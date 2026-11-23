오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲부산 금정구 서동고갯길. 오래된 주택 사이로 이어진 가파른 계단을 한 주민이 오르고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서동고갯길의 낡은 계단 아래로 오래된 주택들이 빼곡하게 들어서 있다. 골목 너머로 도시의 또 다른 풍경이 펼쳐진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월의 흔적이 남은 서동고갯길. 갈라진 계단과 낡은 담장 사이로 오래된 주거지의 풍경이 이어진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

11월 22일, 부산 금정구 서동고갯길을 걸었다. 가파른 골목을 따라 파란색과 노란색으로 칠해진 계단이 이어지고, 그 양옆으로 오래된 집들이 서로 어깨를 맞대고 있었다. 빛바랜 외벽과 낡은 슬레이트 지붕, 군데군데 갈라진 시멘트 계단에는 오랜 세월의 흔적이 고스란히 남아 있었다. 계단을 힘겹게 오르는 한 사람의 모습에서 이 골목이 누군가에게는 여전히 하루하루를 살아가는 삶의 터전임을 느꼈다.골목 위에서 내려다본 도시의 풍경은 사뭇 대조적이었다. 낮고 오래된 집들 너머로 고층 아파트가 솟아 있었다. 한쪽에서는 도시가 끊임없이 새로워지고 있지만, 다른 한쪽에서는 낡은 집들이 세월을 견디고 있었다. 재개발은 흔히 도시의 발전과 주거환경 개선이라는 이름으로 추진된다. 그러나 그 과정에서 오랫동안 이웃으로 살아온 사람들의 관계와 골목에 쌓인 기억까지 지켜지는지는 묻지 않을 수 없다. 집은 다시 지을 수 있어도, 그곳에서 이어져 온 공동체의 시간은 쉽게 되돌릴 수 없기 때문이다.오래된 주거지의 빈집 문제 역시 단순히 낡은 건물을 철거하는 것으로 해결될 일이 아니다. 인구 감소와 고령화, 주거환경의 악화, 개발을 둘러싼 불확실성이 겹치면 골목은 점차 활력을 잃어간다. 사람이 떠난 자리에 남은 집은 방치되고, 남아 있는 주민들의 생활환경은 더욱 열악해질 수 있다. 그렇다고 모든 오래된 집을 개발의 대상으로만 바라보는 것도 경계해야 한다. 도시를 바꾼다는 것은 건물의 높이를 올리는 일이 아니라, 그곳에서 살아온 사람들의 삶을 어떻게 지켜낼 것인가를 함께 고민하는 일이어야 한다.겨울의 문턱에 선 서동고갯길에는 차가운 바람이 스며들고 있었다. 계단에 칠해진 파란색과 노란색은 여전히 선명했지만, 골목의 낡은 담장과 지붕에서는 왠지 모를 쓸쓸함이 묻어났다. 언젠가 이곳에도 새로운 건물이 들어설지 모른다. 그러나 그때까지 이 골목을 오르내리는 사람들의 삶은 누가 돌볼 것인가. 도시의 발전을 이야기할 때 우리가 먼저 돌아보아야 할 것은 화려한 건물이 아니라, 그곳에 남아 살아가는 사람들인지도 모른다. 오래된 골목의 겨울이 유난히 씁쓸하게 느껴지는 이유다.