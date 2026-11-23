큰사진보기 ▲대웅보전 앞 만세루대웅보전 앞 만세루(萬歲樓)가 유독 눈에 띈다. 예불과 설법을 하는 공간이라고 한다. 만세루는 영조 28년(1752년) 다시 지어진 건물로 우리나라 사찰 누각 중 규모가 가장 크다고 한다. ⓒ 김병모 관련사진보기

큰사진보기 ▲일주문을 지나자 단풍과 꽃무릇 잎이 무성한 군락지일주문을 지나 선운사로 오르는 길목마다 푸른 꽃무릇 군락이 무성하다. 화무십일홍(花無十日紅)이라고. 꽃은 지고, 푸른 잎들로 선운사 입구를 수놓는다. 들녘의 보리밭 같다. 꽃보다 꽃무릇 잎사귀들. 꽃무릇 주변으로 단풍 비단길을 이룬다. ⓒ 김병모 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소원나무라 부르는 늙은 감나무대웅전 옆 늙은 감나무에 매달린 감들이 주렁주렁하다. 소원 카드가 감나무 주변으로 감 걸리듯 매달려 있다. 그 감나무를 소원 나무라고 한다. 왜 소원 카드가 감나무 주변으로 매달려 있을까. 지나가는 스님에게 물어봐도 속 시원한 답이 없다. 감나무 건너편 배롱나무는 그 사연을 알까. ⓒ 김병모 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사의 돌확선운사에는 또 하나의 볼거리가 있다. 대롱으로 흐르는 돌확 우물터. 해가 질 무렵 3단 석조로 흐르는 돌확을 보노라면, 세상의 떼가 씻겨 나간 느낌이다. 맑은 석조 우물에 낙엽 하나가 둥둥 떠다닌다. 불심을 실은 조각배 되어 어디론가 떠날 채비다. ⓒ 김병모 관련사진보기

큰사진보기 ▲선운사의 야간 둘레길발길을 돌려 둘레길을 따라 내려온다. 조금 더 걸어 내려오니, 발밑 조명이 줄지어 켜진다. 눈비에 젖은 단풍이 불빛에 로맨틱한 감성을 자극한다. ⓒ 김병모 관련사진보기

지난 20일 오후 늦게, 전북 고창군 선운사를 찾았다. 가는 날이 장날이라고 날씨가 흐리더니 눈비가 추적추적 내린다. 가을답지 않은 날씨다. 선운사의 상징 동백꽃이나 꽃무릇꽃이 피는 기간도 아니고 궂은 날씨 탓인지, 산사를 찾는 사람들도 드물다. 두꺼운 옷을 입어서일까, 선운사를 향한 발걸음도 마음도 여유롭다.그동안 선운사 뒷산의 동백꽃(4월경)이 피거나 일주문 주변으로 꽃무릇(9월경)꽃이 활짝 필 무렵, 선운사를 찾곤 했다. 오롯이 꽃이 피는 시기에 찾았던 선운사가 아니던가. 일행과 함께 여유롭게 걷다 보니, 선운사의 또 다른 모습이 하나둘씩 눈에 들어온다.일주문을 지나 선운사로 오르는 길목마다 푸른 꽃무릇 군락이 무성하다. 화무십일홍(花無十日紅)이라고. 꽃은 지고, 푸른 잎들로 선운사 입구를 수놓는다. 들녘의 보리밭 같다. 꽃보다 꽃무릇 잎사귀들. 꽃무릇 주변으로 단풍 비단길을 이룬다.선운사로 가는 길이 이렇게 아름답던가. 그동안 꽃에만 관심 보였던 것이 아닌가 싶다. 선운사 뒷산에서 흐르는 계곡물 소리도 청아하다. 오색단풍들이 계곡물에 실려 어디론가 떠나고 있다. 나뭇가지에 걸린 단풍도 바람 따라 떠날 채비다. 낙엽 밟는 소리가 풍경소리처럼 들린다.선운사 천왕문을 지나자, 대웅보전 앞 만세루(萬歲樓)가 유독 눈에 띈다. 예불과 설법을 하는 공간이라고 한다. 만세루는 영조 28년(1752년) 다시 지어진 건물로 우리나라 사찰 누각 중 규모가 가장 크다고 한다. 부처님 오신 날과 같은 큰 행사 시, 만세루에 모여 고승들의 설법을 들었다고 한다. 다듬지 않고 자연스럽게 세워진 기둥과 맞배지붕으로 된 만세루는 정면 9칸의 문을 활짝 열어놓고 중생들의 소원을 기다린다."이 건물을 왜 만세루라 했을까"라고 중얼거리는 바로 그때,한 스님이 템플스테이에 참여한 일행을 이끌고 만세루 앞으로 다가온다. 필자 역시 잘 되었다 싶어 그들 옆에 서서 귀동냥한다. 중국 황제들은 부처와 같은 대접을 받았다고 한다. 신하들이 황제를 배알(拜謁)할 때 "만세, 만세 만만세"라고 외쳤듯이, 부처가 기거한 곳을 '만세루(萬歲樓)'라고도 했다고 한다.대웅전 옆 늙은 감나무에 매달린 감들이 주렁주렁하다. 소원 카드가 감나무 주변으로 감 걸리듯 매달려 있다. 그 감나무를 소원 나무라고 한다. 왜 소원 카드가 감나무 주변으로 매달려 있을까. 지나가는 스님에게 물어봐도 속 시원한 답이 없다. 감나무 건너편 배롱나무는 그 사연을 알까.감나무 옆에 살포시 놓인 눈사람이 귀엽다. 누군가가 눈사람을 만들어 보시한 모양이다. 감나무는 대웅전 염불 소리를 수없이 들었을 것이다. 그 감나무에도 선심(禪心)이 깃들어 있을까.담장 밖 감나무도 감이 주렁주렁 매달려 있다. 어찌하랴. 그 감나무엔 개미 새끼 한 마리 없다. 소원 카드 하나 매달려 있지도 않다. 선운사 담장을 사이에 두고, 감나무 대접이 이렇게 다를까. 담장 밖 감나무는 선운사의 절 뷰를 새삼 느끼고 있을까.선운사에는 또 하나의 볼거리가 있다. 대롱으로 흐르는 돌확 우물터. 해가 질 무렵 3단 석조로 흐르는 돌확을 보노라면, 세상의 떼가 씻겨 나간 느낌이다. 맑은 석조 우물에 낙엽 하나가 둥둥 떠다닌다. 불심을 실은 조각배 되어 어디론가 떠날 채비다.해가 벌써 석양으로 기울고 산사의 앞마당으로 그림자가 짙게 다가온다. 발길을 돌려 둘레길을 따라 내려온다. 조금 더 걸어 내려오니, 발밑 조명이 줄지어 켜진다. 눈비에 젖은 단풍이 불빛에 로맨틱한 감성을 자극한다. 가던 길을 멈추고, 이곳저곳을 카메라에 담는다.어디쯤 내려왔을까. 선운사로 오를 때 미처 보지 못했던 바둑판 모양의 삼인리 고인돌 군락이 보인다. 청동기 시대 사람들의 장례문화이다. 그 시대 사람들이 선운사 근처에서 살았다는 증거이다. 고인돌 위로 수북이 올려놓은 돌들이 이채롭다. 그 시대 사람들을 위로하기 위해서일까. 아니면 그들로부터 위로를 받기 위해서일까.영화 <곡성>과 <대장금> 드라마를 선운산에서 촬영했다는 푯말도 보인다. 밤길에 돌아갈 길이 멀어 선운사 주변 맛집에서 풍천장어를 먹고 근처 숙소에 들었다. 다음 날 이른 아침에 일어나보니, 선운사 주변이 온통 눈으로 하얗다. 선운사의 가을이 겨울을 품은 느낌이다. 보라. 선운사의 아침이 붉은 망토를 걸치고, 선운산의 눈을 밟고 있구나.