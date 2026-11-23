큰사진보기 ▲프로야구 경기와 대형 공연이 가능한 북항 돔 아레나를 추진 중인 전재수 부산시장. ⓒ 김보성 관련사진보기

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전재수 부산시장의 북항 돔 아레나(돔 야구장) 추진을 놓고 응답자 10명 가운데 8명이 찬성한다는 온라인 설문조사 결과가 나왔다. 건립 입지에 대해선 북항재개발 1단계 랜드마크 부지로 무게가 실렸다.지방분권균형발전 부산시민연대는 사)분권균형이 주관한 최근 조사에서 응답자의 82.0%가 북항 돔·아레나 건립에 긍정적이었고, 59.6%는 북항재개발 1단계 랜드마크 부지를 적합한 장소로 선택했다고 23일 밝혔다.이는 지난 13일~15일 사흘간 부산시민 500명을 대상으로 온라인 조사(응답률 48.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트)를 진행한 결과다. 부산 북항에 돔 경기장 겸 공연장(약 5만 석 규모) 건설이 필요한지를 질문하니 '대체로 찬성', '매우 찬성' 의견은 각각 52.8%, 29.2%였다. 반면 '대체로 반대'와 '매우 반대' 의견은 10.4%, 6.0%에 그쳤다.건립에 따른 기대효과로는 '대형 공연·문화행사 유치 및 문화도시 경쟁력 강화(40.0%)'와 '국내외 관광객 유치 및 지역경제 활성화(24.8%)'를 꼽았다. '도시브랜드 가치 향상(12.8%)', '국제 스포츠·문화행사 개최 기반 확충(11.2%)' 등도 뒤를 이었다.부산시와 부산항만공사(BPA)가 이견을 보이는 건립 부지에 대해서는 59.6%가 '북항재개발 1단계 랜드마크'를 선택했다. 부산항만공사가 제시한 '북항재개발 2단계 자성대 부두'를 적절한 장소라고 본 답변은 36.8%였다.돔 아레나 추진 과정에서 응답자들은 '대중교통 접근성과 교통혼잡 대책(36.8%)', '건립비용과 운영수지 등 경제적 타당성(32.8%)'을 우선시해야 한다고 판단했다. 이외에는 '시민 이용 편의성 및 공공성 확보(14.6%)', '민간투자 유치와 재정 부담 최소화(8.0%)' 등을 따져야 한다고 강조했다.이번 조사에는 부산역 2층 대합실과 바로 연결되는 북항환승센터 질문도 포함됐다. '환승시설 비중 대폭 확대(59.6%)', '개발계획 원점 재검토(32.6%)' 등 개선 요구가 많았는데, 88.4%는 '민관협의체를 구성해 기존 계획을 다시 살펴야 한다'는 방안에 찬성했다.한편, 부지 논란과 관련해선 지역 일간지의 앞선 여론조사에서도 비슷한 경향이 확인된 바 있다. <부산일보>와 리얼미터가 지난 5~7일 조사(만 18세 이상 부산시민 1010명, 휴대전화웹 및 ARS 방식, 표본오차는 95% 신뢰수준에 표본오차 ±3.1%포인트)에서 최적 부지를 물었더니 46.8%는 '북항재개발 1단계 랜드마크', 18.5%가 '자성대'라고 답했다.