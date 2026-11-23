큰사진보기 ▲방석수 진보당울산시당위원장이 23일 울산시의회 프레스센터에서 한덕수 내란 혐의 파기환송 판결 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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지역에서도 내란재판에서 한덕수 전 국무총리의 징역 15년 2심 판결을 깨고 일부 무죄 취지로 사건을 파기환송한 대법원을 규탄하고 조희대 대법원장을 탄핵하라는 목소리가 나왔다.진보당 울산시당은 23일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "국민의 분노를 담아 강력히 외친다"며 "내란 책임을 축소한 조희대 대법원장을 탄핵하라"고 촉구했다. 또한 "한덕수 내란 면죄부 판결을 강력히 규탄한다"며 "국회는 조희대 대법원장 탄핵소추에 즉각 나서라"는 요구도 내놨다.방석수 진보당 울산시당위원장은 기자회견에서 "한덕수 전 국무총리는 내란 당시 국무총리로서 위헌 위법한 비상계엄을 막아야 할 책임이 있었다"며 "그러나 그는 포고령을 미리 보고도 막지 않았고, 비상계엄이 절차적 요건을 갖춘 것처럼 보이도록 국무회의를 소집하고 내란에 가담했다"며 이같이 요구했다.진보당은 "포고령에는 '일체의 정치활동을 금지한다', '모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다', '포고령 위반자에 대해서는 영장없이 체포, 구금, 압수수색을 할 수 있으며 계엄 법에 의하여 처단한다' 고 적혀 있었다"고 지적했다.이어 진보당은 "12.3 내란의 밤, 국회 앞으로 달려간 국민들이 맨몸으로 계엄군을 막아내고 민주주의를 지켜냈다"며 "겨울 한파 속에서도 국민들은 광장을 지키며 윤석열을 탄핵시켰고 국민이 주인이 되는 새로운 대한민국을 명령했지만 국민의 명령을 받들어 내란을 엄정히 단 죄해야 할 사법부가 오히려 그 염원을 짓밟고 있다"고 성토했다.또한 "그동안 조희대 대법원장 체제에서 사법부의 공정성과 정치적 중립성을 둘러싼 논란은 끊이지 않았다"며 "내란 재판에서 재판부 기피신청 결정을 장기간 미루고, 한덕수 상고심은 6개월 넘게 끌다가 구속기간 만료를 불과 하루 앞두고서야 겨우 선고하고는 놀라운 법기술을 부리며, 면죄부 판결을 내렸다"고 비판했다.진보당은 그러면서 "내란을 일으킨 자 뿐 아니라 내란을 비호하고 면죄부를 주는 자 역시 역사 앞에 공범"이라며 "앞으로 조희대에게 어떻게 내란 심판을 맡길 수 있겠나, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨리고 내란의 사법적 단죄마저 위태롭게 만든 책임을 엄 중히 물어야 한다"며 조희대 대법원장을 탄핵을 거듭 촉구했다.