큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 23일 서울 종로구 정부서울청사에서 제4차 기초생활보장 종합계획을 발표하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2027년도 생계급여 최대지급액 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲최저교육비 대비 교육활동지원비 충족율 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 23일 오전 서울시 종로구 정부서울청사에서 열린 제81차 중앙생활보장위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 23일 오전 서울시 종로구 정부서울청사에서 제81차 중앙생활보장위원회를 주재하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

정부가 저소득층의 생활 안정을 위해 생계급여 선정기준을 2030년까지 기준 중위소득의 35%로 높인다. 특히 중증장애인이 포함된 가구에 대해서는 생계·의료급여 부양의무자 기준을 전면 폐지한다. 갑작스러운 위기에 처한 가구에는 긴급생계비 30만 원을 우선 지급하고, 취업으로 소득이 늘더라도 일정 기간 의료급여를 유지하는 방안도 추진한다.보건복지부는 23일 제81차 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 이 같은 내용을 담은 '제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029)'을 발표했다. 이번 계획은 소득과 자산 격차가 확대되는 이른바 '케이(K)자형 양극화'에 대응해 기초생활보장제도의 보장 수준을 높이고, 제도 밖 빈곤층을 줄이며, 수급자의 자립을 지원하는 데 초점을 맞췄다.우선 생계급여 선정기준을 2028년부터 매년 1%포인트씩 단계적으로 인상한다. 현재 기준 중위소득의 32%인 선정기준을 2028년 33%, 2029년 34%로 높이고, 2030년에는 35%까지 확대한다. 이를 통해 생계급여를 받을 수 있는 대상을 늘리고 저소득층의 최저생활 보장을 강화한다는 계획이다.주거급여도 선정기준을 기준 중위소득 50%까지 상향하고 기준임대료를 인상하는 방안을 추진한다. 교육급여는 2027년 학생 1인당 교육활동지원비를 초·중·고 모든 학교급에서 2023년 계측 최저교육비의 100% 수준으로 높인다.빈곤 사각지대를 줄이기 위한 부양의무자 기준도 완화한다. 2027년 하반기부터 중증장애인이 포함된 가구는 생계·의료급여 부양의무자 기준을 전면 폐지한다. 현재는 부양의무자가 연 소득 1억3000만 원 또는 일반재산 12억 원을 초과하면 수급 대상에서 제외되는데, 중증장애인 가구에는 이 기준을 적용하지 않겠다는 것이다.복지부는 이를 통해 기존 부양의무자 기준 때문에 급여를 받지 못했던 약 2만 가구가 추가로 혜택을 받을 것으로 기대했다.생계급여는 2030년까지 75세 이상 노인 가구에 대한 부양의무자 기준의 단계적 폐지도 검토한다. 의료급여 역시 중증·희귀질환자나 장기요양 1·2등급 노인이 포함된 가구 등 의료·돌봄 필요도가 높은 가구에 대해 부양의무자 기준을 추가로 완화하는 방안을 살펴본다.자동차와 주택 등 재산의 소득환산 기준도 현실에 맞게 개선한다. 자동차는 배기량과 연식, 차량 유형 등에 따라 복잡하게 적용하던 기준을 차량가액 중심으로 단순화하고 소득환산율을 완화하는 방안을 검토한다. 주택도 현재 1.04%인 소득환산율을 낮추고 장기적으로 일정 한도까지 소득산정에서 제외하는 방안을 추진한다.신청주의의 한계도 보완한다. 위기 상황으로 본인이 급여를 신청하기 어렵거나 신청 동의를 받기 힘든 경우 담당 공무원이 생계급여를 직권으로 신청할 수 있도록 제도를 개선한다.갑작스러운 위기에 처한 가구를 위한 '우선드림' 제도도 2027년부터 도입한다. 읍·면·동 담당자가 현장 확인을 거쳐 긴급복지 생계지원금 가운데 30만 원을 우선 지급하는 방식이다. 반복적으로 긴급복지를 신청하는 가구는 통합사례관리와 연계하고 소득·재산 기준을 완화하는 방안도 검토한다.수급자의 안정적인 빈곤 탈출을 지원하는 방안도 담겼다. 취업이나 사업소득 증가로 수급 기준을 초과하더라도 일정 기간 의료급여를 유지하는 '자립이행 특례' 도입을 검토한다. 우선 자립 가능성이 높은 청년층부터 적용하는 방안을 살펴본다. 취업 후 의료비 부담 때문에 치료를 중단하거나 취업을 포기하는 상황을 막겠다는 취지다.청년내일저축계좌와 희망저축계좌 등 자산형성 지원사업의 가입 규모를 확대하고, 정부 지원금 외 추가 적립금과 탈수급 지원금을 지급하는 방안도 검토한다. 부모와 따로 사는 청년에게는 본인 몫의 생계급여를 직접 지급하는 방안도 추진한다.중장년층에는 직무 경험과 역량을 고려한 맞춤형 자활근로 모델을 개발하고, 향후 5년간 자활기업 500개 창업을 목표로 초기 창업지원과 판로 확대를 지원한다.기초생활보장 업무에는 인공지능(AI) 기술도 도입한다. 2029년까지 생성형 AI 기반 맞춤형 상담, 증빙자료 자동 검증, AI 기반 데이터 분석 등을 단계적으로 적용해 복지 대상자의 불편과 담당 공무원의 행정 부담을 줄일 계획이다. 공무원들이 취약계층 방문과 상담 등 현장 업무에 집중할 수 있도록 하겠다는 것이다.한편 복지부는 1인 가구 증가와 고령화 등 인구·사회 구조 변화에 대응하기 위해 '(가칭)기초생활보장 미래기획단'을 구성한다. 기초연금·근로장려금 등 다른 소득보장제도와의 역할을 정립하고 가구 형태와 생활 여건 변화에 맞는 제도 개선 과제를 논의할 예정이다.정은경 복지부 장관은 "최근 K자형 양극화가 기본생활 및 삶의 기회에 대한 격차로 이어지지 않도록 가장 어려운 국민의 생활을 더욱 두텁게 보호하기 위한 다양한 제도 개선 과제를 담았다"며 "기초생활보장제도가 국민의 기본생활 보장을 위한 사회안전매트 역할을 충실히 수행하고, 자립과 회복의 기회까지 확대해 나갈 계획이며, 제도의 미래지향적 발전 체계도 구축하게 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.