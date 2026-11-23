큰사진보기 ▲태안해경 조성원 경비구조과장이 해광호 관련 브리핑을 하고 있다 ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일 새벽 실종된 뒤 22일 53m 해저에서 발견된 해광호의 모습. 수중수색에 참여한 해군이 촬영한 해광호 ROV 사진. ⓒ 태안해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 18일 새벽 실종된 뒤 22일 53m 해저에서 발견된 해광호의 모습. 수중수색에 참여한 해군이 촬영한 해광호 ROV 사진. ⓒ 태안해경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲침몰 어성인 해광호 선명이 뚜렷이 보이는 부의(표) ⓒ 태안해경 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲23일 태안해경 브리핑에서 공개된 해광호 수중 수색 방식 ⓒ 신문웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안 서격렬비도 인근 해상에서 연락이 끊긴 어선 해광호(7.93톤)가 수심 53m 해저에서 확인됐다. 태안해경은 선체가 확인된 22일 밤 잠수구조대원 2명을 투입했으나 강한 조류와 탁한 시야로 선체에 접근하지 못했다. 한국인 3명과 인도네시아인 4명 등 승선원 7명의 소재는 23일 오전 브리핑 기준으로 모두 확인되지 않았다.조성원 태안해양경찰서 경비구조과장은 이날 브리핑에서 해양경찰 해양영역인식(MDA) 플랫폼과 인근 액화천연가스(LNG) 운반선의 레이더 영상, 선박 항적 자료를 교차 분석해 사고 추정 해역을 좁혔다고 밝혔다.해군 함정은 21일 오후 7시 55분께 서격렬비도 북서쪽 약 22해리(약 41㎞), 수심 53m 해저에서 수중음파탐지기(소나)로 선박 추정 물체를 포착했다. 이튿날 오후 2시 6분께 수중무인탐사기(ROV)를 투입했고, 오후 3시 26분께 카메라 영상으로 해당 물체가 해광호임을 확인했다. 발견 지점은 해경이 분석한 침몰 추정 위치에서 약 440m 떨어져 있었다.해경은 해군으로부터 받은 사진으로 해광호의 선명과 외관을 확인했다. 선체는 뒤집힌 상태가 아니며 한쪽으로 다소 기울어져 있는 것으로 파악됐다. 사진만으로는 파손 여부나 선실 내부 상태를 확인하기 어려웠다. 수색 과정에서 발견한 부이 3개 가운데 2개는 어구 실명제 표시를 통해 해광호의 것으로 확인됐다. 나머지 1개의 관련 여부는 확인 중이다.해경은 22일 오후 7시 36분부터 8시 16분까지 약 40분간 첫 잠수 수색을 진행했다. 현장에 배치된 중앙해양특수구조단 잠수구조대원 8명 가운데 2명이 한 조를 이뤄 조류가 약해지는 정조 시간에 입수했다.잠수팀은 해저에 내린 추를 기준으로 주변을 탐색해 선체에 유도줄을 연결하려 했다. 그러나 강한 조류에 수중 시야도 1~2m에 그쳐 선체까지 접근하지 못했다. 해경은 한 차례 잠수에 약 40분이 걸리지만, 하강과 상승 중 감압에 필요한 시간을 빼면 해저에서 실제 수색할 수 있는 시간은 10분 안팎이라고 설명했다.이날 해경은 사고 해역에 3~4m의 파도가 예보돼 당장 잠수 수색을 재개하기는 어렵다고 밝혔다. 기상이 호전될 것으로 예보된 25일에 재투입을 검토하되, 파고와 유속을 살펴 입수 여부를 결정할 방침이다.선체에 접근하면 출입구에 그물망을 설치해 유실 가능성에 대비하고 내부 수색을 진행할 계획이다. 해상과 항공 수색에는 함정 27척과 항공기 8대가 투입됐다.해경은 선체 결함에 따른 침수, 그물을 끌어올리는 과정에서의 무게 쏠림, 외부 충격이나 충돌 등 여러 가능성을 조사하고 있다. 해광호는 2006년 건조된 섬유강화플라스틱(FRP) 어선으로, 해경에 따르면 올해 3월 한국해양교통안전공단의 정기검사를 통과했다.해경은 사고 전후 인근을 지난 선박 10여 척의 레이더와 항적 자료를 분석하고 일부 선박을 직접 조사했다. 현재까지 직접 확인한 선박에서는 충돌 흔적이 발견되지 않았다. 해경은 선체 외관을 확인하고 관계기관과 감식을 진행해야 정확한 침몰 경위를 판단할 수 있다고 설명했다.해경은 주한 인도네시아대사관에 사고 사실을 알리고 향후 실종자 신원 확인에 대비해 현지 가족의 유전자(DNA) 시료 채취 협조를 요청했다. 선체 인양 여부는 가족 의견과 현장 여건, 기술적 검토가 필요한 사안으로, 해경은 실종 선원 수색에 역량을 집중하고 있다고 밝혔다.