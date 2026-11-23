"물리적 기반과 거점이 없는 정당은 사실상 원외 정당으로 변모하거나 사라졌다."

AD

이기인 개혁신당 비상대책위원장이 23일 경기 남부 집중 공략에 나선 이유를 기자들에게 설명하면서 강조한 말이다. 이준석 의원의 지역구인 경기도 화성을을 중심으로 경기 남부에 당의 기반을 구축하겠다는 구상이 구체화하고 있다. 이기인 비대위원장도 전날(22일) 자신의 정치적 기반인 성남 분당을 떠나 용인정 조직위원장에 지원한다고 선언했다. 다른 지역구에서도 추가 인선이 진행 중이다. 지역 '거점'이 없으면 당이 소멸할 수도 있다는 위기감이다.다만, 천하람 원내대표의 전라남도 순천 공략은 당분간 존중하기로 하면서, 경기 남부에 당력을 총집결하겠다는 구상과는 약간의 거리를 남겨뒀다. 당은 지도부 '투 톱' 간 갈등을 반복하기보다, 일단 각자의 노선을 유지하며 봉합을 시도하고 있다.이 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비상대책위원회의 직후 기자들과 만나 "화성과 수원, 용인 등에 각각 외부 인사, 내부 인사 등이 지금 출마 내지는 조직위원장 지원을 검토하고 있다"라며 "빠른 시일 내에 진용을 갖춰 당원들과 국민들께 밝히겠다"라고 말했다. 구체적인 이름은 공개하지 않았지만 경기 남부 벨트 구축을 위한 추가 인사 투입을 공식화한 셈이다.그는 과거 국민의당이 호남에서 지지 기반을 확보했다가 바른정당과의 통합 뒤 지역 거점을 잃었다는 사례를 들었다. 이어 "경기 남부가 특별히 득표율이 유리해서라거나 지지율이 좋아서 가자는 것이 아니다"라며 "거점을 마련해서 우리 당이 계속해서 지속해 나가자는 전략"이라고 강조했다.경기 남부를 택한 또 다른 이유는 당의 정책 노선이라고 목소리를 높였다. 이 위원장은 "경기 남부에 이준석 의원이라는 지역구 의원이 있는 데다가 개혁신당이 추구하는 AI, 이공계, 과학기술의 선도적 정당이 되자는 취지"라고 설명했다. 경기 남부와 당의 정책 방향을 연결한 보고서도 연말까지 내놓겠다고 예고했다.앞서 이 위원장은 22일 페이스북을 통해 용인정 조직위원장 지원을 공식화했다. 그는 "이주영 의원의 수원정 선택에 이어 김철근 전 사무총장의 용인병 합류까지, 당의 미래를 위해 익숙한 터전을 떠나는 동료들의 결단이 이어지고 있다"라며 "동료들에게 결단을 요구한 비대위원장이라면, 그 결단의 맨 앞에 서야 한다"라고 밝혔다.성남시의원 8년, 경기도의원 2년의 의정 경험을 강조한 그는 경기도 광주와 성남의 교통난 해소를 위한 철도 타당성 조사 추진 경험을 언급했다. 그러면서 수지와 기흥에 걸쳐 있는 용인정의 교통·주거·교육 문제를 행정구역 경계를 넘어 풀겠다는 뜻을 밝혔다. "10년 가까이 정든 분당을 떠나는 결정이 결코 가볍지는 않다"면서도 "당의 전략을 제 자신의 정치로 실천하겠다"라고 덧붙였다.경기 남부 전략을 둘러싼 당내 갈등은 '일단' 수습된 상태다. 비대위는 지난 9월 현역 비례대표인 천하람 원내대표와 이주영 의원에게 차기 총선 경기 남부 출마를 요구했다. 하지만 천 원내대표가 전남 순천 출마를 고수하면서 이견이 이어졌고, 비대위는 지난 10월 29일 천 원내대표의 뜻을 존중하고 순천 조직위원장 선임 보류를 해제하기로 했다.이 위원장은 23일에도 "이미 그렇게 결론이 난 만큼 순천에서 천하람 원내대표가 좋은 성적을 낼 수 있게 최선을 다해 지원해야 한다"라며 "더 이상 출마 논쟁은 일단락하는 것이 옳다"라고 재확인했다. 다만 "천 대표가 직접 경기 남부로 출마 의향을 바꾸거나 본인의 선택에 의해 당의 전략에 따른다면 그 또한 수용할 의지가 있다"라며 가능성은 열어뒀다.천 원내대표는 이날 오전 10시 전남 순천시 신청사 개청식에 참석하는 일정 때문에 비대위 회의에 불참했다. 오후 3시 30분에는 국립대전현충원에서 열리는 연평도 포격전 제16주기 전투 영웅 추모 및 참배 일정이 잡혀 있다. 이 위원장은 "그만큼 순천 지역 활동을 계속해서 넓혀가고 있는 상황"이라고 말했다.현재 개혁신당의 경기 남부 진용은 화성을 현역 국회의원인 이준석 의원을 중심으로, 수원정 조직위원장을 맡은 이주영 의원과 용인병 조직위원장인 김철근 전 사무총장으로 확대되고 있다. 김 전 사무총장은 지난 9일 조직위원장으로 인준됐고, 이 위원장은 용인정 조직위원장 공모에 지원한 상태다. 개혁신당은 이 밖에 화성·수원·용인에서 내부 인사와 외부 영입 인사의 출마 및 조직위원장 지원 가능성을 검토하고 있다.