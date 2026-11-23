큰사진보기 ▲지난 20일 태안군 재난안전대책본부 상황 점검회의 진행 모습(왼쪽이 태안군 재난안전대책본부장 윤희신 군수) ⓒ 태안군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

태안군이 지난 18일 발생한 어선 해광호 실종사고와 관련해 재난안전대책본부를 24시간 운영하며 실종자 가족 보호와 사고 수습에 모든 행정력을 집중하고 있다고 23일 밝혔다.앞서 11월 18일 오전 1시 13분경 격렬비열도 북서방 22해리 해상에서 7.93톤급 어선 해광호가 위치 미표출 및 교신 불가 상태로 확인되며 선장 등 승선원 7명(내국인 3명, 외국인 4명)과 연락이 두절됐다.태안군은 23일 현재 7개 기관 42명이 참여하는 재난안전대책본부를 구성해 24시간 상시 대응체계를 유지하고 있으며, 태안해양경찰서·태안경찰서·태안소방서 등 관계기관과 협력해 가족 보호와 수색 지원에 주력하고 있다.재난안전대책본부장인 윤희신 군수는 "사고 발생 직후 실종자 가족들의 불안과 불편을 최소화하기 위해 가족별 전담 지원체계를 구축했다"라며 "팀장급 공무원 7명을 1:1 전담공무원으로 지정해 가족들의 상황을 수시로 확인하고, 요청사항이 접수되면 관계부서와 연계해 신속히 조치하고 있다"고 말했다.또한 윤 군수는 "현장에 머무는 가족들을 위해 안흥항(신진도) 내에 가족대기소를 마련하고 숙박과 식사 등 생활 편의를 지원 중"이라며 "아울러 행정안전부(대한적십자사 재난심리회복지원센터) 인력 3명과 태안군보건의료원 심리지원 인력 2명, 의료지원 인력 2명을 현장에 배치해 가족들의 심리적 안정과 건강 상태를 살피고 있다"고 강조했다.군은 수색 장기화와 사고 선박 발견 이후의 후속 조치에 대비해 재난안전대책본부 내 '해광호 피해자지원센터' 설치를 사전에 준비하고 있다. 피해자지원센터는 태안군 부군수를 센터장으로 5개 반, 9개 기관이 참여하는 협력체계로 구성된다. 참여 기관은 태안군을 비롯해 행정안전부, 해양수산부, 보건복지부, 충청남도, 법률구조공단, 수협중앙회, 대한적십자사, 지방재정공제회다.실종자 수색이 원활하게 이뤄질 수 있도록 태안해경과 연계한 행정·장비 지원도 병행하고 있다. 이에 군은 수색에 투입할 수 있는 어업지도선 2척(태안격비호, 충남209호)을 상시 대기시키고 있다. 또한 민간수난구조대와 해양재난구조대 등 민간전문구조협회에 긴급 협조를 요청해 민간 전문 인력이 해광호 수색에 적극 참여할 수 있도록 추진하고 있다.재난안전대책본부장인 윤희신 군수는 "실종자 가족들이 겪고 계신 고통을 무겁게 받아들이며, 수색 지원부터 사고 수습과 후속 조치까지 행정의 역할을 끝까지 다하겠다"며 "실종자들이 하루빨리 가족 품으로 돌아올 수 있도록 관계기관과 협력해 모든 행정적 지원을 이어가겠다"고 강조했다.한편, 서격렬비열도 인근 해상에서 실종 닷새 만인 지난 22일 해광호(7.93톤)의 침몰 선체가 확인된 가운데, 태안해양경찰이 실종 선원 7명을 찾기 위해 수심 53m 해저에서 본격적인 잠수수색에 나선다는 방침이었다.