자·미수거래와 반대매매 동향을 점검하고 투자자에 대한 사전 안내도 강화한다.다만 증안펀드는 실제 매수에 들어간 단계가 아니다. 정부는 시장 상황에 따라 곧바로 투입할 수 있도록 준비하겠다는 것으로, 구체적인 집행 시점과 규모는 확정되지 않았다.현재 거론되는 증안펀드 10조7600억원도 이번에 전액 투입하기로 결정된 것은 아니다. 2020년 조성 당시 금융회사와 유관기관이 약정한 규모로, 필요할 때 출자금을 요청하는 방식이다. 투입 여부와 규모는 시장 상황에 따라 결정될 것으로 보인다.증권가에서도 당장 상승 추세로 돌아서기보다는 투매를 완화하는 효과에 무게를 뒀다. 김대준 한국투자증권 연구원은 이날 보고서에서 증안펀드 준비가 투자심리 안정에 도움이 될 수 있다면서도 "당장 실행에 나서는 단계는 아니므로 추세 반전보다 지수 낙폭을 제한하는 영향이 클 것"이라고 평가했다.청와대도 대응 방침을 재확인했다. 김성완 대변인은 이날 브리핑에서 최근 국내 증시 불안이 미국 증시와 연동된 측면이 있다고 설명하고, 이 부총리가 이날 별도의 기자간담회를 통해 증안펀드의 구체적인 내용을 설명할 예정이라고 밝혔다.